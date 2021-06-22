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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
22 июня 2021 08:12
Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   
2544
7

"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

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Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   
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203k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
КРАСНЕЙ!
БЫСТРЕЙ!!!
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69k
Павел Юрьевич 36 минут назад
О, свеженького говнеца подвезли...
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