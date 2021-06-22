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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (31 фото)

Автор:
22 июня 2021 08:31
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
4533
31
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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61  комментарий
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7k
Самка Хорька 7 часов назад
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Кофе наливает сам. Пиво тоже. Матерится чаще, чем периодически. Когда отвлекается на туалет - успеваю покормить.
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5k
Евгений Полчаса назад
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А я и не перебирал, я думал, что это одна и та же.
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508
Denis 55 минут назад
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Не " я 25-ти летний лодарь и неудачник, сидящий на шее у родителей" а "успешный и любящий свою маму тик-ток блогер"
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8k
Алексей Час назад
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кто такие зумеры и что такое мефедрон?
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1k
Светлана 2 часа назад
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Не только пацаны.
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7k
Влад 2 часа назад
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гречка тоже вся одинаковая-но некоторые(кто поразборчивей) её перебирают-гнилая частенько попадается)))
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1k
Евгения Ефимова 3 часа назад
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Так, ладно, но я-то зачем полезла проверять обхватывается или нет? Ну обхватывается, и что у меня в жизни от этого поменялось? Вот, вроде, взрослая женщина уже, а туда же...
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2k
Yawa 3 часа назад
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ну понимание что все бабы одинаковые приходит не сразу
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10k
vvv 4 часа назад
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Вот ты дура, проверить же надо!
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5k
Diesel 4 часа назад
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А население вакцинированное?
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406
Alexander Kolesnikov Diesel Час назад
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Чипированное, приученное к порядку.
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5k
молотый Либентроп 4 часа назад
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Ишут.
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470
Дмитрий 4 часа назад
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4k
Весельчак У 5 часов назад
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4k
qap 5 часов назад
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И насчет презервативов врут! Не защищают они ни хрена! Один мой приятель надел презерватив, но все равно умер. Его машина сбила.
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5k
Мистер Фикс 6 часов назад
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Автор думает, что рыбки это так просто?
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13k
Агент Безопасной Национальности 6 часов назад
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Тыгыдык - это мелочи. А вот кусь...
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1k
Sergey Pankratov 6 часов назад
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Бегал за вискасом и отстал от поезда.
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31k
KiploksAKS 6 часов назад
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В 60-х школьникам рассказывали, что тополя садили после войны, чтобы дать городам быстрорастущую зелень. Обещали, что их будут постепенно заменять более приличными породами. Потом пришёл Брежнев и экономия.
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7k
Самка Хорька 7 часов назад
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Не знаю насчёт игры на пианино, но водку в сейфах не зря оставляли. Правда, в 90-е.
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7k
Самка Хорька 7 часов назад
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После первой части фразы ожидалось что-то быдловатое, с рифмой "на зонах"))
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17k
Ego sum qui sum 7 часов назад
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"душнила", от подобных издевательств над русским языком хочется дать подзатыльник
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