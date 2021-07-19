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Кадры с репетиции парада ВМФ в Санкт-Петербурге

Кадры с репетиции парада ВМФ в Санкт-Петербурге (25 фото)

Автор:
19 июля 2021 16:21
Сообщество : Военное
Метки: Военно-морской флот   День ВМФ   Россия   вмф   военное   военный парад   корабли   фото   
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Появились первые кадры репетиции военно-морского парада ко Дню ВМФ, который состоится в Санкт-Петербурге на следующей неделе. На мероприятии ежегодно демонстрируют современные военные корабли, вооружение и самолеты. На репетиции корабли прошли по акватории Невы и фарватеру Кронштадтского рейда.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Военно-морской флот   День ВМФ   Россия   вмф   военное   военный парад   корабли   фото   
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сапер Водичка Час назад
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348
Симплекс 17 минут назад
Шо! Опять коронавирус закончился? Ведь ещё вчера в кафе без клейма не пускали! А уже через неделю готовы поплотнее набить набережные зеваками. Ох уж это российское здравоохранение...
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13k
alexis Час назад
Всю рыбу распугали.
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8k
СПКиНР Час назад
А почему без масок и перчаток? Или вирус их не берет?
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212
Юрий Виталий Касандров 5 минут назад
Спутником
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