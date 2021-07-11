FISHKINET
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине 17 фотографий, которые заставят вас почувствовать себя крошечным муравьём 17 фотографий, которые заставят вас почувствовать себя крошечным... Из-за аномальной жары в Кувейте начали плавиться автомобили Из-за аномальной жары в Кувейте начали плавиться автомобили Большой воскресный Калейдоскоп прикольных фоток и просто - позитива Большой воскресный Калейдоскоп прикольных фоток и просто - позитива Фотографии, которые доставят вам только страдания Фотографии, которые доставят вам только страдания Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью Литва строит забор из колючей проволоки на границе с Беларусью Бдительный сосед спас ребенка от похитителя Бдительный сосед спас ребенка от похитителя Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Шереметьево пассажир вскрыл аварийный выход из-за жары в самолете В Шереметьево пассажир вскрыл аварийный выход из-за жары в самолете Калейдоскоп отпускных приколов Калейдоскоп отпускных приколов Лучшие цитаты и афоризмы от Владимира Меньшова о жизни, олигархах и власти Лучшие цитаты и афоризмы от Владимира Меньшова о жизни, олигархах... Гифки Гифки Когда не было Петрова и Баширова Когда не было Петрова и Баширова О религии с юмором О религии с юмором 1982 год. Москва 1982 год. Москва Наш адрес — СССР Наш адрес — СССР 18 интересных фотографий со съемочных площадок известных фильмов 18 интересных фотографий со съемочных площадок известных фильмов Эти люди хотят казаться круче, чем они есть&nbsp; Эти люди хотят казаться круче, чем они есть 
Впечатляет

Впечатляет (4 фото)

Автор:
11 июля 2021 21:34
Метки: здоровые   пенсия   профилактика   
184
4
В московских домах престарелых за последние полгода не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией у вакцинированных от COVID-19 жителей

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: здоровые   пенсия   профилактика   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
29  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
717
Fiverknot Час назад
Вы бы так о размерах пенсий людей беспокоились, твари, как о своей вакцинации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
albedo 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
doker 36 минут назад
А теперь, пожалуйста, новости "ковида" из СИЗО#2.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Denis 56 минут назад
Хорошая попытка минздрав, но нет...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
AlekseiTFS 2 часа назад
Снег,Елка,Шпроты,Икра,Прививка - что ещё нужно, что бы встретить старость :-)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ss 2 часа назад
Чувствую я, продажи совсем упали. Такой напор рекламы за последние сутки! Это что-то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
3k
Горожанин 2 часа назад
Зря она это сообщила. Сейчас скажет начальство и начнется пандемия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Интересный дом престарелых, со средним возрастом в 60 лет. При сроке выхода на пенсию в 65. Минимальный возраст можно узнать в этой богадельне?
2. Как часто происходят контакты с внешним миром пациентов этих заведений
3. Сколько заболело из оставшихся 16% непривитых?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
Показать ещё
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине Гастрономическое извращение или жизненная необходимость: почему безумно хочется арбуза? Гастрономическое извращение или жизненная необходимость: почему безумно хочется арбуза? Ветра холодные и теплые и их влияние на состояние человека Ветра холодные и теплые и их влияние на состояние человека 25 очень важных шпаргалок о здоровье: диагностика и профилактика 25 очень важных шпаргалок о здоровье: диагностика и профилактика Изменение давления по утрам: причины и способы профилактики Изменение давления по утрам: причины и способы профилактики Холодеют конечности: о чем может сигнализировать такой симптом? Холодеют конечности: о чем может сигнализировать такой симптом?
Meri Poppins Ufa

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2077



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
20 неожиданных фактов об известных фильмах, которые могут вас удивить
2
18
20 неожиданных фактов об известных фильмах, которые могут вас удивить
Вещи из прошлого, которые поражают своей крутостью
6
57
Вещи из прошлого, которые поражают своей крутостью
﻿
Набирающие популярность
Москвичи в жару выстроились в очереди за «КовиВаком»
0
10
Москвичи в жару выстроились в очереди за «КовиВаком»
Якутия горит
0
28
Якутия горит
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Страшные заболевания, которые победили лишь благодаря вакцине
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дружба народов длится, пока есть общий ресурс
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#в мире#картинки#фотографии#жизнь#забавно#смешные#на различный вкус
#Юмор#СССР#кино#актеры#позитив#прикольные#Россия#китай#сша#память
#интересно#факты#подборка#животные#комментарии#ynews#gif#наука#монохром#собака

На что жалуетесь?

Вернуться