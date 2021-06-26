«Муми-мама»

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20 лет назад не стало известной скандинавской сказочницы Туве Янссон
Финская и шведская писательница, художница и иллюстратор Туве Марика Янссон родилась 9 августа 1914 года в Хельсинки (Великое княжество Финляндское, генерал-губернаторство в составе Российской империи, ныне — Финляндская республика), в богемной семье: её матерью была приехавшая в Финляндию видная шведская художница Сигне Хаммарштен (1882-1970), дизайнер-график, создавшая дизайн более 200 марок почты Финляндии, журналист радикального антифашистского журнала Garm , а отцом — признанный финский скульптор Виктор Янссон (1886-1958). В семье Туве была первым ребёнком. Её младший брат Пер-Улоф (1920-2019) впоследствии стал фотографом, другой брат, Ларс (1926-2000) — художником-карикатуристом.
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По материнской линии Туве принадлежала к древнему шведскому роду Хаммарштенов, из которого вышло много видных государственных деятелей и просто знаменитых людей. Интересно, что Янссон, много и часто упоминавшая в книгах и интервью свою мать, очень мало говорила об отце. Много известно о её шведской родне, и крайне мало о финских родственниках по его линии.
В детстве Туве, семейство Янссон почти по полгода жило у бабушки в Швеции, в местечке Блидё, на небольшом островке в Финском заливе, в домике рыбака, где маленькая Туве обожала гулять в лесу. Там отовсюду ей слышались шорох и шелест, представлялось, что из-за деревьев на неё смотрят маленькие сияющие глаза, а на ветвях сидят древесные феи, расчесывая свои длинные волосы. Впоследствии сказочница призналась, что «...без счастливых детских лет, проведённых у моря...», она «...никогда бы не стала писать».
В детстве Туве, семейство Янссон почти по полгода жило у бабушки в Швеции, в местечке Блидё, на небольшом островке в Финском заливе, в домике рыбака, где маленькая Туве обожала гулять в лесу. Там отовсюду ей слышались шорох и шелест, представлялось, что из-за деревьев на неё смотрят маленькие сияющие глаза, а на ветвях сидят древесные феи, расчесывая свои длинные волосы. Впоследствии сказочница призналась, что «...без счастливых детских лет, проведённых у моря...», она «...никогда бы не стала писать».
«Прекрасней всего было то, что море находилось совсем рядом. И хотя с лужайки у дома, где мы с друзьями играли, его видно не было, если вдруг во время игр мы внезапно затихали, до нас долетал шум прибоя» — вспоминала Янссон.
Школу маленькая Туве не любила и боялась, поэтому, в возрасте 15 лет, её отправляют в Швецию, где она в 1930-33 гг. изучает художественное искусство в университетском колледже искусств, ремёсел и дизайна в Стокгольме, по специальности «Иллюстрация книг и рисунок в рекламе». Затем продолжает обучение: в 1933-37 гг. на родине — в Атенеуме, графической школе при Финской академии изящных искусств, той самой, где учился её отец. А в 1938 году проходит стажировку в художественных школах L’École d’Adrien Holy и L´École des Beaux-Arts в Париже и Флоренции.
Школу маленькая Туве не любила и боялась, поэтому, в возрасте 15 лет, её отправляют в Швецию, где она в 1930-33 гг. изучает художественное искусство в университетском колледже искусств, ремёсел и дизайна в Стокгольме, по специальности «Иллюстрация книг и рисунок в рекламе». Затем продолжает обучение: в 1933-37 гг. на родине — в Атенеуме, графической школе при Финской академии изящных искусств, той самой, где учился её отец. А в 1938 году проходит стажировку в художественных школах L’École d’Adrien Holy и L´École des Beaux-Arts в Париже и Флоренции.
Завершив учёбу за границей, Янссон возвращается домой и начинает иллюстрировать книги и рисовать карикатуры по заказу различных изданий. К этому времени в Финляндии она уже добилась определённого признания, поскольку чуть ли не с 10 лет выполняла иллюстрации для журнала Garm, где работала её мать. А в 14 лет Туве уже иллюстрирует свою первую книгу — «Сара Пелле и осьминоги Водяного».
Помимо шведского и финского языков (которые были для неё родными), Туве свободно говорила на английском, французском, со словарём читала по-немецки, очень любила английскую литературу, поэтому с особым рвением работала над рисунками к книгам Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Охота на Снарка», а так же к книге Дж. Р.Р. Толкиена «Хоббит» (некоторые из них позже использовались в финских переводах).
Но всемирная известность к ней пришла благодаря книжному сериалу о муми-троллях — очаровательных существах, обитающих в идиллической Муми-долине. Эти книги, иллюстрации к которым Янссон выполняла сама, били все рекорды популярности в 1950-60-е гг. Они расходились многомиллионными тиражами и издавались по всему миру. К примеру, одна только «Шляпа Волшебника» была переведена на 34 языка, включая японский, тайский и фарси.
Первая книга серии — «Маленькие тролли и большое наводнение» (написана и проиллюстрирована в 1938) вышла из печати в 1945 году, однако популярность завоевала только вторая повесть — «Муми-тролль и комета» (1946), в которой было дано подробное описание Долины муми-троллей (Муми-дален, или более привычно — Муми-дола), ставшей местом действия большинства последующих историй. А следующая книга — «Шляпа Волшебника» (1949) — дала толчок «муми-буму» во многих странах мира.
Несмотря на то, что тролли были заимствованы Туве из шведских сказок, их образ был ею существенно переработан, и в целом можно говорить о том, что фольклор оказал на творчество Янссон лишь самое минимальное влияние.
Жизнь обитателей Муми-дола имитировала жизнь семьи самой писательницы с точки зрения ребёнка — неизвестно откуда берутся продукты и предметы домашнего обихода, соседи муми-троллей хоть и ворчливы, но чаще всего доброжелательны.
