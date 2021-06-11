В Сети появилась информация о съемках приквела к "Игре престолов"

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Восемь сезонов, с апреля 2011 года по май 2019-го, сериал HBO "Игра престолов" был хитом номер один по просмотрам и количеству поклонников. Когда он закончился, зрители захотели большего - и теперь это желание осуществляется в виде сериала-приквела "Дом дракона", который в настоящее время находится в стадии съемок.
Предыстория
"Песнь льда и пламени" - это серия эпических романов в жанре "фэнтези", действие которых происходит в воображаемом королевстве Вестерос. По этой серии снят сериал "Игра престолов". Автор, Джордж Р. Р. Мартин, изначально планировал трилогию, но затем увлекся и написал пять книг... а всего их ожидается семь. Книги имели огромный читательский успех: по всему миру было продано более 90 млн экземпляров, романы переведены на 45 языков.
На волне бешеной популярности книжной серии студия HBO обратилась к агенту Мартина, чтобы обсудить создание сериала. Это было в январе 2006 года. Мартин согласился, и проект стартовал в 2007 году. В конце концов, дело дошло до того, что сюжетная линия в сериале опередила опубликованные романы. Когда это произошло, Мартин дал сценаристам (во главе с Д. Б. Вайсом и Дэвидом Бениоффом) план сюжета для книг, которые он планировал, но еще не написал.
"Песнь льда и пламени" - это серия эпических романов в жанре "фэнтези", действие которых происходит в воображаемом королевстве Вестерос. По этой серии снят сериал "Игра престолов". Автор, Джордж Р. Р. Мартин, изначально планировал трилогию, но затем увлекся и написал пять книг... а всего их ожидается семь. Книги имели огромный читательский успех: по всему миру было продано более 90 млн экземпляров, романы переведены на 45 языков.
На волне бешеной популярности книжной серии студия HBO обратилась к агенту Мартина, чтобы обсудить создание сериала. Это было в январе 2006 года. Мартин согласился, и проект стартовал в 2007 году. В конце концов, дело дошло до того, что сюжетная линия в сериале опередила опубликованные романы. Когда это произошло, Мартин дал сценаристам (во главе с Д. Б. Вайсом и Дэвидом Бениоффом) план сюжета для книг, которые он планировал, но еще не написал.
Это создало необычную ситуацию, когда сериал связал сюжетные линии, которые еще не были раскрыты в книгах, и удалил различных персонажей, некоторые из которых были фаворитами фанатов. В то время как первые шесть сезонов в целом были приняты очень хорошо, последние два вызвали более сомнительные отзывы. Поклонники и критики сошлись в целом на том, что в седьмом сезоне есть хорошие стороны, но им не понравились некоторые сюжетные ходы.
Восьмой сезон вызвал огромные споры. Музыка, визуальные эффекты и актеры - все получили высокую оценку, но сценарий был "разорван". Некоторые фанаты были так расстроены тем, каким получился сериал, и даже завели петицию на Change.org, требуя переделать последний сезон с другой командой сценаристов.
Президент HBO Кейси Блойс отреагировал на этот шаг, заявив, что "петиция демонстрирует большой энтузиазм и страсть к шоу, но мы серьезно не думали об этом".
Восьмой сезон вызвал огромные споры. Музыка, визуальные эффекты и актеры - все получили высокую оценку, но сценарий был "разорван". Некоторые фанаты были так расстроены тем, каким получился сериал, и даже завели петицию на Change.org, требуя переделать последний сезон с другой командой сценаристов.
Президент HBO Кейси Блойс отреагировал на этот шаг, заявив, что "петиция демонстрирует большой энтузиазм и страсть к шоу, но мы серьезно не думали об этом".
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Что такое "Дом дракона"?
Хотя многие поклонники саги очень недовольны тем, что Джордж Мартин до сих пор не написал последние книги "Песни льда и пламени", он написал другие книги, действие которых происходит в этом же мире. Один из них, "Пламя и кровь", был опубликован в 2018 году. Действие в нем разворачивается за 300 лет до событий "Игры престолов" и описывает историю Дома Таргариенов, одного из важнейших политических игроков в Вестеросе.
Несмотря на то, что новый сериал основан на уже изданной книге, подробности его сюжета держатся в секрете. Источники предполагают, что зрители из него смогут узнать, как другие дома из "Игры престолов" пришли к власти, а также как была построена Королевская Гавань. Скорее всего, будет показана и гражданская война, известная как Танец драконов.
Когда Мартин писал "Пламя и кровь", то планировал, что это будет первая из двух книг. Но после публикации в 2018 году не было никаких признаков того, что второй том появится на книжных полках в ближайшее время.
Хотя многие поклонники саги очень недовольны тем, что Джордж Мартин до сих пор не написал последние книги "Песни льда и пламени", он написал другие книги, действие которых происходит в этом же мире. Один из них, "Пламя и кровь", был опубликован в 2018 году. Действие в нем разворачивается за 300 лет до событий "Игры престолов" и описывает историю Дома Таргариенов, одного из важнейших политических игроков в Вестеросе.
Несмотря на то, что новый сериал основан на уже изданной книге, подробности его сюжета держатся в секрете. Источники предполагают, что зрители из него смогут узнать, как другие дома из "Игры престолов" пришли к власти, а также как была построена Королевская Гавань. Скорее всего, будет показана и гражданская война, известная как Танец драконов.
Когда Мартин писал "Пламя и кровь", то планировал, что это будет первая из двух книг. Но после публикации в 2018 году не было никаких признаков того, что второй том появится на книжных полках в ближайшее время.
