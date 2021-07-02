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Осторожно! Массовые жалобы на болезнь купальщиков

Осторожно! Массовые жалобы на болезнь купальщиков (3 фото)

Автор:
02 июля 2021 16:18
Метки: Церкарии   болезнь купальщиков   церкариоз   
1310
3
Зуд купальщика или церкариоз. В России зафиксирован всплеск заболеваемости церкариозом, более известным как «болезнь купальщиков».

Источник:

Метки: Церкарии   болезнь купальщиков   церкариоз   
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16  комментариев
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4k
Борис Карабанов 3 часа назад
Не знаю, как там на счёт церкариоза, но у того, что слева ожирение, а у пацана справа явный сколиоз. Может плохо кончиться, т.к. мышечный корсет слабенький. Жертва пивасика и дитя планшетика.
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8k
krivsan Час назад
Я не доктор, но предполагаю что на фото псориаз, в начальной стадии
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44k
parallax 2 часа назад
Куда родители смотрят?
У левого ожирение, а у правого искривление позвоночника. И это куда страшнее церкариоза.
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298
BHU1004 2 часа назад
Лет 15 назад, тупо, переплыл городской пруд с проточной водой туда-обратно (метров 40). На след день весь покрылся ЗЕЛЕНЫМИ точками. Не знаю что это было, но дня через 3 само прошло.
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8k
Prospector 2 часа назад
Здравствуй новая фобия!
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4k
tamin 3 часа назад
О да. Купание в неизвестном прудике маленьком....помню лет 30 назад купнулся так на серебрянке. Запомнил до конца жизни
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
А ещё это проявляется,когда люди жрут всякие пилюли тоннами,а сейчас таких обгадившихся и со страху потребляющих всё,что услышат из утюга - валом.
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Левому жрать надо меньше.
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57k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
серная мазь в помощь , месяц не месяц но недели две точно каждый день по два раза мазать.
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9k
Kostick 3 часа назад
это цветочки, по сравнению с риштой - дракункулёзом)
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Эльза Вайнц
Переводчик-синхронист.
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