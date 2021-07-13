Отверженные

Перун – бог неба

В дохристианской Руси почитался как высший бог. Культ Перуна восходит к общеиндоевропейскому почитанию бога-громовержца. По воззрению славян, Перун в теплые дни весны являлся со своими молниями, оплодотворял землю дождями и выводил из-за рассеянных туч ясное солнце. Его творческой силой пробуждалась природа к жизни. Производитель, творец, он как бы вновь созидал мир. Но Перун – также божество грозное и карающее, которое возбуждает страх и трепет. На Руси Перуна представляли в виде немолодого мужа: по сообщению летописей, волосы его деревянного идола в Киеве была серебряными (седина), а усы – золотыми. Борода громовержца у всех индоевропейских наций играла какую-то особую роль.

Главным оружием Перуна были камни и стрелы (олицетворения молний), палица, плеть, а также топоры. В образе всадника на коне или на колеснице Перун поражает своим оружием змеевидного врага, в поздних текстах – сказочный Зми-улан. Тот прячется от Перуна вначале в дереве, потом – в камне, человеке, животных, воде. После победы Перуна над врагом освобождаются воды, в других вариантах мифа – женщина, похищенная противником Перуна, – Мокошь, и проливается дождь.

Миф о Перуне олицетворял нисхождение грома, грозы, плодородного дождя. Этому мифу соответствуют общеславянские ритуалы, связанные с культом Перуна и имеющие целью вызывание дождя. Наиболее распространённым из них было обливание водой женщин - жертв Перуну. По летописным сообщениям, Перуну также приносились в жертву животные, дети и пленники. Относимые к Перуну мифы и ритуалы часто связывались с дубами и дубовыми рощами, а также с возвышенностями, на которых в древности ставили идолы этого бога и его святилища. У таких дубов произносились торжественные клятвы.

Во время крещения киевлян, святой князь Владимир, прежде высоко чтивший Перуна, приказал привязать его идола к хвосту лошади и «влещи с горы по Боричеву на Ручей» в Днепр, приставив двенадцать мужчин бить поверженного кумира жезлами. Народ при виде этого плакал. На Перуновом холме Владимир воздвиг церковь.