В более поздних произведениях герои как бы взрослеют и понимают, что мир на самом деле иной — жестокий и равнодушный. Если ранее Морра была просто сказочным чудовищем, то позднее её образ конкретизируется и даже становится выражением несправедливости мироустройства: «Так легко было представить того, кто никогда не согреется, кого никто не любит и кто уничтожает всё вокруг себя» («Папа и море»). Тем не менее, автор не стремилась подтолкнуть читателя к выводу о том, что жизнь в этом мире наполнена страхом и мучениями.
В основе художественного мира Туве лежит образ дома — дома, в котором всегда горит свет, тебя ждут близкие и всегда готова вкусная еда и тёплая постель. Это цитадель безопасности и любви, одна мысль о которой позволяет преодолеть любые невзгоды и куда всегда можно вернуться. Так, Муми-мама спокойно дожидается окончания затянувшихся странствий Муми-тролля за постоянно накрытым столом («Комета прилетает»).
Другой важный мотив творчества Янссон — это свобода. Каждый обладает правом на творческое самовыражение, поскольку свободна в своих проявлениях сама природа, весь окружающий читателя мир. Ограничить свою свободу персонаж может только сам, в соответствии с собственными представлениям о долге, но не имеет права навязывать их другим. Так Снусмумрик ненавидит Сторожа парка, где запрещается бегать, смеяться, курить, но в то же время добровольно отказывается от собственных планов, когда ему приходится позаботиться о крохотных детёнышах-сиротах («Опасное лето»).
Жизнь обитателей Муми-дола имитировала жизнь семьи самой писательницы с точки зрения ребёнка — неизвестно откуда берутся продукты и предметы домашнего обихода, соседи муми-троллей хоть и ворчливы, но чаще всего доброжелательны.
В более поздних произведениях герои как бы взрослеют и понимают, что мир на самом деле иной — жестокий и равнодушный. Если ранее Морра была просто сказочным чудовищем, то позднее её образ конкретизируется и даже становится выражением несправедливости мироустройства: «Так легко было представить того, кто никогда не согреется, кого никто не любит и кто уничтожает всё вокруг себя» («Папа и море»). Тем не менее, автор не стремилась подтолкнуть читателя к выводу о том, что жизнь в этом мире наполнена страхом и мучениями.
В основе художественного мира Туве лежит образ дома — дома, в котором всегда горит свет, тебя ждут близкие и всегда готова вкусная еда и тёплая постель. Это цитадель безопасности и любви, одна мысль о которой позволяет преодолеть любые невзгоды и куда всегда можно вернуться. Так, Муми-мама спокойно дожидается окончания затянувшихся странствий Муми-тролля за постоянно накрытым столом («Комета прилетает»).
Другой важный мотив творчества Янссон — это свобода. Каждый обладает правом на творческое самовыражение, поскольку свободна в своих проявлениях сама природа, весь окружающий читателя мир. Ограничить свою свободу персонаж может только сам, в соответствии с собственными представлениям о долге, но не имеет права навязывать их другим. Так Снусмумрик ненавидит Сторожа парка, где запрещается бегать, смеяться, курить, но в то же время добровольно отказывается от собственных планов, когда ему приходится позаботиться о крохотных детёнышах-сиротах («Опасное лето»).
И сам стиль книг про муми-троллей менялся с течением времени. Первые книги, вплоть до «Зимы Муми-тролля» (1957) — это приключенческие истории, включающие наводнения, кометы и сверхъестественные события. «Маленькие тролли и большое наводнение» повествует о Муми-маме и Муми-тролле, идущих через тёмный и страшный лес, где они сталкиваются с различными опасностями. В «Когда прилетит комета» комета почти уничтожает Муми-дол (некоторые критики считают это аллегорией ядерного оружия). «Шляпа Волшебника» показывает приключения, вызванные открытием шляпы Волшебника. «Мемуары Муми-папы» рассказывают историю авантюрной юности Муми-папы и весело пародируют жанр мемуаров. Наконец, «Опасное лето» высмеивает мир театра: муми-тролли исследуют пустой театр и исполняют напыщенную гекзаметрическую мелодраму Муми-папы.
«Зима Муми-тролля» является поворотным моментом всей серии. Книги принимают более реалистичные обстоятельства («реалистичные» в контексте мира муми-троллей), и персонажи начинают приобретать некоторую психологическую глубину. «Зима…» фокусируется на Муми-тролле, который просыпается среди зимы (муми-тролли спят с ноября по апрель, как указано на обратной стороне книги) и должен справиться со странным и недружелюбным миром, с которым сталкивается. А сборник рассказов «Невидимая девочка и другие истории» (1962) и романы «Папа и море» (1965) и «В глубине ноября» (1970) — это уже серьёзные и психологически-ищущие книги, далёкие от беззаботности и весёлого юмора «Шляпы Волшебника».
Помимо серии романов и рассказов о муми-троллях, Янссон также написала и проиллюстрировала 4 оригинальные и очень популярные книжки-картинки: «Что дальше? Книга о Мюмле, Муми-тролле и малышке Мю» (1952), «Кто утешит малютку Кнютта?» (1960), «Опасное путешествие» (1977) и «Мошенник в доме муми-троллей» (1980). По мере того как слава муми-троллей росла, 2 оригинальных романа — «Когда прилетит комета» и «Мемуары Муми-папы» — были пересмотрены писательницей и переизданы.
Всего о муми-троллях Туве написала 8 повестей («Маленькие тролли и большое наводнение», «Муми-тролль и комета», «Шляпа Волшебника», «Опасное лето», «Мемуары Муми-папы», «Волшебная зима», «Папа и море», «В конце ноября»), сборник рассказов «Дитя-невидимка» и 4 книжки в картинках.
Всего о муми-троллях Туве написала 8 повестей («Маленькие тролли и большое наводнение», «Муми-тролль и комета», «Шляпа Волшебника», «Опасное лето», «Мемуары Муми-папы», «Волшебная зима», «Папа и море», «В конце ноября»), сборник рассказов «Дитя-невидимка» и 4 книжки в картинках.
