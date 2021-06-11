В Сети появилась информация о съемках приквела к "Игре престолов"

Что такое "Дом дракона"?



Хотя многие поклонники саги очень недовольны тем, что Джордж Мартин до сих пор не написал последние книги "Песни льда и пламени", он написал другие книги, действие которых происходит в этом же мире. Один из них, "Пламя и кровь", был опубликован в 2018 году. Действие в нем разворачивается за 300 лет до событий "Игры престолов" и описывает историю Дома Таргариенов, одного из важнейших политических игроков в Вестеросе.



Несмотря на то, что новый сериал основан на уже изданной книге, подробности его сюжета держатся в секрете. Источники предполагают, что зрители из него смогут узнать, как другие дома из "Игры престолов" пришли к власти, а также как была построена Королевская Гавань. Скорее всего, будет показана и гражданская война, известная как Танец драконов.



Когда Мартин писал "Пламя и кровь", то планировал, что это будет первая из двух книг. Но после публикации в 2018 году не было никаких признаков того, что второй том появится на книжных полках в ближайшее время.