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Отверженные

Отверженные (16 фото)

Автор:
13 июля 2021 16:29
Метки: искусство   легенды   мифы   
993
16
Десятки олимпийских богов мы хорошо знаем по школьному курсу «История древнего мира», по книге «Мифы и легенды Древней Греции». А о славянских божествах, которых назвали язычными, которым поклонялись наши предки на Руси всего тысячу лет назад – мы практически не ведаем
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Метки: искусство   легенды   мифы   
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3k
ride 6 часов назад
Религия - зло
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4k
★Lucifer★ 2 часа назад
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3k
Горожанин 3 часа назад
Хватит лукавить. Вся история, мифология и наследие Древней Руси во все времена русского христианства сохранялась и сохраняется, чтилась и чтится. Все православные и народные праздники в России - это и дань древней традиции. Культ русских сказок - Баба-Яга, Снегурочка - не хватит и перечислений... Отверженные - это не языческая история. Это политическая история. По Достоевскому - бесы, которые в своих идейных и политических целях всегда стараются разделить русский народ по истории, духу и вере. Не унимаются, и история их ничему не учит.
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64k
Максим 5 часов назад
Не ведаем потому, что их постарались стереть из истории, любое упоминание о старой вере. были детьми богов, стали рабами безликого.
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11k
Bill 5 часов назад
Я слышал такую версию, что если вернуть религию Перуна, Даждьбога; веру в оборотней и водяных; а также древнерусскую метрическую систему (аршин, вершок, и пр.); и запретить кириллицу и то:
- вернутся Божественные и жизненные пропорции,
- русичи снова станут красивыми и будут жить 300 лет,
- нам не нужна будет армия - наша одежда будет защитой от любого оружия,
- наши колесницы без подзарядки смогут проезжать до 1000 верст
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5k
Нестерин Сергей 5 часов назад
По поводу крытых храмов: Прокопий Кесарийский писал о славянских храмах( под крышей), Адемар, арабы( не помню кто, но попадалось). Византийское посольство к Атилле описывает храм. Не капище, а именно храм. Чтоб я не казался "художественным свистуном"; эти византийцы(ромеи) не знают о кочевниках- гуннах, а определяют их как славян. Х. з., ошЫбались видимо.
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4k
★Lucifer★ 5 часов назад
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365
Елена Букреева 6 часов назад
Праздники этих божеств со всеми атрибутами до сих пор прекрасно соседствуют с православием. И раскрашенные яйца Мокоши и крест Даждьбога
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6k
Ф Ив 6 часов назад
На самом деле это плохо то, что мы полностью растеряли память о языческом прошлом. После принятия христианства вовсе не было обязательным полностью изничтожать всю память о язычестве, о богах и божествах. К сожалению до нас дошли только отголоски, а то что есть во многом новодел. И дело здесь не в восстановлении язычества, а в культурной памяти. У греков, например, сохранились все легенды и мифы, (которые мы к слову изучаем в школах), много сохранилось у скандинавов, но и те и другие христиане.
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19k
Виталий Касандров 6 часов назад
Насчет принятия христианства .Таки успешных языческих стран не наблюдается в истории. У каждого племени были свои боги кто то считал что главный Перун где то поклонялись Дажьдбогу . Что бы у страны была одна религия принимали христианство с единым Богом для всех .
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