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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (30 фото)

Автор:
15 июля 2021 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
7150
30
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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89  комментариев
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13k
Роберт Шекли 14 часов назад
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Потом не удивляйся, что окажешься первым в списке на сокращение
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4k
Песчинка 6 минут назад
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Когда Анна Ковальчук голая, все вкусное...
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4k
Песчинка 8 минут назад
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На следующий день, опоздав на три минуты, гордо читаешь приказ о своем увольнении
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475
Сергей Головин 16 минут назад
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Тех, кто был "за" до, в 45-м пофиксили.
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330
onna.a 23 минуты назад
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М-де. В "Мастер и Маргарита", надо признать, мамзель Ковальчук таки да,производит впечатление.
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3k
Alakazam Час назад
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Жвачка
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5k
Евгений Час назад
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Ля, весь мозг сломал. "Закрой рот!", должно быть отдельным элеменом диалога, принадлежащее другому собеседнику.
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5k
Евгений Час назад
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Элементарно

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923
Tάρβοs 2 часа назад
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Зинзиля
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5k
Евгений 2 часа назад
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Ну и дурак. На эту тему, есть старая русская поговорка: "Не плюй в колодец..." Начальник, по-любому найдёт того, кто встретит клиента, а вот, когда тебе понадобиться уйти раньше 18, он тебе это дело, обязательно припомнит.
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4k
Артем Кощеев 2 часа назад
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Два раза вакцинироваться нужно будет. Инфа 146%
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18k
Anna 3 часа назад
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всегда так делаю
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18k
Anna 3 часа назад
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вчера на работе искали справедливость, сегодня ищем работу
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1k
a_komolow 3 часа назад
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Возьмите чистую кастрюлю и тарелку!
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1k
a_komolow 3 часа назад
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А пальцем прижать?
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1k
a_komolow 3 часа назад
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Обоих кормить надо!
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374
Анатолий Шмаров 4 часа назад
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"От туда" -феерично!
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1k
Anton Goryunov 4 часа назад
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Я бы поостерегся... это симптомы посещения ювелирки и, затем, ЗАГСа.
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11k
Вася 5 часов назад
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кстати, у Ковальчук классные арбузы..
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11k
Вася 5 часов назад
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растение не там растёт, а дальше на юг в долине чу..
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20k
ПаганецЪ 6 часов назад
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