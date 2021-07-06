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Сообщество Мошенничество 76 постов • 15 подписчиков подписаться
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Подросток из Москвы без денег смог купить квартиру, прописаться в ней и выставить на продажу

Подросток из Москвы без денег смог купить квартиру, прописаться в ней и выставить на продажу (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 июля 2021 15:02
Сообщество : Мошенничество
Метки: ynews   Москва   интересное   истории   квартира   мошенник   подросток   фото   
4185
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17-летний москвич онлайн сумел купить квартиру по поддельным документам, оформить прописку, сменить замки и выставить на продажу. Всё это подросток сделал ни разу не посетив агентство недвижимости.

Источник:

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Метки: ynews   Москва   интересное   истории   квартира   мошенник   подросток   фото   
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15k
Топпер Харли Час назад
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Andiks 20 секунд назад
Как-то легко застройщик отдался. Видимо, кваритры о-очень определенного качества.
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730
Злодей 10 минут назад
Пацан к успеху шёл...
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4k
NeDron 13 минут назад
Достойная замена Березовским-абрамовичам и т.п.
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11k
Святослав 16 минут назад

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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 16 минут назад
долеко пойдет,маленький но уже матерый
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1k
xannar 42 минуты назад
Глупость какая-то. Даже если предположить, что это правда - ну побудешь ты несколько дней "хозяином" квартиры, пока не поймут что платёжка поддельная. А дальше что? Условка за мошенничество? Оно того стоило?
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30k
Григорий 46 минут назад
И это он ещё пацан. Когда вырастет, от его схем Мавроди будет в гробу переворачиваться)
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274
Argon13 47 минут назад
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1k
Инквизитор РФ 48 минут назад
Гений!!!
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19k
Вишенка Крокодилова 52 минуты назад
Купил без денег называется украл.
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5k
Дмитрий Горчилин 59 минут назад
Опытные мошенники знают, что некоторые этапы планируемого преступления невыполнимы, поймают, они и не берутся. А вот молодежь ни в курсе дела, потому иногда творят совершенно безумные вещи.
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50k
stabskapitan Час назад
О растёт очередной "специалист службы безопасности сбербанка"
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6k
DZEN Час назад
Чушь какая-то! Чтобы прописаться надо в обязательном порядке в фмс прийти с опекуном или родителем. Да и квартиру в собственность оформят только после акта передачи…
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368
Вадим Час назад
Подскажите, как можно прописаться в квартире в Москве с помощью онлайн-сервисов?
Вы серьёзно???
Дайте ссылку на эти сервисы!
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20k
hebpat 2 часа назад
застройщики вовремя отреагировали, мог бы по быстрому продать квартиру на лям дороже, застройщику перевёл бы деньги, сам бы остался в плюсе
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Великий комбинатор подрастает, Остап Бендер нервно курит в сторонке.
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1k
ВазгенСемёнович 2 часа назад
Это не мелочь с гопотой тырить, на это интеллект и смелость нужны. Вот смог бы продать, деньги в битки и их не найти... вообщем у парня потенциал есть, масштаб и оригинальность тоже, удача только подвела.
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9k
Majul 2 часа назад
А при чем тут Энди Дюфрейн (ну или Тим Роббинс в его роли)?
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24k
Григорий 2 часа назад
Так вышла шалость, а если-б сумел довести до финала, то встречать ему новые года в тесной компании с чифирем.
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Вопрос в одном - на что он надеялся? Дальше-то что? Продал бы незарегистрированную квартиру?
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