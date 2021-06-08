1029
7
"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели.
Номенклатура нах
После триумфальных гастролей в политике Сергей Шнуров презентовал новую вокальную группу «Зоя». Следующий проект общественного Читать далее.
Илл. Владимира Смушкевича
×
Я на солнышке лижу
BLM обвинила в расизме почту, веками заставлявшую лизать Читать далее.
Рис. Марии Курковой
Родина-жена зовёт
В связи с объявлением о создании “правительства перемен”, сегодня в 20.00 Биньямин Читать далее.
Рис. Андрия Петренко
Стивен, cигай!
Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия". В партии актер будет отвечать за Читать далее.
Рис. Александра Зудина
Принц Штатский
Набирает обороты скандал с американским шпионажем за европейскими политиками с территории Дании. По этому делу уже задержаны Читать далее.
Рис. Саши Котковича
Борис, ты без прав!
Жириновский выступил с предложением лишать осужденных за экстремизм не только избирательных, но и Читать далее.
Рис. Сергея Тюнина
Источник:
18
Понравилось18
Новости партнёров
При этом на картинке символика ЕР. Собсно всё что надо знать о беседере
Сам себе в штаны насЕр,
Гордо ходит и воняет,
Тугоумия пример.