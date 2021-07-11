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В московских домах престарелых за последние полгода не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией у вакцинированных от COVID-19 жителей
Об этом журналистам сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «В московских домах престарелых проживает около 15 тыс. жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях «Спутником V». Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство. И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых. Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость», - рассказала вице-мэр.
Анастасия Ракова уточнила, что полгода назад вакцинация «Спутником V» охватила около 97% жителей, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности, проживающих в домах-интернатах людей. Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции среди проживающих в домах-интернатах в Москве начнется 15 июля.
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Метки: здоровые пенсия профилактика
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Тебе бесплатно.
Потому что бюджет ты не контролируешь, свою "долю" за прививку забрать не можешь, и не решаешь, на что идут бюджетные деньги.
И, подумай своим умом, если ты не решаешь на что тратить - на кой ляд для тебя какую то рекламу устраивать?
Так что не нарывайся. Держи себя в руках.
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Хамло.
Это ты Москву "Новодрищенском" назвал.?!
Ты в своей Жмеринке живешь как свинья в свинарнике, вот и живи.
И не хрюкай на русскоязычном ресурсе.
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Да неужто!!!! Вот так полностью оплачиваешь.
То есть получая социальные выплаты, они не бесплатны что ли?
Услуги образовательных школ ты тоже платишь?
Что в головах у людей?!
2. Как часто происходят контакты с внешним миром пациентов этих заведений
3. Сколько заболело из оставшихся 16% непривитых?
А вопросы я задавал автору поста. Он написал неполную инфу, явно в пропаганду очень непопулярной в России акции (привилось всего 16%, при том, что первые привитые уже должны ревакцинироваться).
В источнике всё то же самое. Поскольку автор взялся (зачем то) перепечатывать этот материал, то здесь он несёт всю ответственность за ответы