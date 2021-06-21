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Тест для любителей сериала Теория Большого взрыва

Тест для любителей сериала Теория Большого взрыва

Автор:
21 июня 2021 12:25
Сообщество : Кино
Метки: The Big Bang Theory   Теория большого взрыва   Тесты   сериалы   ситком   телесериалы   тест   
682
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Самые разные вопросы, касающиеся главных героев, а также событий сериала. Сериал уже закончился, но добрые воспоминания остались. Насколько хорошо вы помните этот ситком?
Актёр Ланс Барбер не только сыграл отца Шелдона в сериале
Актёр Ланс Барбер не только сыграл отца Шелдона в сериале "Детство Шелдона", но и этого персонажа в сериале "Теория Большого взрыва":
Двоюродного брата Шелдона
Бывшего одноклассника Леонарда
Бывшего ухажёра Пенни
Ворчливого соседа Шелдона и Леонарда
Любовницу Говарда
Кем работала Эми Фарра Фаулер?
Кем работала Эми Фарра Фаулер?
Физиком-теоретиком
Микробиологом
Нейробиологом

Источник:

Мэри Купер по сценарию являлась набожной христианкой из этого штата
Мэри Купер по сценарию являлась набожной христианкой из этого штата
Калифорнии
Техаса
Небраски
Нью-Мексико

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Какой недуг был у Барри Крипке?
Какой недуг был у Барри Крипке?
Картавость
Косоглазие
Хромота
Заикание
Анорексия

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Как звали мать Леонарда?
Как звали мать Леонарда?
Беверли
Уитни
Саманта
Кэрри
Сара

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Какое образование было у Говарда?
Какое образование было у Говарда?
Магистр прикладной физики
Доктор в области теоретической физики
Магистр материаловедения
Магистр в области электротехники

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Пенни приехала в Калифорнию из этого города США
Пенни приехала в Калифорнию из этого города США
Омаха
Сиэтл
Детройт
Окленд

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За какое достижение журнал People выбрал Раджа в рубрике "30 до 30"
За какое достижение журнал People выбрал Раджа в рубрике "30 до 30"
За открытие галактики
За открытие планетоида / планеты
За открытие звезды
За открытие кометы
В каком возрасте Шелдон поступил в колледж?
В каком возрасте Шелдон поступил в колледж?
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет

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Какой теорией был увлечён Шелдон Купер?
Какой теорией был увлечён Шелдон Купер?
Теорией струн
Теорией петлевой квантовой гравитации
Теорией "Великого Объединения"

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Метки: The Big Bang Theory   Теория большого взрыва   Тесты   сериалы   ситком   телесериалы   тест   
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4  комментария
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4k
ayekaramba 17 минут назад
Автор, не знаю кто составлял тест, но у Говарда никогда не было Магистра прикладной физики, его образование - Магистр Инженерии (М.Еng)
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27k
Антон 12 минут назад
Сериал был очень хорош до 3 сезона. Затем плавно сериал про гиков и нёрдов перекочевал в стан рядовых бабских (не женских). После 5-го сезона можно его не смотреть: толерастия, феминизм, тупые шутки, женщины заняли первое место, главные герои резко отупели и стали зависимы от юбки.
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−13
Лучший Друг Полчаса назад
Говард вроде бы инженегер был....
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Никифоридис

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