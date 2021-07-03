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Иван Кемеров
Ничего себе Кузьмич
(3 фото)
Автор:
Иван Кемеров
03 июля 2021 10:43
Метки:
Кузьмич
надену
пиджак
330
3
Узнали Кузьмича (актера Виктора Бычкова)? Я не узнал. Это из рекламы мужских костюмов Novikov. Классно сделано.
"А в следующий раз пиджак надену уже не я, а его на меня"
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Источник:
Метки:
Кузьмич
надену
пиджак
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комментариев
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15k
Топпер Харли
45 минут назад
Жалкая пародия-Неповторимый оригинал! (почувствуйте разницу)
5
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14k
Alex
8 минут назад
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12k
Паша Эмильевич
12 минут назад
Увы... Похоже Бычков теперь заложник одной роли...
Для меня, хоть ты его в скафандр наряди и отправь с Брюсом Уиллисом астероид подрывать, он всё равно останется персонажем - " Я не враг своему здоровью... Культурно отдыхать умею..."
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7k
amrita
52 минуты назад
Не плохо... но до английского денди- далеко....
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Джордж. Вашингтон.
amrita
Полчаса назад
Это им до него далеко (см. фото выше)
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898
Сергей
Час назад
1 идея не плохая
2 для рекламы могли бы сшить костюмы под конкретных людей, чтоб все сидело как влитое, а это не так
3 не берусь утверждать, что обувь - гамно, но точно не к костюмам
4 пиджачки слегка кургузые (по последней пид...ой моде), но не по классике
1
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Джордж. Вашингтон.
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Полчаса назад
а вам женщины нравятся?
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Вано
2 часа назад
Какие-то гангстеры пидурковатые.
4
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20k
Андрей Иванов
Вано
2 часа назад
Костюмчики стильные, я б купил, если бы бабки такие были и ходит куда в них.
А гангстеры - ну напрашивается ассоциация.
Может не супер, но лучше многих нынешних
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Электрик
Вано
2 часа назад
Пидурковатые? В смысле - гангстеры-п.и.доры?
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Вано
Электрик
Час назад
Игра слов, абсолютно точно отражающая смысловой посыл...
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Для меня, хоть ты его в скафандр наряди и отправь с Брюсом Уиллисом астероид подрывать, он всё равно останется персонажем - " Я не враг своему здоровью... Культурно отдыхать умею..."
2 для рекламы могли бы сшить костюмы под конкретных людей, чтоб все сидело как влитое, а это не так
3 не берусь утверждать, что обувь - гамно, но точно не к костюмам
4 пиджачки слегка кургузые (по последней пид...ой моде), но не по классике
А гангстеры - ну напрашивается ассоциация.
Может не супер, но лучше многих нынешних