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Тест на ориентацию

Тест на ориентацию

Автор:
28 июня 2021 10:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Тесты   бисексуальность   гетеросексуальнось   интересное   сексуальная ориентация   тест   
3524
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Если у вас были хоть какие-то сомнения в своей сексуальной ориентации, то этот тест, который можно пройти за несколько минут, даст ответ.
Особенностью не только этого теста на сексуальную ориентацию, но и любого другого является то, что отвечать нужно максимально правдиво.
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Как часто вы думаете о половом акте с человеком противоположного пола?
Как часто вы думаете о половом акте с человеком противоположного пола?
Очень часто
Часто
Иногда
Редко
Никогда

Источник:

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Метки: Тесты   бисексуальность   гетеросексуальнось   интересное   сексуальная ориентация   тест   
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23  комментария
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8k
Majul 2 часа назад
Тест настолько тупой, что даже не смешно. Все вопросы из серии: ты натурал или заднеприводный? Причем прямым текстом. Давно есть куча тестов психилогических, без подобных прямых вопросов.
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7k
Сергей 16 минут назад
Тест уровня:
- Вы не пи....с?
- Точно не пи....с?
- А если еще подумать?
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11
Алексей Золотов 17 минут назад
Тест вообще прямой и наитупейший! Существует много людей, у которых есть определенное сексуальное настроение например, и сексуальные фантазии. Или есть ещё ситуации, что внешне симпотичны девушки, а жахатся хочется с мужиком.
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16k
тов.Suhov Полчаса назад
А я , наверное, лесбиян. Меня постоянно к женщинам тянет.
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24k
Григорий Полчаса назад
Ссылка vk.com
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15k
Lelik 45 минут назад
Спасибо, гомосек, но нет.
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9k
Rihovich 48 минут назад
Давайте уж тогда и тест на расовую принадлежность! Готов и первый вопрос: "Какого цвета у вас кожа". Правда тут нюансы бывают, можно обгореть, загореть, желтуху подхватить. Кстати, это ещё три вопроса!
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541
Not Found! 51 минуту назад
Бред для школьной программы младших классов
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4k
RomaXz Час назад
Вопросы гениальные конечно. " Ты хочешь людей своего пола, или противоположного?" . Как то даже для стеба слишком уныло
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
И вообще у меня дома ламинат. И о поцелуях с людьми другого пола почему я должен думать.Я не затем пол стелил, чтоб соседей целовать.
Чертовщина какая-то
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84
Fisher1979 2 часа назад
Если нужен такой тест, то это уже звоночек.
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9k
БарНалей 2 часа назад
Все уроды как на подбор
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43k
doker 2 часа назад
Вообще-то, я давно аксакал.

А они фразу перевернули.
Прав я оказался в ответе, на последний вопрос.

Вот уроды...
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566
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Единств правд тест: посмотри внимательнее на задницу симпат парня. Если не шевельнется, гордись 100% натурал.
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203k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Вот уж точно с этим тестом ты промахнулся. Не на тот сайт выложил.
Или это хозяева из "беседэр" приказали сделать?
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44k
parallax 2 часа назад
"Как часто вы думаете о половом акте с человеком противоположного пола?"

Уже первый вопрос поставлен неправильно. Всё зависит от возраста.
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504
Сергей Ковалев 2 часа назад
Приходит мужик на прием к психотерапевту
-Доктор я кажется 3,14 дор
-С чего это вы так решили?
-Да мне везьде мерещятся два 3,14дора которые постоянно трахаются
-Странно,но давайте я вам покажу книгу и вы скажете,что вы там видите
Достает сборник картин знаменитых художников,показывает пациенту и кругом он показывает то там,то тут два трахаются. Психотерапевт
-Да вы точно 3,14дор
-Доктор и тоже!
-?????? Почему?
- А откуда у вас такая книга?
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975
Татьяна Юсова 2 часа назад
А зачем это здесь? У гомосеков есть свои площадки для бесед…
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14k
Андрей Донченко 2 часа назад
А почему про поворотники не спросили?
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7k
Колорад 2 часа назад
:D
Кажется я спалился, как так вышло?
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