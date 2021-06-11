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В Сети появилась информация о съемках приквела к "Игре престолов"

В Сети появилась информация о съемках приквела к "Игре престолов" (8 фото)

Автор:
11 июня 2021 12:35
Сообщество : Кино
Метки: HBO   Вестерос   Джордж Мартин   Игра Престолов (Game of Thrones)   дом дракона   игра престолов   приквел   съёмки приквела   
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Восемь сезонов, с апреля 2011 года по май 2019-го, сериал HBO "Игра престолов" был хитом номер один по просмотрам и количеству поклонников. Когда он закончился, зрители захотели большего - и теперь это желание осуществляется в виде сериала-приквела "Дом дракона", который в настоящее время находится в стадии съемок.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: HBO   Вестерос   Джордж Мартин   Игра Престолов (Game of Thrones)   дом дракона   игра престолов   приквел   съёмки приквела   
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Ева Тушенкина
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