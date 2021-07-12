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Удивительные работы обладателей необычных хобби

Удивительные работы обладателей необычных хобби (22 фото)

Автор:
12 июля 2021 18:02
Сообщество : Сделай сам!
558
22
Шитье, вязание, кулинария давно стали массовыми хобби, и мастерство в них уже стало привычным. А вот таланты в необычных областях до сих пор удивляют!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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18k
Сергей Костюнин 55 минут назад
Чёта про малину засомневался
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14k
Corvus Corax Час назад
"Я сваляла из войлока летучую мышь-альбиноса"
Это явно летучий кот-ангорец..
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