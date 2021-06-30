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Немного юмора

Немного юмора (23 фото)

Автор:
30 июня 2021 13:26
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: демотиваторы   картинки   мемы   
3088
23
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Калейдоскоп картинок, демотиваторов и мемов на позитивной волне.

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Метки: демотиваторы   картинки   мемы   
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41  комментарий
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12k
alexis 6 часов назад
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Пиво не доливают.
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1k
a_komolow 24 минуты назад
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Бесплатно должны раздавать
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1k
a_komolow Полчаса назад
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Что у них на голове, между рогами?
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1k
a_komolow Полчаса назад
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А то вдруг цыгане появятся!
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3k
Roman Doberman Час назад
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Ничего
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40k
Александр Час назад
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и выкинул его, ибо он уже как губка и червивый на 99.9%
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4k
★Lucifer★ 2 часа назад
А юмор, собственно, ГДЕ???
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4k
Fishki_surfer 3 часа назад
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Доска неправильно ориентирована - поле а8 должно быть белое.
И собака седит на месте ферзя, а не короля.
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15k
Lelik 4 часа назад
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Ой, да ну... Вот если бы тазик черешни и ведро фисташек ..
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1k
Viktor 4 часа назад
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Я один побольше находил , в ведро из под тераки не влез . Так и зашел домой , в одной руке полное ведро , в другой вот такой пенек .
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282
Дедуля 5 часов назад
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Раньше на пивных ларьках висели таблички- Ждите отстоя пены, требуйте долива.
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8k
Uron 5 часов назад
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да ты сначала откуси
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8k
Uron 5 часов назад
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а кто здесь хороший король?!
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13k
Сергей 5 часов назад
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Менморанси. Ты ли это?
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13k
Сергей 5 часов назад
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На всех подобных фотках девушки пытаются казаться естественно, но в жизни ни одну не видел стоящих или ходящих на носочках. Парадокс.
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28k
Acu900 5 часов назад
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Это совсем другая история...
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6k
Дед Пихто 6 часов назад
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Попроси дополнительную скидку при заказе

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27k
Антон 6 часов назад
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Это тыщ 5 тенге стоит. Вкуснотища, и с каждым разом всё дороже, и дороже.
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6k
Дед Пихто 6 часов назад
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Соски натеребил босс и старшие менеджеры
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35k
jonnyD 6 часов назад
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Не крашеный !? Да он же синий !
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6k
Дед Пихто 6 часов назад
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А идея то неплоха!
Спасибки!
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