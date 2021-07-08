Не случится же такое

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Вернувшись домой, омский вахтовик застал свою жену в объятиях любовника. И тут все пошло не по традиционному сценарию
Устраивать разборки муж не стал. Он посадил в машину своих детей 12 и 7 лет, и, выехав на трассу, решил свести счёты с жизнью. Направил автомобиль на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом. Авария была не очень серьёзной, мужчина не справился с управлением и вылетел в кювет. Травмы мужчины оказались настолько легкими, что он сам пришёл в себя. Дети, к счастью, тоже не пострадали, и пока их осматривали очевидцы, вахтовик вышел на дорогу и бросился под автомобиль. Правда, снова неудачно, травмы были незначительными. Мужчина поднялся и повторил попытку. После этого его доставили в больницу на подоспевшей машине скорой помощи.
Медики диагностировали у него ушиб легкого, травму позвоночника и травматический шок. Стоило пострадавшему немного прийти в себя, как он снова попытался осуществить задуманное: выпрыгнул из окна палаты, которая находилась на 9 этаже. Падение вновь не принесло желаемого результата. Лежащего на земле бедолагу заметили медики, вернули в больницу и оказали необходимую помощь.
Сейчас самонеубиваемый пациент находится под пристальным наблюдением врачей-специалистов.
Сейчас самонеубиваемый пациент находится под пристальным наблюдением врачей-специалистов.
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Хотя посты Ваши с удовольствием смотрю
А может удовольствие от того, что я фильтрую...
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Это ж трагедия, когда мужик-слабак и псих, назло бл..ди своих двух детей убивает и себя. Эта история достойна анализа Фрейда и пера Шекспира. Это покруче, чем монтекки-капулетти, мне кажется.
Причём, выдумка такого же психопата.
убить ее любовника ?
- Я pассудил, ваша честь, что гоpаздо pазумнее убить одну
шлюху один pаз, чем каждую неделю убивать по новому мужику
Я бы заснял на камеру. Предъявил бы в суде при разводе и нанял хорошего адвоката, чтобы забрать детей. Показал бы детям, кто их мать. Показал бы её родне, чтобы знали, кого они воспитали. Настроил бы пол города против неё. Ну [мат]ырю вытащил бы монтировкой не досмерти, а так. До лёгкого заикания. Да, стыдно. И пусть бабское сообщество само затравит эту лядь
Или генератор случайных шаблонных фраз сработал?
Тогда попробую ответить на ваш бабский комментарий. Хотя и так уже понятно все.
1. Для суда имеет значение. Обычно изменяющие ляди сидят на шее у мужика. Поэтому суд не оставляет детей без заработка. Во-вторых мнение детей косвенно учитывается. Так же как и причина развода. Поэтому грамотный юрист+поддержка детей и других-шансы есть, хоть и маленькие. И да, брачный договор-очень классное изобретение для современных отношений.
2. Типичное рассуждение тп. Идеальное мироощущение-ты плати алименты, содержи меня. А я подумаю, давать ли тебе возможность увидеть детей. Дети-существа с сильно платичной психикой. Сломать-анриал. К тому же она, приводя [мат] в свой дом, не ломала значит психику. И когда ноги раздвигала-об этом не думала. лишить изменщицу рычага воздействия-очень хорошая мысль.
3.сразу виден лёгкий страх у вас в глазах. Видимо, грешки за душой присутствуют. И опять вы не правы. Родня отвернется. Шанс есть. Друзья общие-точно. Общественное порийание-ой какая штука тяжёлая. Выдавить из города-меньше детей будет видеть и быстрее уйдёт из жизни семьи.
И по последнему комментарию. В такой ситуации задача выставить лядь из жизни с минимальными потерями для себя. Т.е. в идеале-чтобы в чем пришла, в том и ушла. А ещё лучше-уехала и исчезла из окружения. Это не компенсирует, но хотя бы порадует. Второе-дети(и да, при такой истории тест ДНК обязателен).
И третье. Мне 40 лет, у меня 3 детей и жена красавица. Мой подход она одобряет. Ибо нормальная женщина не хочет иметь ничего общего с лядями. А я знаю её подход. А когда правила жизни сформулировать, так и нарушать их не надо.
Судя по тому, как вы рьяно защищаете девушку с низкой соц. Ответственностью, я бы рекомендовал вашему мужу тест ДНК детей сделать. Друг, если читаешь, не поленись. Позиция так себе.
Дальше вступать в диалог не вижу смысла. За сим откланеюсь и пожелаю вам быть счастливой, чего бы это не значило в вашей голове!
Пусть себе отправляется куда хотел, зачем в тревоге его фокусы ждать, так спокойней всем тут будет, да?
Дети тут при чём!?
1) Любовник кинется к вахтовику и скажет: "Это не то, что ты думаешь, дорогой"
2) "А ну-ка, жена, зафиксируй его" - промолвил вахтовик, расстегивая штаны
3) "Ну наконец-то пришел. А тут я тебе сюрприз приготовила" - сказала жена и смахнула одеяло