В 1949 году театральная деятельница и режиссёр Вивика Бандлер предложила писательнице поставить в Шведском Театре спектакль по книге «Муми-тролль и комета». Автором и пьесы, и декораций стала сама Туве. Премьера состоялась 28 декабря. Спектакль стал успешным. Янссон лично адаптировала свои книги для театра. По мотивам «Опасного лета» она сначала написала пьесу «Муми-тролли за кулисами», а затем либретто к мюзиклу «Муми-опера».
К обрушившейся на неё популярности, Янссон испытывала двоякое чувство — с одной стороны, её раздражала излишняя коммерциализация её творчества, с другой — именно огромные доходы, получаемые от всевозможной продукции с муми-тематикой (майки, кепки, плакаты, значки), позволили ей арендовать, а затем выкупить в собственность о. Кловахарун в Финском заливе, в 80 км от Хельсинки, на котором она часто укрывалась от журналистов и надоедливых почитателей.
К обрушившейся на неё популярности, Янссон испытывала двоякое чувство — с одной стороны, её раздражала излишняя коммерциализация её творчества, с другой — именно огромные доходы, получаемые от всевозможной продукции с муми-тематикой (майки, кепки, плакаты, значки), позволили ей арендовать, а затем выкупить в собственность о. Кловахарун в Финском заливе, в 80 км от Хельсинки, на котором она часто укрывалась от журналистов и надоедливых почитателей.
Успех во всем мире «Шляпы Волшебника» привлёк к Янссон внимание американского новостного агентства Associated Press, откуда она получила письмо: «Чудесные существа, созданные вами, могли бы стать героями комикса, который мы желали бы печатать». И Туве был предложен контракт на 7 лет. Она с радостью согласилась — договор на публикацию комикса гарантировал ей стабильный доход.
Но окружение писательницы осудило её — друзья посчитали, что она продала свой талант западной масскультуре. Кроме того, рисовать детские комиксы считалось тогда в богемной среде унизительным. Сама же Туве считала, что бедность хуже любого унижения.
Первый комикс появился 20 сентября 1954 года на страницах лондонской The Evening News . На пике популярности муми-тематики комикс Янссон продавался в 17 странах и публиковался 58 изданиями. А в 1957 году издание заказало Туве комикс, предназначенный и для взрослых. Так появились, в том числе, «Муми-тролли на Диком Западе» (муми-папа по ошибке изобрёл машину времени, которая перенесла муми-троллей во времена первопоселенцев).
Первоначально, с 1953 по 1959 гг., Туве лично рисовала каждую полосу комикса для The London Evening News, но вскоре работа эта ей наскучила, и она перепоручила её брату Ларсу, который без остановки придумывал и рисовал муми-комиксы на протяжении 20 лет (до 1970 г.), превратив их в доходный бизнес.
Но окружение писательницы осудило её — друзья посчитали, что она продала свой талант западной масскультуре. Кроме того, рисовать детские комиксы считалось тогда в богемной среде унизительным. Сама же Туве считала, что бедность хуже любого унижения.
Первый комикс появился 20 сентября 1954 года на страницах лондонской The Evening News . На пике популярности муми-тематики комикс Янссон продавался в 17 странах и публиковался 58 изданиями. А в 1957 году издание заказало Туве комикс, предназначенный и для взрослых. Так появились, в том числе, «Муми-тролли на Диком Западе» (муми-папа по ошибке изобрёл машину времени, которая перенесла муми-троллей во времена первопоселенцев).
Первоначально, с 1953 по 1959 гг., Туве лично рисовала каждую полосу комикса для The London Evening News, но вскоре работа эта ей наскучила, и она перепоручила её брату Ларсу, который без остановки придумывал и рисовал муми-комиксы на протяжении 20 лет (до 1970 г.), превратив их в доходный бизнес.
Так уже в 1960-е гг. писательница стала миллионером. Огромные доходы от продажи смежных прав (театральные постановки, сувенирная продукция) быстро сделали Янссон одной из самых богатых женщин Финляндии. Однако она продолжала до самой смерти вести скромный образ жизни — пользовалась только общественным транспортом, сама ходила за покупками в магазин рядом с домом и лично отвечала на бОльшую часть писем от читателей.
А ещё всю свою жизнь Туве рисовала, меняя стиль от классического импрессионизма своей юности до весьма абстрактного модернистского стиля более поздних лет. Янссон демонстрировала ряд произведений искусства на выставках ещё в 1930-х и начале 1940-х гг., а её первая персональная выставка состоялась в 1943 году. Несмотря на, в целом, положительные отзывы, критика побудила Янссон усовершенствовать свой стиль таким образом, что на персональной выставке 1955 года он стал менее перегруженным с точки зрения деталей и содержания. С 1960 по 1970 год Янссон провела ещё 5 персональных выставок.
А ещё всю свою жизнь Туве рисовала, меняя стиль от классического импрессионизма своей юности до весьма абстрактного модернистского стиля более поздних лет. Янссон демонстрировала ряд произведений искусства на выставках ещё в 1930-х и начале 1940-х гг., а её первая персональная выставка состоялась в 1943 году. Несмотря на, в целом, положительные отзывы, критика побудила Янссон усовершенствовать свой стиль таким образом, что на персональной выставке 1955 года он стал менее перегруженным с точки зрения деталей и содержания. С 1960 по 1970 год Янссон провела ещё 5 персональных выставок.
К 1940-м гг. Туве уже продавала свои полотна, однако постоянный заработок ей приносила иллюстрация, а не живопись. Она бралась за бесчисленное количество детских журналов, газет, рисовала карикатуры и обложки книг. Её графика высоко ценилась, так в 1941 году шведские издания называли её «лучшим карикатуристом Финляндии».
С середины 1930-х по 1953 год Янссон работала иллюстратором и карикатуристом для шведско-язычного сатирического журнала Garm. Одна из её политических карикатур получила недолгую международную известность — она нарисовала Адольфа Гитлера в виде плачущего младенца в пелёнках, окруженного Невиллом Чемберленом и другими европейскими лидерами, которые пытались успокоить малыша, подавая ему кусочки торта — Австрию, Польшу, Чехословакию и др. Кстати, именно под ней впервые появилась эмблема-подпись в виде большеносого персонажа по имени Снорк – прообраза муми-тролля. Вообще же, этот мифический образ пришёл к ней довольно давно и постоянно фигурировал в дневниковых записях. По замыслам художницы тролль должен был внушать чувство страха, так, например Снорк появляется в призрачных кошмарах пьяницы, бредущего домой.
