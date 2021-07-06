Подросток из Москвы без денег смог купить квартиру, прописаться в ней и выставить на продажу

17-летний москвич без денег онлайн купил квартиру в столице за 17. 5 миллионов рублей. Так как парню ещё нет 18 лет, компания застройщика запросила документы от родителей мальчика.

Предприимчивый парень отправил поддельное решение органов опеки о признании его полностью дееспособным и сфальсифицированное подложное платёжное поручение. Эти документы убедили застройщика, и 17-летний москвич стал обладателем недвижимости.

Однако, спустя несколько дней после заключения права собственности застройщик заметил, что деньги так и не поступили. "Клиент" заявил, что возникли проблемы с банком и новое платёжное поручение уже отправлено. За это время он уже прописался в квартире с помощью онлайн-сервисов.