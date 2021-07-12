Удивительные работы обладателей необычных хобби

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Шитье, вязание, кулинария давно стали массовыми хобби, и мастерство в них уже стало привычным. А вот таланты в необычных областях до сих пор удивляют!
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"Чтобы нарисовать все это, моему отцу потребовалось 2,5 года и бесчисленное количество маленьких кисточек. Теперь он очень горд своей работой!"
"Давным-давно моя подруга-ортодонт в шутку попросила меня сделать ей брошь в виде зуба с брекетами - и тут же забыла об этом. Она забыла, а я нет"
"Очень доволен тем, как у меня получилась эта металлическая низкополигональная скульптура. Последним штрихом стало напыление с эффектом полированного мрамора"
"Наконец-то я завершил этот абстрактный рисунок! Он весь состоит из одной линии. Я им очень горжусь!"
"Я делаю квилты - одеяла из обрезков ткани. Особенно удалось одеяло с эффектом обточенных морем стекляшек"
"Маленький, но вместительный кошелек. Кошки выполнены в технике ручного тиснения с художественной росписью"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это явно летучий кот-ангорец..