Отверженные

993
16
Десятки олимпийских богов мы хорошо знаем по школьному курсу «История древнего мира», по книге «Мифы и легенды Древней Греции». А о славянских божествах, которых назвали язычными, которым поклонялись наши предки на Руси всего тысячу лет назад – мы практически не ведаем
Слово «язычество» происходит от славянского слова «языцы», то есть «народы», не принявшие христианство. Точных сведений о божествах и ритуалах древних славян немного: письменность появилась на Руси лишь в IX веке и распространилась далеко не сразу. Храмов под крышами у древних славян, скорее всего, не было, ритуалы проводились под открытым небом, на полянах, на так называемых капищах, где были установлены идолы. Реконструировать эти ритуалы сложно, но в этом помогают сохранившиеся до наших дней языческие обычаи.
Пантеон славянских божеств был многочисленным и сложным. Помимо огромного количества сверхъестественных существ низшего порядка (оборотни, упыри, духи и другие), славяне верили в высших богов, которые и управляли миром. Основное представление о главных языческих богах дает нам так называемый «Владимирский пантеон», составленный в 980 году. В «Лаврентьевской летописи» идет прямое перечисление некоторых богов: Перун, Хорс, Даждьбог, Стрибог, Симаргл, Мокошь.
Пантеон славянских божеств был многочисленным и сложным. Помимо огромного количества сверхъестественных существ низшего порядка (оборотни, упыри, духи и другие), славяне верили в высших богов, которые и управляли миром. Основное представление о главных языческих богах дает нам так называемый «Владимирский пантеон», составленный в 980 году. В «Лаврентьевской летописи» идет прямое перечисление некоторых богов: Перун, Хорс, Даждьбог, Стрибог, Симаргл, Мокошь.
Перун – бог неба
В дохристианской Руси почитался как высший бог. Культ Перуна восходит к общеиндоевропейскому почитанию бога-громовержца. По воззрению славян, Перун в теплые дни весны являлся со своими молниями, оплодотворял землю дождями и выводил из-за рассеянных туч ясное солнце. Его творческой силой пробуждалась природа к жизни. Производитель, творец, он как бы вновь созидал мир. Но Перун – также божество грозное и карающее, которое возбуждает страх и трепет. На Руси Перуна представляли в виде немолодого мужа: по сообщению летописей, волосы его деревянного идола в Киеве была серебряными (седина), а усы – золотыми. Борода громовержца у всех индоевропейских наций играла какую-то особую роль.
Главным оружием Перуна были камни и стрелы (олицетворения молний), палица, плеть, а также топоры. В образе всадника на коне или на колеснице Перун поражает своим оружием змеевидного врага, в поздних текстах – сказочный Зми-улан. Тот прячется от Перуна вначале в дереве, потом – в камне, человеке, животных, воде. После победы Перуна над врагом освобождаются воды, в других вариантах мифа – женщина, похищенная противником Перуна, – Мокошь, и проливается дождь.
Миф о Перуне олицетворял нисхождение грома, грозы, плодородного дождя. Этому мифу соответствуют общеславянские ритуалы, связанные с культом Перуна и имеющие целью вызывание дождя. Наиболее распространённым из них было обливание водой женщин - жертв Перуну. По летописным сообщениям, Перуну также приносились в жертву животные, дети и пленники. Относимые к Перуну мифы и ритуалы часто связывались с дубами и дубовыми рощами, а также с возвышенностями, на которых в древности ставили идолы этого бога и его святилища. У таких дубов произносились торжественные клятвы.
Во время крещения киевлян, святой князь Владимир, прежде высоко чтивший Перуна, приказал привязать его идола к хвосту лошади и «влещи с горы по Боричеву на Ручей» в Днепр, приставив двенадцать мужчин бить поверженного кумира жезлами. Народ при виде этого плакал. На Перуновом холме Владимир воздвиг церковь.
В дохристианской Руси почитался как высший бог. Культ Перуна восходит к общеиндоевропейскому почитанию бога-громовержца. По воззрению славян, Перун в теплые дни весны являлся со своими молниями, оплодотворял землю дождями и выводил из-за рассеянных туч ясное солнце. Его творческой силой пробуждалась природа к жизни. Производитель, творец, он как бы вновь созидал мир. Но Перун – также божество грозное и карающее, которое возбуждает страх и трепет. На Руси Перуна представляли в виде немолодого мужа: по сообщению летописей, волосы его деревянного идола в Киеве была серебряными (седина), а усы – золотыми. Борода громовержца у всех индоевропейских наций играла какую-то особую роль.
