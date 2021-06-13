Техногенные катастрофы. ТЦ «Сампун»

Строить его начали в 1987 году, заказчик – «Sampoong Group», подрядчик – «Woosung Construction». Здание планировалось четырёхэтажным, но в последний момент от жадности решили накинуть ещё этаж. Ничего не напоминает? Для согласования этого непотребства пришлось откатить нужным людям и даже уволить подрядчика, отказавшегося воплощать подобное порно в бетоне. От широты корейской души пожертвовали даже парочкой опорных колонн, чтобы эскалатор было куда впихнуть.



Чувствуете волнующий запах безопасности?



Правильно, а ведь это ещё далеко не всё. Прочность несущих конструкций уменьшили (нужно БОЛЬШЕ места), толщину и массу перекрытий, наоборот, увеличили, на арматуре сэкономили везде, где только смогли, а на крышу перенесли побольше всякого барахла, перегрузив и без того хлипкую конструкцию. Неудивительно, что подрядчик в ужасе сбежал. Никаким строительным нормам эта залепуха уже давно не соответствовала, но откаты творят чудеса, и 7 июля 1990 года ТЦ торжественно открыли для посещения. Конец первого акта. Занавес.



Акт второй. 29 июня 1995 года директор ТЦ созывает экстренное совещание. Повестка – здание рассыпается. За пять прошедших лет эксплуатации здание пошло трещинами, а на пятом этаже начал проседать пол. При работе кондиционеров здание тряслось, колонны растрескивались на глазах. Кондёры отключили, пятый этаж эвакуировали. Стали думать, как дальше быть. Рассматривались два варианта: эвакуировать всех и начать капремонт, или подшаманить на ходу, не закрывая ТЦ. Угадайте, какая точка зрения глянулась руководству? Правда, посреди совещания высоким договаривающимся сторонам сообщили, что сейчас ёбнет. Начальство, только что убеждавшее всех, что здание ещё сто лет простоит – не шелохнется, галопом помчалось наружу. Что кагбэ намекает нам на то, насколько они сами верили в свои слова.



В 17:50 силами сотрудников была начата эвакуация, а через две(!) минуты здание рухнуло КЕМ, похоронив под обломками 1445 человек, из которых 502 погибло, а 937 покалечилось.



Первые спасательные команды прибыли на место почти мгновенно, на следующий день подтянулась строительная техника. Последнего выжившего достали из-под завалов на семнадцатый(!) день.



На скамью подсудимых отправилось 25 человек. Главный организатор и двигатель несогласованной стройки получил 7,5 лет, директор ТЦ семерку, чиновники, получившие откат – по 10 месяцев и штрафы. Общая сумма выплаченных компенсаций составила около $300 млн. «Sampoong Group» перестала существовать.



После поднявшейся бучи начали проверять остальные здания эпохи строительного бума... и охренели! В безопасном состоянии находились только 2 % зданий, остальные требовали реконструкции или ремонта.



Так что лишний раз убеждаюсь: жопорукие застройщики – поистине интернациональное явление, и нигде нет от них спасения. Берегите себя, и до новых встреч!