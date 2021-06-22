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"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Неопалимую купили
Установлен контроль над пожаром в окрестностях Иерусалима. Пожар получит 25 миллионов Читать далее.
Рис. Василия Вознюка
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Бахчисарайский не фонтан
Украинские власти отвергают обвинения в том, что дали Читать далее.
Рис. Валерия Тарасенко
Неудержимый Джо
После встречи в Женеве Путин заявил, что поддерживает Байдена, но попросил американского президента, если он может, всё-таки Читать далее.
Рис. Александра Зудина
Наша дружба и опасна и трудна
В результате использования швейцарской полицией технологий защиты от беспилотников, выведены из строя три Читать далее.
Рис. Александра Зудина
Сенильные мира сего
На саммите в Женеве Путин подарил Байдену набор хохломы, а Байден Путину Читать далее.
Рис. Валерия Момота
Пуркуа па морде?
Дамьен Тарель, напавший на Макрона, признался что хотел сделать подарок любимому президенту, и пощёчина – это Читать далее.
Рис. Бернара Бутона
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