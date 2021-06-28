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Если у вас были хоть какие-то сомнения в своей сексуальной ориентации, то этот тест, который можно пройти за несколько минут, даст ответ.
Особенностью не только этого теста на сексуальную ориентацию, но и любого другого является то, что отвечать нужно максимально правдиво.
Особенностью не только этого теста на сексуальную ориентацию, но и любого другого является то, что отвечать нужно максимально правдиво.
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До конца не ясно, что влияет на сексуальную ориентацию, но существует предположение, что она вызвана сложным взаимодействием генетических, гормональных и даже экологических факторов.
Исследования (проведённые в разные периоды времени) показывают разные данные. Сложностью в таких исследованиях заключается в том, что не все люди отвечают правдиво, а некоторые намеренно скрывают свою ориентацию.
Проверить ориентацию можно в этом тесте.
До конца не ясно, что влияет на сексуальную ориентацию, но существует предположение, что она вызвана сложным взаимодействием генетических, гормональных и даже экологических факторов.
Исследования (проведённые в разные периоды времени) показывают разные данные. Сложностью в таких исследованиях заключается в том, что не все люди отвечают правдиво, а некоторые намеренно скрывают свою ориентацию.
Проверить ориентацию можно в этом тесте.
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- Вы не пи....с?
- Точно не пи....с?
- А если еще подумать?
Чертовщина какая-то
А они фразу перевернули.
Прав я оказался в ответе, на последний вопрос.
Вот уроды...
Или это хозяева из "беседэр" приказали сделать?
Уже первый вопрос поставлен неправильно. Всё зависит от возраста.
-Доктор я кажется 3,14 дор
-С чего это вы так решили?
-Да мне везьде мерещятся два 3,14дора которые постоянно трахаются
-Странно,но давайте я вам покажу книгу и вы скажете,что вы там видите
Достает сборник картин знаменитых художников,показывает пациенту и кругом он показывает то там,то тут два трахаются. Психотерапевт
-Да вы точно 3,14дор
-Доктор и тоже!
-?????? Почему?
- А откуда у вас такая книга?
Кажется я спалился, как так вышло?