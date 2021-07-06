12 современных мемов: кто там, что делает и почему стал мемом

Это Падме и Энакин из Звездныйх войн. Здесь Энакин сообщает о своих планах изменить мир, но они оказываются не такими радужными, как думала Падме.

Мем употребляют там, где не знают дальнейших планов человека и спрашивают - к лучшему ли его действие.