Главным оружием Перуна были камни и стрелы (олицетворения молний), палица, плеть, а также топоры. В образе всадника на коне или на колеснице Перун поражает своим оружием змеевидного врага, в поздних текстах – сказочный Зми-улан. Тот прячется от Перуна вначале в дереве, потом – в камне, человеке, животных, воде. После победы Перуна над врагом освобождаются воды, в других вариантах мифа – женщина, похищенная противником Перуна, – Мокошь, и проливается дождь.
Миф о Перуне олицетворял нисхождение грома, грозы, плодородного дождя. Этому мифу соответствуют общеславянские ритуалы, связанные с культом Перуна и имеющие целью вызывание дождя. Наиболее распространённым из них было обливание водой женщин - жертв Перуну. По летописным сообщениям, Перуну также приносились в жертву животные, дети и пленники. Относимые к Перуну мифы и ритуалы часто связывались с дубами и дубовыми рощами, а также с возвышенностями, на которых в древности ставили идолы этого бога и его святилища. У таких дубов произносились торжественные клятвы.
Во время крещения киевлян, святой князь Владимир, прежде высоко чтивший Перуна, приказал привязать его идола к хвосту лошади и «влещи с горы по Боричеву на Ручей» в Днепр, приставив двенадцать мужчин бить поверженного кумира жезлами. Народ при виде этого плакал. На Перуновом холме Владимир воздвиг церковь.
×
Мать-сыра́ земля́ – богиня земли
Земля, по общеславянской традиции, является символом материнства и женского начала. Принимая в себя семена, Земля беременеет и дает новый урожай. Земля считалась матерью всех живых существ и растений, средоточием плодородия. Противопоставлялась Перуну, персонифицированному Небу (богу-Громовержцу). Архаические представления о небе и земле как супружеской паре сохранились в польском фольклоре. По болгарским представлениям, месяц является сыном неба и земли. В русском фольклоре выражение «Мать — сыра земля» обозначает прежде всего землю, оплодотворенную небесной влагой и готовую родить. Ее дети – русский пахарь-богатырь Микула Селянинович и все живые существа.
Земля, по общеславянской традиции, является символом материнства и женского начала. Принимая в себя семена, Земля беременеет и дает новый урожай. Земля считалась матерью всех живых существ и растений, средоточием плодородия. Противопоставлялась Перуну, персонифицированному Небу (богу-Громовержцу). Архаические представления о небе и земле как супружеской паре сохранились в польском фольклоре. По болгарским представлениям, месяц является сыном неба и земли. В русском фольклоре выражение «Мать — сыра земля» обозначает прежде всего землю, оплодотворенную небесной влагой и готовую родить. Ее дети – русский пахарь-богатырь Микула Селянинович и все живые существа.
Сварог – бог небесного огня и владыка мира
Один из самых высших богов славяно-языческого пантеона. Сварога почитают, как бога неба и творца Земли. Сварог также считается покровителем воинов и оружия. Является богом-кузнецом, который научил людей ковать изделия из металла. Любая кузница уже сама по себе является капищем Сварога, а наковальня и молот - символами Сварога. Сварог является покровителем свадеб, которые заключаются между людьми. Он является отцом нескольких богов Сварожичей, самым главным из которых является бог солнца Даждьбог.
Один из самых высших богов славяно-языческого пантеона. Сварога почитают, как бога неба и творца Земли. Сварог также считается покровителем воинов и оружия. Является богом-кузнецом, который научил людей ковать изделия из металла. Любая кузница уже сама по себе является капищем Сварога, а наковальня и молот - символами Сварога. Сварог является покровителем свадеб, которые заключаются между людьми. Он является отцом нескольких богов Сварожичей, самым главным из которых является бог солнца Даждьбог.
Дажьдбог - бог солнца и дождя
Сын Сварога, божество, связанное с солнцем, покровитель, щедрый податель благ людям. Дажьбог ниспосылает с неба тепло и следит за сменой времён года, отправляя соловушку замыкать зиму и отмыкать лето.
