Тонино Гуэрра и Федерико Феллини



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В своей книге Феллини рассказал, что однажды он обсуждал с Гуэрра спор Хемингуэя, и Тонино вдруг ему заявил, что тоже сможет написать сценарий к законченному художественному фильму продолжительностью всего 10 секунд.



Конечно же, Феллини лишь посмеялся над таким заявлением, а тот предложил ему спор. На те же 10 долларов. Они ударили по рукам и Феллини, посчитав, что этот спор он уже выиграл, сразу попросил друга купить бутылочку своего любимого вина на эти проигранные им деньги, когда Тонино придёт к нему в гости в следующий раз.



Спустя пару дней, Тонино пришёл к Федерико и в ответ на вопрос о вине протянул Феллини листок бумаги. Феллини быстро его прочитал и молча полез в карман за бумажником, чтобы отдать проигранные деньги. На листке было написано:



«По телевидению идет прямой репортаж со старта космического корабля. Начался обратный отсчет запуска: 9… 8… 7… 6….



Дома перед телевизором красивая молодая женщина, которая с волнением смотрит репортаж. Крупным планом её лицо и на нём буря переживаний!



На последних секундах отсчета она берёт телефонную трубку, набирает номер, а в это время: ...3...2...1 и со стартом ракеты она произносит в трубку: «Приезжай, он улетел!»