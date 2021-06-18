Бывшего солиста "Лесоповал" избили в Сочи за громкую пьянку

Бывший солист группы "Лесоповал" Руслан Казанцев приехал в Сочи вместе с супругой Юлией на гастроли. Руслан остановился в гостевом доме, где его уже ждали друзья. Вечером компания выпивала, что не понравилось хозяйке гостевого дома. Женщина принялась ругаться на компанию, а после вызвала своего супруга и сына. Между мужчинами завязалась драка. Когда приехала полиция, хозяйка заявила, что Казанцев сам упал.
Life опубликовал видео, на котором Казанцев лежит на земле не в силах подняться. Вокруг мужчины стоят люди - другие постояльцы гостевого дома. Лёжа на земле, экс-солист говорит, что будет писать заявление. Когда прибыла скорая, его увезли в больницу. При этом, на видео хозяйка гостевого дома говорит, что Казанцев сам упал.
"Он по дорожке не пошёл, пришёл к машине, разворот был, он вот сюда упал, его никто не трогал. Здесь всё было перевернуто, цветы поломаны", — отметила женщина.
Она заявила, что музыкант был пьяным, вёл себя грубо, нецензурно выражался. Ему сделали замечание, поскольку компания сильно шумела. Родственники хозяйки подтвердили эту информацию, добавив, что исполнитель им угрожал.
Однако, сам Казанцев уверяет, что не был пьян. По его словам, он поссорился с женщиной и та вызвала своего мужа и сына.
"Мы стояли на балконе и совершенно спокойно разговаривали по работе, решали вопросы, касаемые следующего концерта, курили и культурно выпивали. Ничего такого, чтобы могло нарушить чей-то покой – криков, пепла, – от нас не было. И не могло быть априори. Рядом мы поставили произвольную пепельницу-баночку. Придраться было не к чему. Вдруг откуда ни возьмись появляется хозяйка дома и начинать на повышенных тонах говорить, что мы громко разговариваем, что мы пьяницы, и она нас выгонит. Я спокойно ей объяснил, что ничего такого, что может нарушить ее покой и других постояльцев, мы не делаем. Все успокоились, но через некоторое время ситуация повторяется. И второй раз я ей объяснил очень вежливо. Но когда ситуация повторилась в третий раз, то я уже ответил на повышенных тонах и ей нагрубил. В итоге она позвала своего супруга и сына. Ее супруг в такой же грубой форме начал ко мне обращаться: «Ты – щенок, ты оскорбляешь мою жену». Я культурно сказал: «Мужчина, вы подошли, не спросили, кто я и что, не поздоровались, а сразу начали на меня наезжать». Но не успел я договорить, как сзади получил удар в спину чем-то сильным. Являясь бывшим спортсменом, могу сказать, что это был не кулак – очевидно, в руке был тяжелый груз или человек был очень хорошо подготовлен. Удар был неимоверной силы, и я потерял сознание, а когда пришел в себя, то попросил вызвать «скорую». Тут они меня снова начали унижать и издеваться – говорить, что я, дескать, артистишка погорелого театра, притворяюсь и играю свою роль", - написал Казанцев в своей соцсети.
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При этом артист добавил, что его друзья сняли комнаты по старой цене - за 15 тысяч, а позже цена взлетела до 30 тысяч рублей.
"Уже сейчас, анализируя, могу сказать, как я вижу все, что произошло. Рядом со мной были ребята, которые жили у хозяйки уже некоторое время по старой цене – 15 000, а сейчас начался курортный сезон и появилась возможность сдать комнату за 30 000; скорее всего, поэтому она искала любой повод, чтобы их выселить, а я оказался крайним – как говорят, попался под руку. С моей помощью она, видимо, решила устроить скандал", - резюмировал потерпевший.
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(С)"Пел не музыкально, скандалил,
-- ну и значит правильно, что дали"...