С середины 1930-х по 1953 год Янссон работала иллюстратором и карикатуристом для шведско-язычного сатирического журнала Garm. Одна из её политических карикатур получила недолгую международную известность — она нарисовала Адольфа Гитлера в виде плачущего младенца в пелёнках, окруженного Невиллом Чемберленом и другими европейскими лидерами, которые пытались успокоить малыша, подавая ему кусочки торта — Австрию, Польшу, Чехословакию и др. Кстати, именно под ней впервые появилась эмблема-подпись в виде большеносого персонажа по имени Снорк – прообраза муми-тролля. Вообще же, этот мифический образ пришёл к ней довольно давно и постоянно фигурировал в дневниковых записях. По замыслам художницы тролль должен был внушать чувство страха, так, например Снорк появляется в призрачных кошмарах пьяницы, бредущего домой.
Пацифистские ценности Туве были совершенно нетипичны для Финляндии того времени. Страна дышала пропагандой, на что Янссон в своих письмах откликалась так: «Порой меня охватывает такая нескончаемая безнадежность, когда я думаю о тех молодых, которые убивают на фронте. Разве нет у нас у всех, у финнов, русских, немцев, право жить и создавать что-то своей жизнью...».
Также в этот период Янссон выпустила иллюстрации для рождественских журналов Julen и Lucifer (как и её мать ранее). Её самые ранние комиксы были нарисованы для Lunkentus (Prickinas och Fabians äventyr, 1929), Vårbrodd (Fotbollen som Flög till Himlen, 1930) и Allas Krönika (Palle och Göran gå till sjöss, 1933). Она также иллюстрировала и свою позднюю работу, «Летнюю книгу» (1972).
Также в этот период Янссон выпустила иллюстрации для рождественских журналов Julen и Lucifer (как и её мать ранее). Её самые ранние комиксы были нарисованы для Lunkentus (Prickinas och Fabians äventyr, 1929), Vårbrodd (Fotbollen som Flög till Himlen, 1930) и Allas Krönika (Palle och Göran gå till sjöss, 1933). Она также иллюстрировала и свою позднюю работу, «Летнюю книгу» (1972).
В молодости Туве много и активно общалась с мужским полом, и даже была одно время обручена с довольно влиятельным журналистом Атосом Виртаненом. По причинам, которые до сих пор остаются загадкой, помолвка была расторгнута (предположительно, самим Виртаненом). Тем не менее, для Атоса нашлось место в Муми-доле — он стал прототипом Снусмумрика. Как и Снусмумрик, он постоянно носил зелёную шляпу и считал её своим талисманом.
Но, перешагнув 35-летний рубеж, Янссон вдруг осознала свою гомосексуальность, и с тех пор поддерживала близкие отношения исключительно с женщинами (как она сама это называла — «перешла на призрачную сторону», так закодировано в то время называли принадлежность к нетрадиционно-ориентированным). В богемной среде Финляндии в то время однополые отношения считались приемлемыми, хотя общество в целом к гомосексуалам относилось негативно. И у Туве завязался тайный роман с В. Бандлер, которая тогда была замужем. Но он быстро закончился, так как Вивика уехала по работе в Париж, хотя они ещё долго потом общались. Конечно же, Янссон перенесла и их особую связь в Муми-дол. В книге «Шляпа Волшебника» появляются Тофсла и Вифсла — они неразлучны и общаются на непонятном для остальных языке.
А в 1954 году на рождественском празднике в Атенеуме Туве встретила талантливую художницу Тууликку Пиетилю (1917-2009), и спустя 2 года Янссон и Пиетиля стали постоянными партнёрами и больше не расставались, прожив вместе 45 лет. Тууликки стала прототипом созерцательной и философской Туу Тикки из повести «Волшебная зима» — факт, которым Пиетиля очень гордилась. Книжка-картинка «Кто утешит малютку Кнютта?» так же была посвящена ей. Долгое время им удавалось с успехом скрывать свою связь. На вопросы интервьюеров о личной жизни, Янссон неизменно отвечала, что является принципиальным противником института брака и по философским убеждениям не желает иметь детей. Янссон и Пиетиля открыто рассказали о своих отношениях лишь в 1993 году.
С годами популярность муми-книг не шла на спад, а наоборот, неизменно росла. Книги Янссон привлекают внимание не только детей, но и взрослых читателей, и даже учёных. По творчеству писательницы было защищено множество диссертаций, её сказки подвергались семиотическому и психоаналитическому анализу, в её книгах находили отголоски дзен-буддизма и христианства, отсылы к философии Канта.
Последнюю свою книгу о муми-троллях — «В глубине ноября» — Туве написала в 1970 году, после смерти матери. В ней уже отсутствует семья муми-троллей, они исчезли, и никто не знает куда, в то время как в их дом продолжают приходить одинокие существа в поисках дружеской поддержки и уюта. Но в финале Янссон всё же даёт читателям надежду — аура муми-дома помогает странникам, а на горизонте вдруг появляется огонёк — это муми-тролли возвращаются на лодке домой.
Последнюю свою книгу о муми-троллях — «В глубине ноября» — Туве написала в 1970 году, после смерти матери. В ней уже отсутствует семья муми-троллей, они исчезли, и никто не знает куда, в то время как в их дом продолжают приходить одинокие существа в поисках дружеской поддержки и уюта. Но в финале Янссон всё же даёт читателям надежду — аура муми-дома помогает странникам, а на горизонте вдруг появляется огонёк — это муми-тролли возвращаются на лодке домой.
Но на этой книге писательница решила закончить муми-серию, хотя и говорила, что рада бы была вернуться к работе с ними.
