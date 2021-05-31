Убогая послевоенная одежда?

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Убогая одежда граждан СССР - штамп, кочующий из поста в пост. Причем, даже без указания периода истории Советского Союза. Просто положу тут фотографии моей мамы, начиная с 1945 по 1955. Мама была деревенской девушкой из степного Крыма, позднее закончила техникум пищевой промышленности в Ейске, а затем поступила заочно в Крымский пединститут. Так, что зажиточностью похвалиться не могла.
Не так уж и убого, на мой взгляд. А если б ещё в цвете...
Не так уж и убого, на мой взгляд. А если б ещё в цвете...
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Авторский пост
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Дети нашего двора и коллектив центральной районной больницы.
Я - крайний слева, а мама на другом снимке самая красивая.
Одежда была.
Добротная и доступная по цене.
Кто хотел помоднее, шили у модисток и в ателье.
Скромно, но со вкусом!
Да, особого большого разнообразия тканей первые послевоенные годы советская промышленность выдать не могла. Не до того было. Но справлялись. Сейчас, кстати, отечественных тканей поменее будет. А качественных - вообще нема. Ну а современные шмотки от китайских кутерье - это пипец глазам.
А некоторые платья даже в руках держал, несмотря на то, что шила ещё бабка в молодости.
И тоже ни одного партийного босса в родственниках
А если чуть посидеть с исходниками, результат будет вкуснее!
Откуда такой постулат? Это для нынешних времен крепдешин, крепжоржет и шевиот - забытые слова. А тогда....
Про колхозниц вообще молчу.
И у моего отца, и у деда были костюмы из шевиота. По прошествии десятков лет им ничего не случилось. И это было правило, а не исключение.
Мне лично удалось купить готовый костюм из настоящего шевиота лет 10 назад на свадьбу дочери, но английский, по бешеной для России цене. А так китайская синтетика везде.
А еще мне нравились мужские шляпы в те времена, летние, осенние и вообще мужские уборы. Было в этом что-то элегантное, классическое. А сейчас только лысины под бейсболками китайскими.