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Моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя

Моя бабушка курит трубку. Трубку курит бабушка моя (1 фото)

Автор:
17 июня 2021 23:04
Метки: Старые истории   воспоминания.   ретроспектива   семейное фото   
352
1
Хотел описать вкратце жизнь своей бабушки

Авторский пост

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Метки: Старые истории   воспоминания.   ретроспектива   семейное фото   
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12  комментариев
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Вася 8 часов назад
как же вы за.е.бали, графоманы с лампой
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Владимир Марченко 5 часов назад
Спасибо, приятно прочесть.
Моя бабушка была на войне санитаркой и тоже за справедливость в первую очередь, правда не курила.
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tamin 7 часов назад
Автор, хорошая история. Немного сумбурно, но явно от души. А настоящие истории всегда приятно читать
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