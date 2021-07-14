Тест: угадай значение регионализмов

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Регионализмы - это слова, активно используемые в одних регионах и совершенно незнакомые в других.
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Метки: Россия регионы русский язык слова тест
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Ну так при чем тут Тула и Коми? Во многих местах так называют.
А микрик не только маршрутка, но и любой микроавтобус
это скорее на дурку
на везение
чудом!