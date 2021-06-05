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Информационному воину посвящается

Информационному воину посвящается (18 фото)

Автор:
05 июня 2021 10:53
Сообщество : Юмор
Метки: Фишки .   Юмор   сарказм   
978
18
О безумном копировании сей пост повествует .

Авторский пост

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Метки: Фишки .   Юмор   сарказм   
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14k
KOSTELLO 2 часа назад
Пост про копипасту с копипастой других картинок.
Прямо рекурсия.....
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12k
Dmitry Obuhov 55 секунд назад
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9k
K7OO 41 минуту назад
Да ладно, копипаста не вчера родилась.))
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4k
RomaXz 47 минут назад
Это тот самый инфовоин, который создал сообщество с убогими постами о том, какие все вокруг злые, и банит несогласных?
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32k
Опаньки Час назад
А это норма писать про копипасту используя чужие картинки и шутки?
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112k
InfoVoin Час назад
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112k
InfoVoin Час назад
У тебя наверно такое-же растёт? Вот тебя и попёрло? Да вроде рановато ещё, если конечно у тебя нет теплицы...

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3k
★Lucifer★ Час назад
Информационному воину посвящаетсяПосмотреть
Информационному воину посвящается
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112k
InfoVoin Час назад
И ты ещё скопировав эти картинки называешь этот пост авторским? Честно, смешн, как сам копстишь а других обсераешь, да ещё и на сайте занимаешься индивидуальными разборками как пацан 16-ти летний, давайте не будем Фишки превращать в индивидуальные разборки, тогда и для статей и ссылок места не хватит, честно, то что ты сейчас напостил это просто какой-то идиотизм
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31k
KiploksAKS 2 часа назад
"Фишки против копипасты" это как "рок против наркотиков".
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11k
net 2 часа назад
Если рвёт пукан, пиши тому из-за кого рвёт. Необязательно это всем говорить.
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1M
Olxi 2 часа назад
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