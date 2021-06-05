Информационному воину посвящается

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О безумном копировании сей пост повествует .
Авторский пост
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Новости партнёров
Прямо рекурсия.....
В ту же корзину украинский хлопец под ником ТочкаЗрения, обозвавший свой профиль аж сетевым изданием.
И получающий свой десяток плюсов за копипасту новостей только из-за того, что забанил всех оппонентов.
Ни как Вы возомнили , что сей пост о Вашей публицистике плагиаторской ???
Если даже тот , Ваш пост ( где Вы ... бл... уже смешно , где Вы меня забанили ) я насчитал 10 ... ДЕСЯТЬ повторов ..... а если еще НАЗАРЕТ посчитает ???
И вдогонку , а что , Информационный воин и InfoVoin - это одно и тоже лицо ???
Да , порезали и удалили .....