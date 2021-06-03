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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (31 фото)

Автор:
03 июня 2021 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
1811
31
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Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи

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Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
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57  комментариев
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16k
Егор 2 часа назад
Комментарий к фото
Не пойму, как мошенники догадались, что пин-код моей карты - год канонизации святого Доминика папой Григорием IX. Или в 1234 году были еще важные исторические события?
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5k
Константин Безумов 5 минут назад
Комментарий к фото
Чет второе нытье подряд по поводу холодной воды.
Господа инфантилы, нагреватель поставить не пробовали?
Влезет в любую хрущевку, стоит недорого и траты меньше чем на нагрев ваших еб@@чих тазиков
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5k
Константин Безумов 9 минут назад
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Лучше такой старый и изученный "партнер" чем прочие из за большой лужи
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5k
Константин Безумов 12 минут назад
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Не понял прикола.
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349
Алексей 14 минут назад
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интересно. на Юпитере за гравитацию доплачивают
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1k
веселый просто 21 минуту назад
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Ёжик резиновый шёл и посвистывал дырочкой в правом боку
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30k
Korolev Полчаса назад
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В идеале с ассемблера начинать...
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30k
Korolev Полчаса назад
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Совет на будущее...
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30k
Korolev Полчаса назад
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Мы так нефть искали во дворе...
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5k
Мистер Фикс 40 минут назад
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Бля, да надуйте уже этого ежа!
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2k
PLT LDR 41 минуту назад
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На дворе 2021 год, а Джава так же актуальна... Ей ещё в 2000 году смерть пророчили, типа ну и что мультиплатформная, но дофуя жрёт. В 2000 году у меня на компе было 128мб оперативки, а сейчас 32гб. Проблема как бы отпала сама собой. Да и всё ПО для почти всех банковских систем в мире писали в 90х и начале 2000х... и теперь хрен её поменяешь.

Но если учишься на языках с сильной динамической типизацией, то потом перейти на джаву и тот же С++ будет сложно. А вот подхватывать JS, Ruby и т.д. будет просто. Так, что, наверно лучше на Джаве или С++ лучше учиться... а ещё лучше на сразу на двух или трёх языках одновременно, и что бы и OOP и функциональное программирование захватить. Скажем, Java+Scala или C#+F#... или Python+JS. Много интересного.
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13k
Serg2001 42 минуты назад
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Спарринг партнер... ))
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5k
Мистер Фикс 45 минут назад
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Все уже показали свои защищенные пароли?
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2k
Тупняк 53 минуты назад
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1.Нет
2.Нет
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13k
Serg2001 55 минут назад
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57k
Александр Ломовицкий 56 минут назад
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97 год видимо или все таки 98 . вот там было много наркоманов и токсикоманов да и просто всяких долбоящеров
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2k
Тупняк 59 минут назад
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Всю инструкцию читайте на стенде!
Вы нарушили ПДД, оформляем штраф?
...
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30k
Korolev Час назад
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2k
Тупняк Час назад
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А по началу все как Голум, "Моя прееееелесть!"
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2k
Тупняк Час назад
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Хз. Мой пароль состоит из 28ми символов и местами двигается символ. Пусть попробует кто взломать, готов дать исходные данные.
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30k
Korolev Час назад
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Не достаточно золота для покупки этой вещи...
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