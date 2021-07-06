12 современных мемов: кто там, что делает и почему стал мемом

Картинки с людьми, животными, ситуациями, которые передают ваше настроние, мысли, слова, одним своим видом могу подсказать множеству людей, что вы чувствуете и что хотели донести до общества. Картинки называются мемами и мы ими давно пользуемся. Но откуда они появляются и кто там, на них, изображен
Это Падме и Энакин из Звездныйх войн. Здесь Энакин сообщает о своих планах изменить мир, но они оказываются не такими радужными, как думала Падме.
Мем употребляют там, где не знают дальнейших планов человека и спрашивают - к лучшему ли его действие.
Скандал с сетью Вкусвилл, которые сначала опубликовали рекламу с лесбийской семьей, а затем удалили его, разросся до небывалых размеров. Изначально рекламу клеймили те, кто против ЛГБТ, а сторонники ликовали. Но после удаления ролика ликование сменилось, образовалось два лагеря противостояния, а Вкусвилл между ними как между двух огней - казнить нельзя помиловать.
Сегодня имя Вкусвилл означает неопределенность в принятии решений, нерешительность, даже трусость
Александр Дмитренко, Похититель ароматов, Шура Стоун - эпатажный блогер, фразочки которого растащили по сети. Отдельными мемами стали фразы “Фу, боже”, “Махарошие”, “Ноль из десяти”, “Незнайка в стране пидорасов”, “Моя ты курочка, моя ты нежная”, “Ты львица, по натуре победительница” и многие другие. Это собирательный образ типичной женщины средних лет, живущей в провинции где-то на просторах бывшего СССР - грубо говоря это современная Верка Сердючка
Осторожно мат!
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Виртуальная помощница из Самсунга, на самом деле не оттуда. Ее придумали в Бразилии, но народ в сети разнес фейк о Самсунге, который эту информацию не опроверг и не подтвердил. А молчание, как известно, знак согласия.
Значения этот мем не имеет никакого, кроме сексуального подтекста - вроде как очень красивая девушка. Уже появилась куча косплейщиц, рисунков, комиксов и прочей атрибутики с этой девушкой.
Мем обыгрывает выражение лица некоторых женщин (или людей в целом), которые нехотя говорят по телефону. В роли женщины Леди Димитреску из игры Resident Evil Village. Ее сейчас часто можно увидеть практически по всей сети - огромная женщина (рост около 290 см) пришлась по вкусу многим, даже тем, кто не играл в игру
Мем с Каневским, который в своей передаче показал на кучку людей, стоящих позади себя и сказал - гопники, быстро перерос в мем иллюстрирующий ситуации, в которых кто-то презрительно отзывается о друзьях или прохожих.
Мем с певицей Джоджо, которая шепчет что-то на ухо актрисе Эмме Робертс означает высшую степень удвиления от познания чьего-то секрета, от услышанной сплетни. Впервые мем появился в 2011 году, но сегодня начал свою вторую жизнь
Кадр отсюда
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Чык Чырык (Чык-чырык) – ироничное прозвище президента Беларуси Александра Лукашенко
Клип группы "Саша и Сирожа" на песню "чык-чырык"
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Мем существует уже давно, именно Лукашенко его стали чаще всего приписывать с легкой руки комика Славы Комиссаренко
Буква пришла к нам из Тик-Тока, где фраза звучит как - Буква ю - по..ую (матерное слово, которое нам писать нельзя) и стала символом пофигизма и равнодушия.
Помните мужика с заминированным тапком? Так вот он впервые произнес фразу с ударением на букву Ю и пошло-поехало
Осторожно мат!
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Вот он - Димон-заминированный тапок. Осторожно мат!
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Khaby Lame (Хаби Лейм) – темнокожий тиктокер из Италии, который высмеивает глупые лайфхаки. У него уже миллионы фанатов и все, что он делает это простыми способами показывает как глупы многие лайфхаки из сети. Мем используют также, когда кто-то дает вам бесполезный совет или говорит откровенную ерунду...
Застрявший в Суэцком канале огромный контейнеровоз и маленький экскаватор, который его откапывал. Мем стал вирусным и теперь употребляется там, где надо показать тщетность попыток что-то сделать, решить серьезную проблему или иронично показывает противостояние чего-то маленького и большого.
Мем означает некое противостояние чего-то, на первый взгляд огромного, но тут появляется третий и эти двое сдуваются
Если кто не знает - Чимс это собака-качок (сиба-ину), против нытика. Используется как противопоставление чего-то чему-то
По мотивам мемотеки
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