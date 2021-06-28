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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (36 фото)

Автор:
28 июня 2021 10:20
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
2339
36
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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74  комментария
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18k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Комментарий к фото
чилю, ху.лю, учите русский, малолетние долбонавты
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358
Алекс Янгель 9 минут назад
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А снять квартиру поближе или на более простом маршруте ???
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4k
Артем Кощеев 12 минут назад
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Или наоборот, на концерте. Артист: Как вы? Толпа: да погода говно полное, из дома не выйдешь, бензин опять подорожал, вчера спалил картошку на дорогущей тефлоновой сковороде, теперь походу выкинуть придется. Завтра большое начальство на работу приезжает, надо в 7 утра в офисе быть, ладно, мы домой, лечь пораньше надо.
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25k
Павел Полчаса назад
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5k
Евгений 36 минут назад
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В первую очередь абьюзать его.
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13k
jungar 50 минут назад
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говорят, что на западе вишню несильно выращивают, считая ее дикой черешней
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3k
AlekseiTFS 54 минуты назад
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Данная байка хорошо иллюстрирует уровень мышления,доверия,дебелизма и тупости. По сути людям можно впарить всё,что угодно. Главное перед этим сильно напугать
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14k
Corvus Corax 55 минут назад
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Кота-чего?
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14k
Corvus Corax 57 минут назад
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Странно. Недавно иду мимо школы, мальчик с мамой оттуда вышли, слышу, как он ей рассказывает события - "Мухаммед сегодня не пришел, играл на перемене с Ибрагимом и Кузьмой."
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22k
SerGProS Час назад
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Главное, чтобы чиллящих абъюзеров не было
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22k