В 1988 году писательница дала интервью финскому сценаристу и режиссёру Крису Зиттингу, основной темой которого являлось влияние на Туве её славы. В нём она поделилась, насколько неприятно ей было видеть, как её любимый персонаж становится коммерческим, и как этот процесс влияет на неё, на желание писать о муми.
После «В глубине ноября» Янссон начала писать для взрослых. Так «Летняя книга» стала самой известной книгой из её взрослой фантастики, переведённой на английский. Произведение очаровательно, тонко и просто описывает летнее пребывание на острове молодой девушки и её бабушки.
В 1988 году писательница дала интервью финскому сценаристу и режиссёру Крису Зиттингу, основной темой которого являлось влияние на Туве её славы. В нём она поделилась, насколько неприятно ей было видеть, как её любимый персонаж становится коммерческим, и как этот процесс влияет на неё, на желание писать о муми.
После «В глубине ноября» Янссон начала писать для взрослых. Так «Летняя книга» стала самой известной книгой из её взрослой фантастики, переведённой на английский. Произведение очаровательно, тонко и просто описывает летнее пребывание на острове молодой девушки и её бабушки.
Празднование 80-летия Янссон в 1994 году превратилось в государственное мероприятие, по масштабу и пафосу сопоставимое с Днём независимости. День рождения любимого автора страна отмечала фейерверками и праздничными шествиями, Туве чествовали как национального героя.
Последний сборник рассказов Янссон «Известие»/Viesti (избранные новеллы) вышел в 1999 году.
А 27 июня 2001 года Туве Марика Янссон скончалась в Гельсингфорсе (Хельсинки) на 87-м году жизни от обширного кровоизлияния в мозг. Она долго болела, последние 11 месяцев жизни провела в больнице, где её ежедневно навещала Тууликки. В день смерти подруги она была рядом, и позже сообщила журналистам, что Туве умерла счастливой, просто закрыла глаза и перестала дышать.
В день её похорон в семейном склепе на кладбище Хиетаниеми, финны объявили национальный траур. В память прославленной соотечественницы по всей стране были приспущены флаги. Президент Финляндии Тарья Халонен, обращаясь с соболезнованиями к родственникам писательницы, сказала, что «творчество Туве Янссон — самый большой вклад Финляндии в мировую сокровищницу культуры после Калевалы и Сибелиуса».
А 27 июня 2001 года Туве Марика Янссон скончалась в Гельсингфорсе (Хельсинки) на 87-м году жизни от обширного кровоизлияния в мозг. Она долго болела, последние 11 месяцев жизни провела в больнице, где её ежедневно навещала Тууликки. В день смерти подруги она была рядом, и позже сообщила журналистам, что Туве умерла счастливой, просто закрыла глаза и перестала дышать.
В день её похорон в семейном склепе на кладбище Хиетаниеми, финны объявили национальный траур. В память прославленной соотечественницы по всей стране были приспущены флаги. Президент Финляндии Тарья Халонен, обращаясь с соболезнованиями к родственникам писательницы, сказала, что «творчество Туве Янссон — самый большой вклад Финляндии в мировую сокровищницу культуры после Калевалы и Сибелиуса».
Яркий талант писательницы познакомил с финской литературой весь мир. Поклонники приходят к её могиле и оставляют там фигурки маленьких Муми-троллей, выражая, таким образом, свою любовь и благодарность.
В Финляндии буквально все пронизано её творчеством: повсюду можно встретить памятники, сувениры с маленькими троллями. И даже государственный бюджет страны ежегодно солидно пополняется за счёт средств от продажи муми-продукции.
В Финляндии буквально все пронизано её творчеством: повсюду можно встретить памятники, сувениры с маленькими троллями. И даже государственный бюджет страны ежегодно солидно пополняется за счёт средств от продажи муми-продукции.
Сама же Янссон всегда подчеркивала, что в первую очередь она — художник, и не слишком серьёзно относилась к своей литературной деятельности. Однако её картины всегда привлекали гораздо меньше внимания, чем книги. Так в разные годы Туве создала серию заказных фресок и публичных работ, которые всё ещё можно посмотреть в их первоначальном виде. В эти работы входят: оформление столовой на заводе Strömberg (Питяянмяки, Хельсинки,1945), детской больницы Aurora в Хельсинки, фрески в здании мэрии (ресторан Kaupunginkellari, Хельсинки, 1947), настенная роспись в здании мэрии в г. Хамина (отель Seurahuone, Хамина, 1952), настенная роспись в здании средней школы г. Карья (1953), роспись алтаря в церкви г. Теува (1954), ряд росписей в других школах и детсадах, включая детский сад в г. Пори (1984).
По завещанию Туве право на недвижимость (2 квартиры в Хельсинки и о. Кловахарун) унаследовала Тууликки. В настоящее время, после смерти Пиетиля, остров, где подруги проводили каждое лето, необитаем и доступен для посещений только в летние месяцы с организованными экскурсиями. Во время такой экскурсии можно посетить их домик с экспозицией картин писательницы. Так же на острове, близ г. Наантали, открыт тематический парк «Страна муми-троллей», посвящённый героям её книг.
БОльшую часть жизни Янссон провела в доме на ул. Улланлиннанкату-1, в столичном районе Каартинкаупунки. На стене дома, в котором она прожила около 60 лет, была установлена мемориальная доска с барельефом молодой Туве. В своё время коридор на чердаке, который соединял дом писательницы и дом её спутницы, был тайной этой квартиры.
Авторские же права на книги писательницы перешли к её племяннице — Софии Янссон, дочери Ларса.
Детские книги Туве переведены более чем на 40 языков мира, в числе которых и русский.
В Финляндии существует Общество Туве Янссон/Tove Jansson Seura, целью которого является поддержание интереса к творчеству писательницы (что пока сильно и не требуется!). В этой некоммерческой организации с членскими взносами состоит несколько сотен человек.
Ещё при жизни писательницы журналист Юхани Толванен опубликовал книгу «Клянусь своим хвостом»/Vid min svans (2000), посвященную творчеству Т. Янссон.
