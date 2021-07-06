Подросток из Москвы без денег смог купить квартиру, прописаться в ней и выставить на продажу

17-летний москвич онлайн сумел купить квартиру по поддельным документам, оформить прописку, сменить замки и выставить на продажу. Всё это подросток сделал ни разу не посетив агентство недвижимости.
17-летний москвич без денег онлайн купил квартиру в столице за 17. 5 миллионов рублей. Так как парню ещё нет 18 лет, компания застройщика запросила документы от родителей мальчика.
Предприимчивый парень отправил поддельное решение органов опеки о признании его полностью дееспособным и сфальсифицированное подложное платёжное поручение. Эти документы убедили застройщика, и 17-летний москвич стал обладателем недвижимости.
Однако, спустя несколько дней после заключения права собственности застройщик заметил, что деньги так и не поступили. "Клиент" заявил, что возникли проблемы с банком и новое платёжное поручение уже отправлено. За это время он уже прописался в квартире с помощью онлайн-сервисов.
Не получив деньги за квартиру компания ограничила доступ к жилплощади. Но парень вскрыл замок, поменял его на новый и выставил квартиру на продажу.
Через некоторое время сотрудники компании поняли, что их обманули, и написали заявление в полицию. Сотрудники полиции задержали мошенника, сообщает Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве.
Источник:
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