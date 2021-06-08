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Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»

Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?» (7 фото)

Автор:
08 июня 2021 09:01
Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   
1029
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"Бесэдер" - это весёлый ежедневник для тех, кому ещё смешно. С 1991 года он издаётся в Иерусалиме, а с 2014 ежедневно выходит в интернете. Специально для Фишек «Бесэдер?» подготовил свежую подборку забавных новостей минувшей недели. 

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Метки: Юмор   бесэдер   карикатуры   мировые новости   новости   рисунки   
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Том Сойер 13 минут назад
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28k
Snork Snorkoff Полчаса назад
=Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия".=
При этом на картинке символика ЕР. Собсно всё что надо знать о беседере
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Taximaxi 48 минут назад
"актуальный" бесэдер,
Сам себе в штаны насЕр,
Гордо ходит и воняет,
Тугоумия пример.
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