Сын Сварога, божество, связанное с солнцем, покровитель, щедрый податель благ людям. Дажьбог ниспосылает с неба тепло и следит за сменой времён года, отправляя соловушку замыкать зиму и отмыкать лето.
Хорс – бог луны
Хорса считали богом солнца южных племен, в частности торков, где еще в X веке было сильным скифско-аланское влияние. Имя Хорса выводится из персидского языка, где корш (коршид) обозначает «солнце». Однако олицетворение Хорса с солнцем было оспорено некоторыми учеными. Евгений Аничков писал о том, что Хорс - не бог солнца, а бог месяца, луны. Этот вывод он сделал на основании текста «Слово о полку Игореве». Великим Хорсом, по мнению Аничкова, было не солнце, а месяц, которому также поклонялись восточные славяне.
Хорса считали богом солнца южных племен, в частности торков, где еще в X веке было сильным скифско-аланское влияние. Имя Хорса выводится из персидского языка, где корш (коршид) обозначает «солнце». Однако олицетворение Хорса с солнцем было оспорено некоторыми учеными. Евгений Аничков писал о том, что Хорс - не бог солнца, а бог месяца, луны. Этот вывод он сделал на основании текста «Слово о полку Игореве». Великим Хорсом, по мнению Аничкова, было не солнце, а месяц, которому также поклонялись восточные славяне.
Симаргл – бог растений
Среди перечисленных в летописи богов, идолы которых стояли на Старокиевской горе, не совсем ясна сущность Симаргла. Некоторые исследователи сопоставляют Симаргла с иранским божеством Симургом (Сенмурв), священным крылатым псом, хранителем растений
Среди перечисленных в летописи богов, идолы которых стояли на Старокиевской горе, не совсем ясна сущность Симаргла. Некоторые исследователи сопоставляют Симаргла с иранским божеством Симургом (Сенмурв), священным крылатым псом, хранителем растений
Мокошь – богиня воды и плодородия
Она по разным источникам почиталась как богиня воды. Богиня, представлявшаяся в виде женщины с большой головой и длинными руками, которая прядёт по ночам в избе. Имя «Мокошь» связывают с общеславянским словом «мокнуть», как богиня плодородия, рождаемости. В более бытовом смысле Мокошь также была богиней овцеводства, ткачества и женского хозяйства. Мокошь еще долго почитали после 988 года. На это указывает хотя бы один из вопросников XVI века; церковник на исповеди обязан был спрашивать женщину: «Не ходила ли еси к Мокоше?». Богине Мокоше приносились в жертву снопы льна и вышитые полотенца.
Она по разным источникам почиталась как богиня воды. Богиня, представлявшаяся в виде женщины с большой головой и длинными руками, которая прядёт по ночам в избе. Имя «Мокошь» связывают с общеславянским словом «мокнуть», как богиня плодородия, рождаемости. В более бытовом смысле Мокошь также была богиней овцеводства, ткачества и женского хозяйства. Мокошь еще долго почитали после 988 года. На это указывает хотя бы один из вопросников XVI века; церковник на исповеди обязан был спрашивать женщину: «Не ходила ли еси к Мокоше?». Богине Мокоше приносились в жертву снопы льна и вышитые полотенца.
Марена – богиня смерти
Была почитаемой у западных славян как богиня смерти. С наступлением весны соломенное чучело Марены топили, разрывали или сжигали, что должно было обеспечить урожай. В славянской мифологии Морана, Маара, Морена - могучее и грозное божество, богиня Зимы и Смерти.
Была почитаемой у западных славян как богиня смерти. С наступлением весны соломенное чучело Марены топили, разрывали или сжигали, что должно было обеспечить урожай. В славянской мифологии Морана, Маара, Морена - могучее и грозное божество, богиня Зимы и Смерти.
Велес – бог скота и богатства
Отношения Перуна и Велеса восходят к древнейшему индоевропейскому мифу о поединке Бога Грозы со Змеем; в восточнославянской реализации этого мифа «поединок Бога-Громовержца с его противником происходит из-за обладания окотом». Велес или Волос выступает в русских летописях обычно как как «скотий бог». В Древней Руси, особенно на Севере, культ Волоса был весьма значимым. В Новгороде память о языческом Волосе сохранилась в устойчивом наименовании Волосовой улицы. Существовало капище Волоса и в Киеве, внизу на Подоле y торговых пристаней Почайны. Можно считать Велеса богом «более широкой части населения», «богом новгородских словен».