В 2003 году журналистка Кристина Бьерк выпустила биографию писательницы «Не только муми-тролли»/Mer an mumin. Спустя год свет увидел сборник воспоминаний о Т. Янссон «По дороге с Туве: друзья и родственники вспоминают Туве Янссон»/Toven matkassa.
В 2007 году увидела свет монументальная работа профессора литературоведения Буэль Вестин «Туве Янссон: слово, рисунок, жизнь»/Tove Jansson: ord, bild, liv, в которой на более чем 500 страницах рассказывается о жизни и творчестве писательницы.
Детские книги Туве переведены более чем на 40 языков мира, в числе которых и русский.
В Финляндии существует Общество Туве Янссон/Tove Jansson Seura, целью которого является поддержание интереса к творчеству писательницы (что пока сильно и не требуется!). В этой некоммерческой организации с членскими взносами состоит несколько сотен человек.
Ещё при жизни писательницы журналист Юхани Толванен опубликовал книгу «Клянусь своим хвостом»/Vid min svans (2000), посвященную творчеству Т. Янссон.
В 2003 году журналистка Кристина Бьерк выпустила биографию писательницы «Не только муми-тролли»/Mer an mumin. Спустя год свет увидел сборник воспоминаний о Т. Янссон «По дороге с Туве: друзья и родственники вспоминают Туве Янссон»/Toven matkassa.
В 2007 году увидела свет монументальная работа профессора литературоведения Буэль Вестин «Туве Янссон: слово, рисунок, жизнь»/Tove Jansson: ord, bild, liv, в которой на более чем 500 страницах рассказывается о жизни и творчестве писательницы.
Так же были созданы 2 д/ф о Т. Янссон: в 2004 году – «Tove and Tooti in Europe», финской кинокомпании Lumifilm, и в 2012 году – «Moominland Tales: The Life of Tove Jansson», производства BBC.
А в 2020 году вышел совместный шведско-финский х/ф «Туве»/Tove (Helsinki-Filmi, Anagram, реж. Зайда Бергрот), посвящённый короткому отрезку из биографии Янссон (о её жизни после войны, романах с В. Бандлер и А. Виртаненом, о создании муми-троллей, действие происходит в Хельсинки 1940-х и 1950-х гг.).
А в 2020 году вышел совместный шведско-финский х/ф «Туве»/Tove (Helsinki-Filmi, Anagram, реж. Зайда Бергрот), посвящённый короткому отрезку из биографии Янссон (о её жизни после войны, романах с В. Бандлер и А. Виртаненом, о создании муми-троллей, действие происходит в Хельсинки 1940-х и 1950-х гг.).
В России также есть несколько фан-клубов Туве Янссон. Кроме того, в её честь названа площадь в пос. Коммунарка (Новомосковский АО).
В 1981-1983 гг. на Свердловской киностудии вышла серия м/ф о муми-троллях, под общим названием «Шляпа волшебника»: «Всё дело в шляпе», «Лето в Муми-доле», «В Муми-дол приходит осень». Мультфильмы эти были созданы небольшой группой энтузиастов, а известный уральский художник-илюстратор Евгения Стерлигова (подробнее – здесь: "Я не художница, я рисующий читатель" – к 80-летию Евгении Стерлиговой), в качестве художника-постановщика выполнила иллюстрации, которые были использованы в мультфильме именно как иллюстрации к газете муми-троллей.
В 1981-1983 гг. на Свердловской киностудии вышла серия м/ф о муми-троллях, под общим названием «Шляпа волшебника»: «Всё дело в шляпе», «Лето в Муми-доле», «В Муми-дол приходит осень». Мультфильмы эти были созданы небольшой группой энтузиастов, а известный уральский художник-илюстратор Евгения Стерлигова (подробнее – здесь: "Я не художница, я рисующий читатель" – к 80-летию Евгении Стерлиговой), в качестве художника-постановщика выполнила иллюстрации, которые были использованы в мультфильме именно как иллюстрации к газете муми-троллей.
Награды Т. Янссон:
«Премия Нильса Хольгерсона»/Nils Holgerssons (она же — «Премия имени Сельмы Лагерлёф»/Selma Lagerlöf pris) — ежегодная шведская награда для писателей, которые в своём творчестве поддерживают традиции знаменитой сказочницы, основана в 1983 г. муниципалитетом Сунне, присуждается фондом С. Лагерлёф. Основным спонсором награды является Rottneros AB, отбор писателей-претендентов осуществляется жюри, в состав которого входят писатели, журналисты и литературоведы. Лауреатов определяет призовой комитет, состоящий из членов, избираемых советом Фонда Морбака, Фондом и Обществом С. Лагерлёф и шведской Королевской библиотекой в рамках проведения недели культуры:
1953 — «Лучшему детскому писателю года»,
1993 — «За вклад в литературу»;
1963, 1971, 1982 — Финская Государственная премии по литературе;
1966 — «Премия имени Х.-К. Андерсена»/Hans Christian Andersen Award — одна из самых престижных международных наград в области детской литературы, её часто называют «Малой Нобелевской премией», присуждается только здравствующим писателям и художникам. Идея премии принадлежит Елле Лепман (1891-1970) – культурному деятелю в области мировой детской литературы. — «За вклад в развитие детской литературы. Автор детской книги (Финляндия)»;
1972 — «Премия Шведской академии искусств»/Svenska Akademiens nordiska pris — крупнейшая шведская премия в области художественной литературы, учреждена в 1986 г. в связи с 200-летием академии. Вручается писателям, внесшим значительный вклад в литературу Швеции, Дании, Норвегии, Исландии и Финляндии;
«Премия Рудольфа Койву»/Rudolf Koivu pris — учреждена в память о финском художнике Р. Койву, до 1983 г. присуждалась «Фондом Рудольфа Койву» детским и юношеским писателям за вклад в литературу и искусство. Номинация: «Иллюстрации»;
1976 — Золотая президентская медаль Финляндии «Pro Finlandia»/«За Финляндию» — высшая государственная награда для деятелей искусств, присуждаемая с 1945 г., является степенью Ордена Льва, носимой на нагрудной колодке, обтянутой красной лентой. Вручают в канун 6 декабря — Дня независимости Финляндии;
1978 — «Орден улыбки»/Order Uśmiechu (Польша) — вначале польская, а затем международная награда, присуждаемая известным людям, приносящим радость детям: врачи, писатели, педагоги, музыканты, известные политики и религиозные деятели;
1978 — Почётное звание доктора искусствоведения Университета Хельсинки — старейшего и крупнейшего университета Финляндии;
1995 — Звание почётного профессора Финской Республики в университете Або;
1996 — Литературная премия Американо-скандинавского культурного фонда (ASF) — награда американского некоммерческого фонда содействия международному взаимопониманию посредством образовательного и культурного обмена между США и Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией — «За вклад в искусство».
