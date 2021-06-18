Бывшего солиста "Лесоповал" избили в Сочи за громкую пьянку

Однако, сам Казанцев уверяет, что не был пьян. По его словам, он поссорился с женщиной и та вызвала своего мужа и сына.

"Мы стояли на балконе и совершенно спокойно разговаривали по работе, решали вопросы, касаемые следующего концерта, курили и культурно выпивали. Ничего такого, чтобы могло нарушить чей-то покой – криков, пепла, – от нас не было. И не могло быть априори. Рядом мы поставили произвольную пепельницу-баночку. Придраться было не к чему. Вдруг откуда ни возьмись появляется хозяйка дома и начинать на повышенных тонах говорить, что мы громко разговариваем, что мы пьяницы, и она нас выгонит. Я спокойно ей объяснил, что ничего такого, что может нарушить ее покой и других постояльцев, мы не делаем. Все успокоились, но через некоторое время ситуация повторяется. И второй раз я ей объяснил очень вежливо. Но когда ситуация повторилась в третий раз, то я уже ответил на повышенных тонах и ей нагрубил. В итоге она позвала своего супруга и сына. Ее супруг в такой же грубой форме начал ко мне обращаться: «Ты – щенок, ты оскорбляешь мою жену». Я культурно сказал: «Мужчина, вы подошли, не спросили, кто я и что, не поздоровались, а сразу начали на меня наезжать». Но не успел я договорить, как сзади получил удар в спину чем-то сильным. Являясь бывшим спортсменом, могу сказать, что это был не кулак – очевидно, в руке был тяжелый груз или человек был очень хорошо подготовлен. Удар был неимоверной силы, и я потерял сознание, а когда пришел в себя, то попросил вызвать «скорую». Тут они меня снова начали унижать и издеваться – говорить, что я, дескать, артистишка погорелого театра, притворяюсь и играю свою роль", - написал Казанцев в своей соцсети.