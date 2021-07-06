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12 современных мемов: кто там, что делает и почему стал мемом

12 современных мемов: кто там, что делает и почему стал мемом (26 фото + 5 видео)

Автор:
06 июля 2021 15:17
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   мемепедия   мемы   происхождение   расшифровка   соцсети   
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Картинки с людьми, животными, ситуациями, которые передают ваше настроние, мысли, слова, одним своим видом могу подсказать множеству людей, что вы чувствуете и что хотели донести до общества. Картинки называются мемами и мы ими давно пользуемся. Но откуда они появляются и кто там, на них, изображен

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Метки: Юмор   интересное   мемепедия   мемы   происхождение   расшифровка   соцсети   
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V2.Smirnov Час назад
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Вася Час назад
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Татьяна Юсова Час назад
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Acu900 Час назад
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Robin 2 часа назад
Уже не только фильмы и песни, уже и мемы по второму кругу пошли...
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