Отношения Перуна и Велеса восходят к древнейшему индоевропейскому мифу о поединке Бога Грозы со Змеем; в восточнославянской реализации этого мифа «поединок Бога-Громовержца с его противником происходит из-за обладания окотом». Велес или Волос выступает в русских летописях обычно как как «скотий бог». В Древней Руси, особенно на Севере, культ Волоса был весьма значимым. В Новгороде память о языческом Волосе сохранилась в устойчивом наименовании Волосовой улицы. Существовало капище Волоса и в Киеве, внизу на Подоле y торговых пристаней Почайны. Можно считать Велеса богом «более широкой части населения», «богом новгородских словен».
Низшие божества
При достаточно небольшом пантеоне высших богов в Древней Руси была многогранная низшая сфера мифологии, что нехарактерно для большинства языческих религий. Одни низшие существа олицетворяли природу и природные явления: леший, водяной, полевой. Другие были связаны с домом и хозяйством: домовой, банник. Третьи наделялись демоническими свойствами: ведьмы, вештицы, моры, колдуны, чернокнижники, черти, бесы.
Главной ведьмой в языческой мифологии славян была Баба Яга, неизменными атрибутами которой являлись избушка на курьих ножках, костяная нога, ступа и помело. Баба Яга олицетворяла неупокоившуюся душу, ей приносили кровавые жертвы, чтобы задобрить колдунью. Своего рода «мужским двойником» Бабы Яги было Лихо Одноглазое.
Заметную роль в славянской мифологии играли и русалки. Считалось, что это утопленницы, способные заманить человека в реку или в болото и защекотать до смерти. Богинки – это умершие при родах женщины, охотящиеся на рожениц и похищающие или подменяющие младенцев. Кикиморы - живущие за печкой или сараем и вредящие домочадцам.
При достаточно небольшом пантеоне высших богов в Древней Руси была многогранная низшая сфера мифологии, что нехарактерно для большинства языческих религий. Одни низшие существа олицетворяли природу и природные явления: леший, водяной, полевой. Другие были связаны с домом и хозяйством: домовой, банник. Третьи наделялись демоническими свойствами: ведьмы, вештицы, моры, колдуны, чернокнижники, черти, бесы.
Главной ведьмой в языческой мифологии славян была Баба Яга, неизменными атрибутами которой являлись избушка на курьих ножках, костяная нога, ступа и помело. Баба Яга олицетворяла неупокоившуюся душу, ей приносили кровавые жертвы, чтобы задобрить колдунью. Своего рода «мужским двойником» Бабы Яги было Лихо Одноглазое.
Заметную роль в славянской мифологии играли и русалки. Считалось, что это утопленницы, способные заманить человека в реку или в болото и защекотать до смерти. Богинки – это умершие при родах женщины, охотящиеся на рожениц и похищающие или подменяющие младенцев. Кикиморы - живущие за печкой или сараем и вредящие домочадцам.
Комментарий МП:
Почему так легко Правители всех стран Европы переобувались, отвергая прежних кумиров, шли в христианство, крестили огнем и мечом свое народонаселение? Что их влекло?
Они были умны. Смирение и покорность, непротивление злу насилием, рабы божьи: какая все же удобная идеология для Властителей…
Почему так легко Правители всех стран Европы переобувались, отвергая прежних кумиров, шли в христианство, крестили огнем и мечом свое народонаселение? Что их влекло?
Они были умны. Смирение и покорность, непротивление злу насилием, рабы божьи: какая все же удобная идеология для Властителей…
Авторский пост
Ссылки по теме:
- 9 родственников Змея Горыныча
- Какие волшебные предметы из русских народных сказок уже есть в нашем мире
- Миф о правах потребителей: в заведениях общепита вам обязаны бесплатно подать стакан воды
- 11 живучих заблуждений и мифов
- 20 фактов и легенд о затерянных городах
35
Понравилось35
Новости партнёров
- вернутся Божественные и жизненные пропорции,
- русичи снова станут красивыми и будут жить 300 лет,
- нам не нужна будет армия - наша одежда будет защитой от любого оружия,
- наши колесницы без подзарядки смогут проезжать до 1000 верст