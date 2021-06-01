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Послание племени навахо

Послание племени навахо (1 фото)

Автор:
01 июня 2021 15:52
Метки: nasa   американцы   луна   
1588
1
А ведь старик сказал правду

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Метки: nasa   американцы   луна   
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4k
RomaXz 2 часа назад
Добро пожаловать в интернет, автор.
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909
zu4ara 2 минуты назад
давай ещё таких историй , эта хорошая
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70
Andiks 9 минут назад
Индейцы навахо пасли овец? В пустыне? Написали бы лучше - беговых свиней, все б сразу и поверили.
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39k
Прораб 42 минуты назад
Каникулы. Школота лезет за лайками.
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9k
vvv Час назад
Да, индеец сказал правду. Англосаксы - самые подлые бандиты на этой несчастной планете. Руки у них в крови, точнее они все в крови покоренных народов от щиколоток до макушки
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8k
Lev Asriev Час назад
Жемчужиной этой истории является правдоподобие. Я прямо вижу, как Старик индеец с сыном и овечками общается с участниками, сверхсекретного, строжайще охраняемого проекта "Аполло 11". А участники проекта, не только делятся с ним деталями,но и записывают на магнитофон его послания! Аффтор жжжот)
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13k
Serg2001 2 часа назад
Петросяну бы точно такая шутка зашла бы для концерта... )
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3k
GelmuT_nec 2 часа назад
Жизненно и смешно! Хорошая история)
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