«Муми-мама»

Так же были созданы 2 д/ф о Т. Янссон: в 2004 году – «Tove and Tooti in Europe», финской кинокомпании Lumifilm, и в 2012 году – «Moominland Tales: The Life of Tove Jansson», производства BBC.

А в 2020 году вышел совместный шведско-финский х/ф «Туве»/Tove (Helsinki-Filmi, Anagram, реж. Зайда Бергрот), посвящённый короткому отрезку из биографии Янссон (о её жизни после войны, романах с В. Бандлер и А. Виртаненом, о создании муми-троллей, действие происходит в Хельсинки 1940-х и 1950-х гг.).