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Базовые вопросы по неорганической химии. Придётся вспомнить основные понятия, виды химической связи, свойства металлов, электроотрицательность и некоторые другие понятия, которые изучают на самых начальных ступенях.
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