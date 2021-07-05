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Тест на знание олдовых мемов

Тест на знание олдовых мемов

Автор:
05 июля 2021 18:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   инернет   кандибобер   ломай меня   мемы   тест   язь   
1611
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Помните те славные времена без постиронии и метамодерна, когда не было тиктока и телеграма, когда о мемах многие узнавали не из интернета, а из спецвыпусков "Пусть говорят" под названием "Аффтар жжот"? Если помните, значит вы застали золотую эпоху интернета, а если нет, то имя Ибрагим вам, скорее всего, ничего не говорит.
1. Что эта не женщина и не балерина с кандибобером на голове пожелала пройти каждому мужчине?
1. Что эта не женщина и не балерина с кандибобером на голове пожелала пройти каждому мужчине?
Тест ДНК
Войну в Ираке
Афганскую войну
Все миссии в GTA Vice City
2. В конце знаменитого ролика "Рыба моей мечты" поймавший язя мужик орёт: "Кальрас Сатес!" Что значит эта фраза?
2. В конце знаменитого ролика "Рыба моей мечты" поймавший язя мужик орёт: "Кальрас Сатес!" Что значит эта фраза?
Ругательство на башкирском языке
Название озера, на котором рыбачил автор видео
Ничего не значащая тарабарщина, придуманная автором видео

Источник:

3. Парень шёл по парку и снимал к себя на камеру, какая-то бабушка окликнула его и подбежала к нему. Ей показалось, что у парня в руке не камера, а что-то другое. Что?
3. Парень шёл по парку и снимал к себя на камеру, какая-то бабушка окликнула его и подбежала к нему. Ей показалось, что у парня в руке не камера, а что-то другое. Что?
Сова
Пистолет
Котёнок
Чёрный ворон
4. Этот китаец предлагал пассажирам купить очки и кое-что ещё. Что именно?
4. Этот китаец предлагал пассажирам купить очки и кое-что ещё. Что именно?
Плётки
Счёты
Щётки
Чётки

Источник:

5. Внебрачной дочерью какого академика называла себя бабка-пожар?
5. Внебрачной дочерью какого академика называла себя бабка-пожар?
Андрей Сахаров
Сергей Королёв
Лев Ландау
6. Вы наверняка помните, что этот носатый гражданин просил полицейского ломать его полностью. А вспомните, где главный герой видео грозился найти полицейского?
6. Вы наверняка помните, что этот носатый гражданин просил полицейского ломать его полностью. А вспомните, где главный герой видео грозился найти полицейского?
В полицейском участке
На Эстакаде
Грозился достать из-под земли
В другом городе
7. Что повар спросил у повара?
7. Что повар спросил у повара?
Зачем ты мыл ноги в компоте?
А чё, потанцевать нельзя?
Какова твоя профессия?
Как пожар-то начался?
8. Чем так разгневана эта девочка?
8. Чем так разгневана эта девочка?
Не дали шарик
Поставили двойку
Упала на торжественной линейке
9. После какого блюда из школьной столовой Никита Литвинков чувствует себя человеком?
9. После какого блюда из школьной столовой Никита Литвинков чувствует себя человеком?
Борщ с капусткой, но не красный
Сосисочки
Непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами
Чай

Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.

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Метки: Юмор   инернет   кандибобер   ломай меня   мемы   тест   язь   
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Свирепый Бамбр Час назад
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Александр Иванов 9 минут назад
Обращаюсь к старшим, как и я. Представьте, выросло поколение, не знающее кто такой Лёня Голубков!
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Александр Иванов 10 минут назад
Слава богу, я не заморачивался на эту хрень и угадал только 2. Только запомнил китаёзу и бабку с совой.
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20k
ПаганецЪ Полчаса назад
Я всю эту хрень уже забыть успел.
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Lynx Час назад
В слове *бесит* обозначились все эти, что в посте. До этого были - мужик с улыбкой, шуршание пакетов, и перекатывание крышки от каструли/сковороды по столешнице.
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Елена Букреева Час назад
Перечень можно было бы и продолжить. Язь, дичь, нормально, много всего было забавного.
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Вадим Час назад
Вот не знаю радоваться или огорчаться. Вы правильно ответили на 1 вопрос из 9.
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