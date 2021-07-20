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Тест по химии уровня 8 класса

Тест по химии уровня 8 класса

Автор:
20 июля 2021 10:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   неорганическая химия   тест   тесты за 8 класс   тесты по химии   химия   
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Базовые вопросы по неорганической химии. Придётся вспомнить основные понятия, виды химической связи, свойства металлов, электроотрицательность и некоторые другие понятия, которые изучают на самых начальных ступенях.
В честь чего был назван химический элемент теллур?
В честь чего был назван химический элемент теллур?
В честь Земли
В честь населённого пункта Австро-Венгрии
В честь горного инспектора, открывателя элемента

Источник:

При взаимодействии двух атомов одного и того же элемента-неметалла между ними образуется ковалентная химическая связь с помощью электронных пар. Эту связь называют...
При взаимодействии двух атомов одного и того же элемента-неметалла между ними образуется ковалентная химическая связь с помощью электронных пар. Эту связь называют...
полярной
неполярной

Источник:

Сколько электронов имеет атом водорода?
Сколько электронов имеет атом водорода?
0
1
2
3

Источник:

Способность атомов химического элемента смещать к себе общие электронные пары, участвующие в образовании химической связи, называют...
Способность атомов химического элемента смещать к себе общие электронные пары, участвующие в образовании химической связи, называют...
Электроотрицательностью
Электроположительностью
Электронейтральностью
Эффектом Дюрана

Источник:

Самым электроотрицательным элементом в таблице Менделеева является...
Самым электроотрицательным элементом в таблице Менделеева является...
Кислород
Фтор
Хлор
Натрий
Фосфор

Источник:

Все металлы в обычном состоянии твёрдые. Но есть и исключение...
Все металлы в обычном состоянии твёрдые. Но есть и исключение...
Кадмий
Кобальт
Ртуть
Молибден
Медь

Источник:

Способность атомов одного химического элемента образовывать несколько простых веществ называют...
Способность атомов одного химического элемента образовывать несколько простых веществ называют...
Изоморфизмом
Аллотропией
Нейтронным смещением

Источник:

В свободном виде сернистая кислота не существует, она разлагается на воду и...
В свободном виде сернистая кислота не существует, она разлагается на воду и...
Двуокись кислорода и серу
Двуокись серы
Серный ангидрид
Серную кислоту

Источник:

Какие сложные вещества состоят из ионов металлов и кислотных остатков?
Какие сложные вещества состоят из ионов металлов и кислотных остатков?
Кристаллогидраты
Соли
Оксиды
Гидроксиды

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Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.

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Метки: Тесты   неорганическая химия   тест   тесты за 8 класс   тесты по химии   химия   
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23k
Батончик с маком Час назад
Я про ртуть правильно ответил.
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1k
Хаим Каценеленбоген 8 минут назад
Первое вспомнить не смог, остальное либо вспомнил, либо догнал по логике.

У металлов нет никаких "обычных" состояний, ЕМНИП, в химии используется понятие "нормальные условия"
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8k
Lev Asriev Час назад
Хуже, чем химию, в моей школе преподавали только астрономию. Тем не менее, тест прошел на твердую тройку.
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
У меня по химии всегда была твердая, заслуженная двойка! А тут более чем на половину вопросов верно ответил... Надо с этим что-то делать.
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