Эмма Д'Арси и Мэтт Смит в роли Рейнерис и Деймона Таргариенов
Кастинг
Новый сериал HBO получил одобрение в октябре 2019 года. Он написан совместно Мартином и Райаном Кондалом, причем Кондал также выступает в качестве шоураннера вместе с режиссером Мигелем Сапочником. Поклонники "Игры престолов" в восторге от назначения Сапочника, который снял некоторые из самых популярных эпизодов их любимого сериала, такие как "Битва бастардов" и "Суровый дом". Первый сезон "Дома дракона" будет состоять из 10 эпизодов и выйдет в эфир в 2022 году.
Кастинг начался в июле 2020 года, а к октябрю было объявлено, что Визериса I Таргариена будет играть Пэдди Консидайн. Два месяца спустя роли в сериале получили Оливия Кук, Мэтт Смит и Эмма Д'Арси. В феврале 2021 года к актерскому составу добавились Рис Ифанс, Стив Туссен, Ева Бест и Соноя Мизуно.
Новый сериал HBO получил одобрение в октябре 2019 года. Он написан совместно Мартином и Райаном Кондалом, причем Кондал также выступает в качестве шоураннера вместе с режиссером Мигелем Сапочником. Поклонники "Игры престолов" в восторге от назначения Сапочника, который снял некоторые из самых популярных эпизодов их любимого сериала, такие как "Битва бастардов" и "Суровый дом". Первый сезон "Дома дракона" будет состоять из 10 эпизодов и выйдет в эфир в 2022 году.
Кастинг начался в июле 2020 года, а к октябрю было объявлено, что Визериса I Таргариена будет играть Пэдди Консидайн. Два месяца спустя роли в сериале получили Оливия Кук, Мэтт Смит и Эмма Д'Арси. В феврале 2021 года к актерскому составу добавились Рис Ифанс, Стив Туссен, Ева Бест и Соноя Мизуно.
Стив Туссен в роли Корлиса Велариона
Специально для "Дома драконов" был создан канал в Твиттере. В апреле 2021 года поклонникам представили фотографии первого актерского состава, а также подробности о том, какого персонажа будет изображать каждый актер.
Оливия Кук и Рис Ифанс в роли Алисенты и Отто Хайтауэров
Визерис I Таргариен, которого играет Пэдди Консидайн, был описан как "теплый, добрый и порядочный". Эмма Д'Арси сыграет его дочь, принцессу Рейниру Таргариен, а Мэтт Смит - младшего брата, принца Деймона Таргариена. Соноя Мизуно выбрана на роль Майсарии, союзницы принца Деймона, а Ева Бест - на роль принцессы Рейнис Веларион.
Рис Ифанс сыграет Десницу короля, а Оливия Кук - его дочь Алисенту Хайтауэр. Стив Туссен играет легендарного мореплавателя лорда Корлиса Велариона (по прозвищу Морская змея).
Рис Ифанс сыграет Десницу короля, а Оливия Кук - его дочь Алисенту Хайтауэр. Стив Туссен играет легендарного мореплавателя лорда Корлиса Велариона (по прозвищу Морская змея).
Мэтт Смит на съемочной площадке на горе Святого Михаила недалеко от Пензанса, Корнуолл, Англия
Съемки начались в апреле 2021 года, в основном в Великобритании, но также будут задействованы локации в Испании и Калифорнии. Источники в Интернете предположили, что основным местом съемок будет студия Leavesden в Уотфорде (где снимались некоторые фильмы о Гарри Поттере).
На съемочной площадке "Дома дракона"
К маю 2021 года появились первые снимки актеров на съемочной площадке и в костюмах. Фотография Мэтта Смита, который ранее снимался в "Докторе Кто", а также играл принца Филиппа в "Короне", кажется, вызвала наибольший ажиотаж. Появились фотографии, на которых он и его партнерша Эмма Д'Арси гуляют по пляжу Корнуолла.
Споры о парике
Поклонники в восторге от новых персонажей, но похоже, что белокурый "таргариенский" парик Мэтта Смита вызвал неожиданный ажиотаж в социальных сетях.
Кто-то уверен, что это тот же самый парик, который носил Гарри Ллойд, изображая Визериса Таргариента в первом сезоне "Игры престолов", и продюсеры нового сериала просто смахнули с него пыль и снова используют. А в твиттер-аккаунте @bestofclarkes, который ведет фанатка Эмилии Кларк, представлена другая теория: якобы Эмилия Кларк, игравшая Дейенерис Таргариен, написала где-то про этот парик на Мэтте Смите следующее: "Я думаю, это великолепно. Чертовски странно видеть повсюду мой парик! Вот почему они не отдали мне его, когда я уходила. Его носит Мэтт Смит".
Ну что ж, будем ждать трейлера.
Споры о парике
Поклонники в восторге от новых персонажей, но похоже, что белокурый "таргариенский" парик Мэтта Смита вызвал неожиданный ажиотаж в социальных сетях.
Кто-то уверен, что это тот же самый парик, который носил Гарри Ллойд, изображая Визериса Таргариента в первом сезоне "Игры престолов", и продюсеры нового сериала просто смахнули с него пыль и снова используют. А в твиттер-аккаунте @bestofclarkes, который ведет фанатка Эмилии Кларк, представлена другая теория: якобы Эмилия Кларк, игравшая Дейенерис Таргариен, написала где-то про этот парик на Мэтте Смите следующее: "Я думаю, это великолепно. Чертовски странно видеть повсюду мой парик! Вот почему они не отдали мне его, когда я уходила. Его носит Мэтт Смит".
Ну что ж, будем ждать трейлера.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: HBO Вестерос Джордж Мартин Игра Престолов (Game of Thrones) дом дракона игра престолов приквел съёмки приквела
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