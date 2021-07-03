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Ничего себе Кузьмич

Ничего себе Кузьмич (3 фото)

Автор:
03 июля 2021 10:43
Метки: Кузьмич   надену   пиджак   
330
3
Узнали Кузьмича (актера Виктора Бычкова)? Я не узнал. Это из рекламы мужских костюмов Novikov. Классно сделано.

Источник:

Метки: Кузьмич   надену   пиджак   
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12  комментариев
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15k
Топпер Харли 45 минут назад
Жалкая пародия-Неповторимый оригинал! (почувствуйте разницу)
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14k
Alex 8 минут назад
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12k
Паша Эмильевич 12 минут назад
Увы... Похоже Бычков теперь заложник одной роли...
Для меня, хоть ты его в скафандр наряди и отправь с Брюсом Уиллисом астероид подрывать, он всё равно останется персонажем - " Я не враг своему здоровью... Культурно отдыхать умею..."
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7k
amrita 52 минуты назад
Не плохо... но до английского денди- далеко....
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898
Сергей Час назад
1 идея не плохая
2 для рекламы могли бы сшить костюмы под конкретных людей, чтоб все сидело как влитое, а это не так
3 не берусь утверждать, что обувь - гамно, но точно не к костюмам
4 пиджачки слегка кургузые (по последней пид...ой моде), но не по классике
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970
Вано 2 часа назад
Какие-то гангстеры пидурковатые.
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