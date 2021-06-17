Моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя

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Моя бабушка была снайпером во время Отечественной войны. Это не ее фото, ее фотографии сгорели во время пожара нашего дома, я еще маленький был. Я нашел похожие.Бабка у меня была боевая, орденоносная, если у кого на селе проблемы случались, она надевала серый парадный пиджак со всеми орденами и ехала в райцентр за утверждением справедливости. В кабинеты входила пинком ноги, дымя папиросой. Ее очень сильно уважали, да и побаивались все начальники и даже партийные работники.Бабушка была помешана на справедливости. Если, что не по ее, она мне очень подробно рассказывала, в чем правда...Прошли годы, бабушка перешла с Беломора/Севера на трубку. Насколько я помню, ей фронтовой друг (дядя Макар), вырезал трубку из старого вишневого дерева... Я очень хорошо помню, как скворчала ее трубка и очень хорошо запомнил запах ее табака, она курила только Кэпстен, и запах ее духов: Красная Москва, она других не признавала, гораздо позже, я подарил ей французские духи очень дорогие, она сказала: "Запах приятный, но не наш..."Была сестрой начальника службы безопасности Л.И. Брежнева, генерала госбезопасности Ивана Буча, по мне, так просто Дядя Ваня.Я очень хорошо помню, как меня, сибирского валенка вывезли в Москву, в столицу нашей Родины. Мне было лет 5, наверное. Генерал Ваня меня отвез на черной машине (я реально не помню, чего за машина была) к Мавзолею. И сказал: "Здесь дедушка Ленин лежит, ты же любишь Ленина?" Я и сказал, что я октябренок и охеренно люблю дедушку Ленина. Дальше я слабо помню. Караул у Мавзолея отдал честь Генералу Ване, когда выходили, подошли какие-то люди, при погонах и тоже отдали честь деду Ване, а он мне сказал: "Ты едешь домой хлопец",Больше с тех пор я генерала Ваню не видел, нет, не в том дело, что его там расстрелял Брежневский режим, совсем нет, насколько я помню он так и оставался высокопоставленным силовым чиновником, вышел на пенсию и умер, окруженный скорбящими родственниками, но только не моей бабушкой.Она сказала, что: "грехов на нем много, слишком много для генерала, тем более, что он не воевал, он был паркетным генералом, но он был моим братом". Это были ее слова.Гораздо позже я помню бабушку с неизменной трубкой в зубах. Она всю жизнь была здравой, саркастичной и умной женщиной.Вы спросите меня, нахрена я все это накатал? А я Вам отвечу - это в память о моей любимой бабушке, которая была правильная как кремень, и курила трубку... И в кошельке у нее редко было белее трех рублей...