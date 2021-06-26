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«Муми-мама»

«Муми-мама» (42 фото)

Автор:
26 июня 2021 22:56
Метки: имена   искусство   литература   память   
150
42
20 лет назад не стало известной скандинавской сказочницы Туве Янссон
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Метки: имена   искусство   литература   память   
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3  комментария
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5k
Ruk 3 часа назад
читаю много, и детской литературой ни когда не брезговал, но сколько не пытался осилить эту мутоту, ни разу не получалось, мои дети тоже не прониклись этим чтивом. какое то сумеречное скандинавское творчество
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
С младенчества эти мумитроли вызывали только рвотные позывы!
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1k
ah3007 3 часа назад
Когда был маленький, думал что это мужик
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