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дно говорите

дно говорите (1 фото)

Автор:
23 июня 2021 00:06
Метки: как могут   наши   позор   футбол   
778
1
11 часов назад, источник: Спорт РИА Новости
Стало известно, сколько сборная России заработала на ЕВРО-2020

Источник:

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Метки: как могут   наши   позор   футбол   
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15  комментариев
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101
Шурман 6 часов назад
Слушай это уже 4 пост за сегодня , мне вообще похер как и что и какие бабки , обосрались и ладно . Мне за пределами России это было обидно
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3k
Ваник 8 минут назад
А усатый тренер чем объяснил вылет с чемпионата или он ещё интервью не давал? Если он норм чел он не дожидаясь пинка должен подать в отставку.
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43k
parallax Полчаса назад
То самое, золотое дно
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4k
Unics 58 минут назад
Дно оно и есть дно, им давно уже бабки глаза затуманили, да впрочем и мозги видимо тоже.
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65k
Добрый человек. 2 часа назад
Все очень просто - В футболисты идут дети бояр.. С - стабильность..
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9k
Александр 2 часа назад
Мяча этот мужик не видел, но мог спокойно натренировать мальчишек во дворе на командную игру и общие правила футбола.
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822
StoneWolf 5 часов назад
Наша сборная России [мат] [мат] [мат].... Ну и чё же? [мат], пляшем. Нам опять не привыкать.
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1k
Viktor 5 часов назад
Гнать поганой метлой , они зажрались , им лень играть . Набрать молодых , голодных . Вот тогда игра будет .
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47k
Daniel Rumiantsev 6 часов назад
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17k
Ego sum qui sum 6 часов назад
тут и на масло должно хватить
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