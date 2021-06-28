Редакция сайта Фишки подтверждает, что не собирает данные тестирований пользований. Эта информация является конфиденциальной и не может быть раскрыта никому ни при каких условиях.



До конца не ясно, что влияет на сексуальную ориентацию, но существует предположение, что она вызвана сложным взаимодействием генетических, гормональных и даже экологических факторов.



Исследования (проведённые в разные периоды времени) показывают разные данные. Сложностью в таких исследованиях заключается в том, что не все люди отвечают правдиво, а некоторые намеренно скрывают свою ориентацию.



Проверить ориентацию можно в этом тесте.