Кадры с репетиции парада ВМФ в Санкт-Петербурге

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Появились первые кадры репетиции военно-морского парада ко Дню ВМФ, который состоится в Санкт-Петербурге на следующей неделе. На мероприятии ежегодно демонстрируют современные военные корабли, вооружение и самолеты. На репетиции корабли прошли по акватории Невы и фарватеру Кронштадтского рейда.
В Санкт-Петербурге прошла репетиция Главного военно-морского парада с участием кораблей и самолетов. Подводные лодки, ракетные корабли, десантные корабли, крейсеры на воде и истребители в воздухе - во время парада ежегодно демонстрируют современное вооружение. Сам юбилейный парад состоится 25 июля, в День ВМФ России, и будет посвящен 325-летию флота.
К процессии присоединятся военные корабли и подразделения морской авиации Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии. На Сенатской площади также пройдет отдельная церемония с участием российских военных оркестров и почетного караула. В конце парада прогремит салют из 21 орудия.
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"В ходе репетиции отрабатывались элементы движения кораблей с заданной скоростью по заданному курсу прохождения парадного строя в акватории Невы и в фарватере Кронштадтского рейда," - пишет Министерство обороны. Другие военно-морские парады 25 июля пройдут в Балтийске, Севастополе, Североморске, Владивостоке и Каспийске.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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