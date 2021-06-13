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Техногенные катастрофы. ТЦ «Сампун»

Техногенные катастрофы. ТЦ «Сампун» (2 фото)

Автор:
13 июня 2021 12:48
Метки: cat_cat   история   катастрофа   корея   маты   сеул   техногенная катастрофа   южная корея   
176
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Раз уж меня понесло по теме обрушений, вот вам ещё один случай. До Рана-Плазы и ВТЦ это было крупнейшее по числу жертв обрушение здания. И, между прочим, яркое свидетельство того, как жадность и коррупция убивают. Уже угадали? Да, Сеул, 1995 год, ТЦ «Сампун». Погнали!

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: cat_cat   история   катастрофа   корея   маты   сеул   техногенная катастрофа   южная корея   
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28k
Fat Lynx 49 минут назад
не жопорукие... а жадные и тупые.
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16k
Егор 45 минут назад
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