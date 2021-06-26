Несмотря на то, что тролли были заимствованы Туве из шведских сказок, их образ был ею существенно переработан, и в целом можно говорить о том, что фольклор оказал на творчество Янссон лишь самое минимальное влияние.

Жизнь обитателей Муми-дола имитировала жизнь семьи самой писательницы с точки зрения ребёнка — неизвестно откуда берутся продукты и предметы домашнего обихода, соседи муми-троллей хоть и ворчливы, но чаще всего доброжелательны.

В более поздних произведениях герои как бы взрослеют и понимают, что мир на самом деле иной — жестокий и равнодушный. Если ранее Морра была просто сказочным чудовищем, то позднее её образ конкретизируется и даже становится выражением несправедливости мироустройства: «Так легко было представить того, кто никогда не согреется, кого никто не любит и кто уничтожает всё вокруг себя» («Папа и море»). Тем не менее, автор не стремилась подтолкнуть читателя к выводу о том, что жизнь в этом мире наполнена страхом и мучениями.

В основе художественного мира Туве лежит образ дома — дома, в котором всегда горит свет, тебя ждут близкие и всегда готова вкусная еда и тёплая постель. Это цитадель безопасности и любви, одна мысль о которой позволяет преодолеть любые невзгоды и куда всегда можно вернуться. Так, Муми-мама спокойно дожидается окончания затянувшихся странствий Муми-тролля за постоянно накрытым столом («Комета прилетает»).

Другой важный мотив творчества Янссон — это свобода. Каждый обладает правом на творческое самовыражение, поскольку свободна в своих проявлениях сама природа, весь окружающий читателя мир. Ограничить свою свободу персонаж может только сам, в соответствии с собственными представлениям о долге, но не имеет права навязывать их другим. Так Снусмумрик ненавидит Сторожа парка, где запрещается бегать, смеяться, курить, но в то же время добровольно отказывается от собственных планов, когда ему приходится позаботиться о крохотных детёнышах-сиротах («Опасное лето»).