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Российские ученые открыли новый класс антибиотиков

Российские ученые открыли новый класс антибиотиков (5 фото)

Автор:
20 июня 2021 16:53
Сообщество : Наука
Метки: Россия   Учёные   антибиотики   наука   открытие   
212
5
Открытие российскими учеными нового класса природных антибиотиков, без преувеличения, можно назвать научным прорывом. Ведь последним введенным в практику природным антибиотиком нового класса был липопептид даптомицин, одобренный для использования в 2003 году.
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Метки: Россия   Учёные   антибиотики   наука   открытие   
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6  комментариев
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Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Ну, если они их открывали так же, как автор публикацию, простым размножением... Тогда - Заживем.
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3k
Горожанин 36 минут назад
Классика жанра - бесконечная наукообразная информация без всякой принципиальной сути. Наука она такая - можно толкать всякую пургу. Люди науки понимают все это говно. А вот обыватели и особенно неучи, верящие во все хорошее - этим не дано.
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4k
ZmeyUA 54 минуты назад
Единственный за 40 (!) лет появившийся противотуберкулезный препарат Бедаквилин (сиртуро), который действует против мультирезистентного вируса стоит 20к "ненашенский" на курс. А это для многих единственный шанс. И тубиком не только синяки и наркоши болеют.
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