1999 — Премия «Мраморный фавн» — неофициальная премия, присуждаемая литературоведом и критиком М. Назаренко с весны 1999 г. за лучшие фантастические произведения прошлого календарного года, опубликованные на русском, в номинациях «Роман», «Повесть», «Рассказ», «Эссе», «Критика, литературоведение», «Переводная книга». Номинация: «Переводная книга» — «Муми-тролли»/Mumintrollen.
Её имя ещё 4 раза было занесено в Почётный список Андерсена — список номинантов на «Премию им. Х.-К. Андерсена».
А с 2002 года в Финляндии была учреждена и Литературная Премия имени самой Туве Янссон/Tove Jansson Award , вручаемая за выдающийся вклад в детскую и молодежную культуру. Приз в €10 000 может получить любой одарённый человек.
«Премия Нильса Хольгерсона»/Nils Holgerssons (она же — «Премия имени Сельмы Лагерлёф»/Selma Lagerlöf pris) — ежегодная шведская награда для писателей, которые в своём творчестве поддерживают традиции знаменитой сказочницы, основана в 1983 г. муниципалитетом Сунне, присуждается фондом С. Лагерлёф. Основным спонсором награды является Rottneros AB, отбор писателей-претендентов осуществляется жюри, в состав которого входят писатели, журналисты и литературоведы. Лауреатов определяет призовой комитет, состоящий из членов, избираемых советом Фонда Морбака, Фондом и Обществом С. Лагерлёф и шведской Королевской библиотекой в рамках проведения недели культуры:
1953 — «Лучшему детскому писателю года»,
1993 — «За вклад в литературу»;
1963, 1971, 1982 — Финская Государственная премии по литературе;
1966 — «Премия имени Х.-К. Андерсена»/Hans Christian Andersen Award — одна из самых престижных международных наград в области детской литературы, её часто называют «Малой Нобелевской премией», присуждается только здравствующим писателям и художникам. Идея премии принадлежит Елле Лепман (1891-1970) – культурному деятелю в области мировой детской литературы. — «За вклад в развитие детской литературы. Автор детской книги (Финляндия)»;
1972 — «Премия Шведской академии искусств»/Svenska Akademiens nordiska pris — крупнейшая шведская премия в области художественной литературы, учреждена в 1986 г. в связи с 200-летием академии. Вручается писателям, внесшим значительный вклад в литературу Швеции, Дании, Норвегии, Исландии и Финляндии;
«Премия Рудольфа Койву»/Rudolf Koivu pris — учреждена в память о финском художнике Р. Койву, до 1983 г. присуждалась «Фондом Рудольфа Койву» детским и юношеским писателям за вклад в литературу и искусство. Номинация: «Иллюстрации»;
1976 — Золотая президентская медаль Финляндии «Pro Finlandia»/«За Финляндию» — высшая государственная награда для деятелей искусств, присуждаемая с 1945 г., является степенью Ордена Льва, носимой на нагрудной колодке, обтянутой красной лентой. Вручают в канун 6 декабря — Дня независимости Финляндии;
1978 — «Орден улыбки»/Order Uśmiechu (Польша) — вначале польская, а затем международная награда, присуждаемая известным людям, приносящим радость детям: врачи, писатели, педагоги, музыканты, известные политики и религиозные деятели;
1978 — Почётное звание доктора искусствоведения Университета Хельсинки — старейшего и крупнейшего университета Финляндии;
1995 — Звание почётного профессора Финской Республики в университете Або;
1996 — Литературная премия Американо-скандинавского культурного фонда (ASF) — награда американского некоммерческого фонда содействия международному взаимопониманию посредством образовательного и культурного обмена между США и Данией, Финляндией, Исландией, Норвегией и Швецией — «За вклад в искусство».
1999 — Премия «Мраморный фавн» — неофициальная премия, присуждаемая литературоведом и критиком М. Назаренко с весны 1999 г. за лучшие фантастические произведения прошлого календарного года, опубликованные на русском, в номинациях «Роман», «Повесть», «Рассказ», «Эссе», «Критика, литературоведение», «Переводная книга». Номинация: «Переводная книга» — «Муми-тролли»/Mumintrollen.
Её имя ещё 4 раза было занесено в Почётный список Андерсена — список номинантов на «Премию им. Х.-К. Андерсена».
А с 2002 года в Финляндии была учреждена и Литературная Премия имени самой Туве Янссон/Tove Jansson Award , вручаемая за выдающийся вклад в детскую и молодежную культуру. Приз в €10 000 может получить любой одарённый человек.
