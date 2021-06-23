дно говорите

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11 часов назад, источник: Спорт РИА Новости
Стало известно, сколько сборная России заработала на ЕВРО-2020
Стало известно, сколько сборная России заработала на ЕВРО-2020
футбол в России
Стало известно, сколько сборная России заработала на ЕВРО-2020
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Сборная России заработала 10,75 миллиона евро (934,1 миллиона рублей) за игру на чемпионате Европы по футболу. Это следует из данных о призовом фонде, обнародованных пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций.
За попадание в групповой этап все команды автоматически получили выплаты в размере 9,25 миллиона евро (803,8 миллиона рублей). Победы в группы «стоят» 1,5 миллиона евро (130,3 миллиона рублей), ничьи — 750 тысяч евро (65,2 миллиона рублей).
Сборная России играла в группе В и набрала три очка в трех встречах. Команда потерпела два разгромных поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4), а также оказалась сильнее финнов (1:0). Россияне уступили по разницей мячей датчанам и финнам, заняли последнее место в квартете и вылетели из турнира.
Для нас они дно , а футболистам на хлеб хватит. как то так.
Сборная России играла в группе В и набрала три очка в трех встречах. Команда потерпела два разгромных поражения — от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4), а также оказалась сильнее финнов (1:0). Россияне уступили по разницей мячей датчанам и финнам, заняли последнее место в квартете и вылетели из турнира.
Для нас они дно , а футболистам на хлеб хватит. как то так.
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а футболисты в любом случае выигрывают , ДАРМОЕДЫ и ПАРАЗИТЫ!