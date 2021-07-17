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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки (25 фото)

Автор:
17 июля 2021 11:53
Метки: Юмор   картинки   приколы   
1397
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения.

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Метки: Юмор   картинки   приколы   
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7  комментариев
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18k
SolomonA 2 минуты назад

Почему сразу - черный? Еще и желтый, синий и целый ряд других оттенков.
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4k
Тамара 22 минуты назад
Еще чего - такси. Подсрачник ей, да посильней.

Котик ей не нравится, козе такой.
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4k
Иван 2 часа назад
В сан марино живёт 33 тыщи человек, как бл*дь в деревне. С тем же успехом можно писать "В деревне Подзалупный творожок победили короновирус вообще без прививок."
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4k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Картинки с колорадскими жуками с 2014 года стали вызывать негативные эмоции.
После сожжения людей в Одессе, в украинском сегменте различные вариации с этими жуками были очень популярны.
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113
Улыбака Татьяна Юсова Полчаса назад
Как в анекдоте - больной, что вы видите на картинке?

Не отпустило? А алергия на укроп не прошла?


Для этих целей у нас есть солянка для майдана
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113
Улыбака Татьяна Юсова 11 минут назад
Во первых - ваши комментарии во всех постах, во вторых, я минусы никому не ставлю - можете в профиле посмотреть. В третьих вы со своей пропагандой лет на 7 опаздали, в четвёртых для политики есть антифишки и майданка. Но вы упорно лезете на главную
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