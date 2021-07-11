Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «В московских домах престарелых проживает около 15 тыс. жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях «Спутником V». Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство. И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых. Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость», - рассказала вице-мэр.