Библиография:
«Муми-серия»: «Маленькие тролли и большое наводнение» («Малютки тролли и страшное наводнение»)/Smatrollen och den stora oversvamningen (1938, опубликована 1945, переработанное издание, 1991), «Погоня за кометой» («Муми-тролль и страшная комета», «Комета летит!»/Kometen kommer (Kometjakten, Mumintrollet på kometjakt) (1946, переиздание под названием «Комета прилетает», 1968), «Шляпа Волшебника» («Шляпа мага», «Муми-тролль и шляпа Чародея», «Цилиндр Чародея»)/Trollkarlens hatt (1948), «Бравады Папы Муми-тролля» («Мемуары Муми-папы»)/Muminpappans memoarer (Muminpappas bravader) (1950, переиздание под названием «Мемуары Папы Муми-тролля», 1968), «Что дальше? Книга о Мюмле, Муми-тролле и малышке Мю»/Hur gick det sen? (книжка-картинка, 1952) «Опасное лето» («Опасный канун»)/Farlig midsommar (1954), «Волшебная зима»/Trollvinter (1957), «Кто утешит малютку Кнютта?»/Vem ska trösta Knyttet? (книжка-картинка, 1960), «Дитя-невидимка» («Невидимая девочка и другие истории»)/Det osynliga barnet och andra berättelser (сборник новелл, 1962) «Папа и море» («Муми-папа и море»)/Pappan och havet (1965), «В конце ноября» («В глубине ноября»)/Sent i november (1970), «Жуткое путешествие» («Опасное путешествие»)/Den farliga resan (книжка-картинка, 1977), «Мошенник в доме муми-троллей»/Skurken i Muminhuset (книжка-картинка, 1980), «Муми-тролли»/Moomin (сб. комиксов тт. 1-7 (1977-1981, тт. 3-7 с Л. Янссоном)), «Песни Муми-дола»/Visor från Mumindalen (1993).
Прочие произведения: «Сара, Пелле и клюв осьминога»/Sara och Pelle och näckens bläckfiska (книжки-картинки, под псевдонимом Вера Хайж/ Vera Haij,1933), «Дочь скульптора»/Bildhuggarens dotter (автобиографическая, 1968), «Умеющая слушать» (сборник рассказов, 1971), «Летняя книга»/Sommarboken (повесть, 1972), «Город солнца»/Solstaden (роман, 1974), «Игрушечный дом» (сб. рассказов, 1978), «Честный обман» («Честный обманщик»)/Den ärliga bedragaren (повесть, 1982), «Каменное поле»/Stenåkern (повесть, 1984), «Путешествие налегке» (сб. рассказов, 1987), «Райский сад»/Lustgården (повесть, 1987), «Честная игра» (сб. рассказов, 1989), «Письма Клары» (сб. рассказов, 1991), «Серый шёлк» (сб. рассказов, 1971-1991), «Записки с острова»/Anteckningar från en ö (автобиография с илл. Т. Пиетиля, 1993), «Послания» (сб. рассказов, 1998).
«Муми-серия»: «Маленькие тролли и большое наводнение» («Малютки тролли и страшное наводнение»)/Smatrollen och den stora oversvamningen (1938, опубликована 1945, переработанное издание, 1991), «Погоня за кометой» («Муми-тролль и страшная комета», «Комета летит!»/Kometen kommer (Kometjakten, Mumintrollet på kometjakt) (1946, переиздание под названием «Комета прилетает», 1968), «Шляпа Волшебника» («Шляпа мага», «Муми-тролль и шляпа Чародея», «Цилиндр Чародея»)/Trollkarlens hatt (1948), «Бравады Папы Муми-тролля» («Мемуары Муми-папы»)/Muminpappans memoarer (Muminpappas bravader) (1950, переиздание под названием «Мемуары Папы Муми-тролля», 1968), «Что дальше? Книга о Мюмле, Муми-тролле и малышке Мю»/Hur gick det sen? (книжка-картинка, 1952) «Опасное лето» («Опасный канун»)/Farlig midsommar (1954), «Волшебная зима»/Trollvinter (1957), «Кто утешит малютку Кнютта?»/Vem ska trösta Knyttet? (книжка-картинка, 1960), «Дитя-невидимка» («Невидимая девочка и другие истории»)/Det osynliga barnet och andra berättelser (сборник новелл, 1962) «Папа и море» («Муми-папа и море»)/Pappan och havet (1965), «В конце ноября» («В глубине ноября»)/Sent i november (1970), «Жуткое путешествие» («Опасное путешествие»)/Den farliga resan (книжка-картинка, 1977), «Мошенник в доме муми-троллей»/Skurken i Muminhuset (книжка-картинка, 1980), «Муми-тролли»/Moomin (сб. комиксов тт. 1-7 (1977-1981, тт. 3-7 с Л. Янссоном)), «Песни Муми-дола»/Visor från Mumindalen (1993).
Прочие произведения: «Сара, Пелле и клюв осьминога»/Sara och Pelle och näckens bläckfiska (книжки-картинки, под псевдонимом Вера Хайж/ Vera Haij,1933), «Дочь скульптора»/Bildhuggarens dotter (автобиографическая, 1968), «Умеющая слушать» (сборник рассказов, 1971), «Летняя книга»/Sommarboken (повесть, 1972), «Город солнца»/Solstaden (роман, 1974), «Игрушечный дом» (сб. рассказов, 1978), «Честный обман» («Честный обманщик»)/Den ärliga bedragaren (повесть, 1982), «Каменное поле»/Stenåkern (повесть, 1984), «Путешествие налегке» (сб. рассказов, 1987), «Райский сад»/Lustgården (повесть, 1987), «Честная игра» (сб. рассказов, 1989), «Письма Клары» (сб. рассказов, 1991), «Серый шёлк» (сб. рассказов, 1971-1991), «Записки с острова»/Anteckningar från en ö (автобиография с илл. Т. Пиетиля, 1993), «Послания» (сб. рассказов, 1998).
Источники:
https://aeternamemoria.ru/pisatel/tuve-yansson/
https://fantlab.ru/autor661
https://moomin.fandom.com/ru/wiki/Туве_Янссон
https://www.litres.ru/tuve-yansson/ob-avtore/
http://journal.cbs-vao.ru/tove
https://mel.fm/istorii/9362041-tove_jansson
https://aeternamemoria.ru/pisatel/tuve-yansson/
https://fantlab.ru/autor661
https://moomin.fandom.com/ru/wiki/Туве_Янссон
https://www.litres.ru/tuve-yansson/ob-avtore/
http://journal.cbs-vao.ru/tove
https://mel.fm/istorii/9362041-tove_jansson
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