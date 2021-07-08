Не случится же такое

Устраивать разборки муж не стал. Он посадил в машину своих детей 12 и 7 лет, и, выехав на трассу, решил свести счёты с жизнью. Направил автомобиль на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Авария была не очень серьёзной, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Травмы мужчины оказались настолько легкими, что он сам пришёл в себя. Дети, к счастью, тоже не пострадали, и пока их осматривали очевидцы, вахтовик вышел на дорогу и бросился под автомобиль. Правда, снова неудачно, травмы были незначительными. Мужчина поднялся и повторил попытку. После этого его доставили в больницу на подоспевшей машине скорой помощи.