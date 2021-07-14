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Тест: угадай значение регионализмов

Тест: угадай значение регионализмов

Автор:
14 июля 2021 20:32
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Россия   регионы   русский язык   слова   тест   
1372
1
Регионализмы - это слова, активно используемые в одних регионах и совершенно незнакомые в других.
1.
1.
Мусорный контейнер
Зимний головной убор
Киоск
2.
2.
Вьюга
Выкрутас
Рулет
3.
3.
Маршрутка
Комар
Однокомнатная квартира
4.
4.
Трус
Отдалённый район
Фермер
5.
5.
Еда, которую берут с собой на работу или учёбу
Нерасторопный человек
Торговый центр
6.
6.
Загородный дом
Остановка общественного транспорта
Среднее специальное учебное заведение
7.
7.
Капец
Глушь
Приезжие рабочие
8.
8.
Халявщик
Бомж
Алкаш
9.
9.
Плакса
Ёршик для унитаза
Лапша быстрого приготовления

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Метки: Россия   регионы   русский язык   слова   тест   
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Улыбака Час назад
Называть обед тормозком первыми придумали шахтёры. Тормозить - делать перерыв в работе.

Ну так при чем тут Тула и Коми? Во многих местах так называют.

А микрик не только маршрутка, но и любой микроавтобус
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3
дунаев дмитрий 9 минут назад
на шару это не даром..
это скорее на дурку
на везение
чудом!
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23k
Владимир 14 минут назад
Ха, угадал все что касается ДВ и Приморья, ну и Куксу. Возможно дело в том, что я жил там с 2006 года по 2019..
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12k
alexis 23 минуты назад
Про "тэшки" у нас, впервые от Вас узнал.
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12k
gavrosh Полчаса назад
Чущь несусветная.
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19k
Вишенка Крокодилова 51 минуту назад
В Севастополе уже не называют маршрутки топиками.
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5k
newegg Час назад
Керня полная
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