Информационному воину посвящается

Брал для сына, катаюсь сам: история одной покупки

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20+ жизненных СМС

Осторожно: уровень сарказма в посте зашкаливает

Жизнь похожа на септик с какашечками? Это не повод быть грубым

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