FISHKINET
«Пупсики, открыто всё». Собчак похвасталась своим пребыванием в Турции (3 фото) «Пупсики, открыто всё». Собчак похвасталась своим пребыванием в... 15 людей, которые знатно опростоволосились 15 людей, которые знатно опростоволосились А что такого?! А что такого?! В Татарстане неравнодушные люди помогли пенсионеру, у которого угнали автомобиль В Татарстане неравнодушные люди помогли пенсионеру, у которого... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Врач назвал причину, по которой они всегда отказываются показывать беременным девушкам снимки мрт Врач назвал причину, по которой они всегда отказываются показывать... Дизайнер, которые вложили душу в свои изобретения Дизайнер, которые вложили душу в свои изобретения Аппарат ИВЛ и искусственная кома: что известно сейчас о состоянии певицы МакSим Аппарат ИВЛ и искусственная кома: что известно сейчас о состоянии... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Зачем вам иконка на панели машины?» «Зачем вам иконка на панели машины?» Знаменитости, у которых внезапно есть "Оскар", но все уже об этом забыли Знаменитости, у которых внезапно есть "Оскар", но все уже об этом... Свежий пост фото-приколов и картинок для повышения настроения Свежий пост фото-приколов и картинок для повышения настроения Ретро фотографии Ретро фотографии 34 человека, которые явно переусердствовали с фотошопом 34 человека, которые явно переусердствовали с фотошопом Гифки Гифки Пес очень долго лаял на ковёр и был прав, под полом были нежданные гости Пес очень долго лаял на ковёр и был прав, под полом были нежданные... С добрым утром! С добрым утром! Без фильтров. Любительская фотография 70-х. 2ч Без фильтров. Любительская фотография 70-х. 2ч Как выглядели рабочие девушки в СССР Как выглядели рабочие девушки в СССР
Краткость - сестра таланта

Краткость - сестра таланта (5 фото)

Автор:
21 июня 2021 04:13
Метки: Антон Чехов   Эрнест Хемингуэй   краткость - сестра таланта   
475
5
Правильно говорят: краткость - сестра таланта. Ни к чему длинные мыльные оперы, в которых одно действие размазывается по трем сериям, если в одном эпизоде можно рассказать историю жизни.
×

Источник:

Метки: Антон Чехов   Эрнест Хемингуэй   краткость - сестра таланта   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Taximaxi 4 часа назад
И чо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
17k
Юрий Час назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1753570



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
0
43
Фотографии прошлого, на которых история кажется ещё интересней
Чувак умеет отдыхать от работы!
2
77
Чувак умеет отдыхать от работы!
﻿
Набирающие популярность
Disney покажет продолжение сериала о Чипе и Дейле
0
10
Disney покажет продолжение сериала о Чипе и Дейле
Покормила с "ветерком"
0
10
Покормила с "ветерком"
14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов
14 крутых вещей для умного дома, которые уже получили гору хороших отзывов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Вечер сильного и независимого
2
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фотографии#история#животные#кино#факты#страна#прикол
#Юмор#картинки#люди#шоу бизнес#сатира#прикольные#мемы#собака
#фото#СССР#подборка#Россия#сша#интересное#приколы#мода

На что жалуетесь?

Вернуться