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Не случится же такое

Не случится же такое (3 фото)

Автор:
08 июля 2021 15:33
Метки: Юмор   верность   любовь   
3399
3
Вернувшись домой, омский вахтовик застал свою жену в объятиях любовника. И тут все пошло не по традиционному сценарию

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Метки: Юмор   верность   любовь   
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59  комментариев
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22k
Батончик с маком 5 часов назад
Пиз.дец семейка. Жена ё.баря приводит при детях, папаша вообще хотел их угробить, вместо того чтоб мирно всё обсудить и выкинуть лядь в окно.
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3k
Кистень 4 минуты назад
Дурак. А я подумал вначале, что предложил замутить "на троих".
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15k
жорик 5 минут назад
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5k
Diesel 21 минуту назад
Не понимаю таких дебилов! Ну решил ты покончить с собой, ну придумай же способ чтобы другие не страдали! Под машину он бросается, козёл! А водитель машины при чем? Он-то в чем виноват? Ему могут вплоть до реального срока впаять за то, что человека убил. И никто не будет особо-то разбираться. Как минимум прав лишат на несколько лет, а если это его основная работа? Только мудак конченый может так пытаться самоубиться...
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4k
★Lucifer★ 48 минут назад
КАК у этой ХЕРНИ плюсов больше, чем минусов?
Мне казалось что на сайте более адекватные пользователи...
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1k
DrKlizmi 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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21k
Влад 2 часа назад
Тест для полета на Марс прошел. Здесь такой дебил нафиг не нужен, но он практически неубиваем.
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4k
★Lucifer★ 2 часа назад
Мэри, ты эту х:::ню сама придумала?
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242
В. Л. 3 часа назад
ботва какая-то
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58k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
- Обвиняемый, почему вы убили свою жену вместо того, чтобы
убить ее любовника ?
- Я pассудил, ваша честь, что гоpаздо pазумнее убить одну
шлюху один pаз, чем каждую неделю убивать по новому мужику
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1k
Евгений Кондратьев 4 часа назад
Нельзя взять и так просто покинуть Омск
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36
Илья 5 часов назад
Видать психика у парня слабая а тут вообще кукуха поехала. Всех жалко , кроме шлюхи поганой которую надо забить камнями на площади .
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713
klklkl 5 часов назад
Там Ургант чтоли в постели вахтовика?
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4k
tamin 5 часов назад
Да дела....мужик не прав. Дети ни при чем. Мужик не прав, пытаюсь самоубиться. Его дети новым [мат] мамаши тоже будут не нужны. Мужик не прав. Ему изменили, а страдает он.
Я бы заснял на камеру. Предъявил бы в суде при разводе и нанял хорошего адвоката, чтобы забрать детей. Показал бы детям, кто их мать. Показал бы её родне, чтобы знали, кого они воспитали. Настроил бы пол города против неё. Ну [мат]ырю вытащил бы монтировкой не досмерти, а так. До лёгкого заикания. Да, стыдно. И пусть бабское сообщество само затравит эту лядь
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43k
doker 5 часов назад
Он просто на работу не хотел...
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8k
Клёст 5 часов назад
А я вот как-то далёк от мысли что его надо спасать.
Пусть себе отправляется куда хотел, зачем в тревоге его фокусы ждать, так спокойней всем тут будет, да?
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35k
jonnyD 5 часов назад
У них там в Омске до сих пор сугробы до 2 этажа что ли ? Сиганул то мужик с 18 метровой высоты...
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283
Сергей jonnyD 3 часа назад
Позанудствую, с 27 примерно
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7k
Wollas 5 часов назад
Ссылка youtu.be
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64k
Максим 5 часов назад
Мог бы и задуматься. раз хранитель столько раз выручает, может не закончен его путь? Может он Джон Коннор.
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1k
Broscan 5 часов назад
Не понял дебила!
Дети тут при чём!?
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13k
Роберт Шекли 5 часов назад
Когда прочитал про "нетрадиционный сценарий" я думал, что будет что-то вроде такого
1) Любовник кинется к вахтовику и скажет: "Это не то, что ты думаешь, дорогой"
2) "А ну-ка, жена, зафиксируй его" - промолвил вахтовик, расстегивая штаны
3) "Ну наконец-то пришел. А тут я тебе сюрприз приготовила" - сказала жена и смахнула одеяло
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