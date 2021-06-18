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Бывшего солиста "Лесоповал" избили в Сочи за громкую пьянку

Бывшего солиста "Лесоповал" избили в Сочи за громкую пьянку (1 фото + 2 видео)

Автор:
18 июня 2021 10:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: artist   Казанцев   Сочи   драка   интересное   лесоповал   фото   шоу бизнес   
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Бывший солист группы "Лесоповал" Руслан Казанцев приехал в Сочи вместе с супругой Юлией на гастроли. Руслан остановился в гостевом доме, где его уже ждали друзья. Вечером компания выпивала, что не понравилось хозяйке гостевого дома. Женщина принялась ругаться на компанию, а после вызвала своего супруга и сына. Между мужчинами завязалась драка. Когда приехала полиция, хозяйка заявила, что Казанцев сам упал.

Источник:

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Метки: artist   Казанцев   Сочи   драка   интересное   лесоповал   фото   шоу бизнес   
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22  комментария
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3k
Андрина Час назад
Когда поешь про зону и понятия, но чуть что - пишешь заявление.
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34k
Олег 15 секунд назад
30 тыс за комнату? АЙ НЕ ПИСДИ! Я неделю назад был. За две ночи за троих я заплатил 6 ШЕСТЬ тысяч рублей
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2k
Ал 8 минут назад
На гастроли? Кто ходит еще на ЭТО?
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6k
ваня панкин 12 минут назад
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4k
Афанасий 13 минут назад
как там у Высоцкого --
(С)"Пел не музыкально, скандалил,
-- ну и значит правильно, что дали"...
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17k
Сталкер 14 минут назад
АУЕшник получил по харе. Норм. )
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5k
Duckk 23 минуты назад
Вся суть "шансона" - "Дяденьки мусора, мне чушку начистили!".
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28
Андрей 37 минут назад
Ну да , стояли ,культурно и тихо выпивали !
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9k
Kostick 52 минуты назад
если это "щенок", то сколько годиков тому деду, что его рубанул?
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10k
... 55 минут назад
чтож ты фраер сдал назад?
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13k
Booka1a 55 минут назад
хоть одна позитивная туристическая новость из Сочи
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33k
Гёз Уленшпигель 59 минут назад
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
опять арменойды
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25k
blus Час назад
В Ленинграде-городе у пяти углов, получил по морде Вася Соколов. Пел не музыкально, картавил... Ну и значит правильно, что дали... (с). Ох уж эти бывшие...
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519
робт Час назад
ахаха
позорище зашкварное "лесоповальщик" заяву в полицию накатал
а как пел про ментов... как пел...
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6k
insaider Час назад
Ещё бы моргенштерну кто нибудь навалял!
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4k
Борис Карабанов Час назад
Что-то мне подсказывает, что сейчас посыпятся комментарии по шаблону "Вот, именно поэтому я и не езжу на быдло-курорты Краснодара и Крыма."
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