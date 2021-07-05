Тест на знание олдовых мемов

Удивительно, что во времена, когда новый популярный чудик и мем появляются чуть ли не каждый день, и мало кто вспомнит, кто был в трендах месяц или даже неделю назад, мы всё ещё помним фразы из золотого фонда интернета -"вот она рыба моей мечты", "сосисочки", "Галка, что сделала ты?", "повар спрашивает повара" и многие другие. Мы предлагаем вам окунуться в атмосферу конца 00-х и начала 10-х и вспомнить главных героев интернета того времени.