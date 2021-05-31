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Убогая послевоенная одежда?

Убогая послевоенная одежда? (15 фото)

Автор:
31 мая 2021 18:37
Сообщество : СССР
Метки: #Мода в СССР#   #послевоенные платья#   #семейный архив#   
1189
15
Убогая одежда граждан СССР - штамп, кочующий из поста в пост. Причем, даже без указания периода истории Советского Союза. Просто положу тут фотографии моей мамы, начиная с 1945 по 1955. Мама была деревенской девушкой из степного Крыма, позднее закончила техникум пищевой промышленности в Ейске, а затем поступила заочно в Крымский пединститут. Так, что зажиточностью похвалиться не могла.
Не так уж и убого, на мой взгляд. А если б ещё в цвете...
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Метки: #Мода в СССР#   #послевоенные платья#   #семейный архив#   
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26  комментариев
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14k
Мария Коненкова 2 часа назад
Послевоенная одежда, 40-х годов - наоборот, самый шик! Пришла европейская мода. Да что там, достаточно посмотреть из классики - "Место встречи...", из более поздних "Вор" - какие там красивые юженщины, в каких шляпках, прическах. А 50-е годы - это вообще, пришли диоровские силуэты: пышные юбки, акцент на талии, перчатки (почти обязательный атрибут любой модной женщины в те годы). И фото, представленные в посте, наглядно эту моду демонстрируют.
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19k
Альберт 39 минут назад
Посёлок городского типа конец 50 х.
Дети нашего двора и коллектив центральной районной больницы.
Я - крайний слева, а мама на другом снимке самая красивая.
Одежда была.
Добротная и доступная по цене.
Кто хотел помоднее, шили у модисток и в ателье.

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245
a_komolow 53 минуты назад
Нормальная была одежда!
Скромно, но со вкусом!
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19k
Андрей Иванов 58 минут назад
Нормальная одежда была, Хоть наша, хоть доступная импортная. Плюс бабы тогда с руками были и могли многие сами шить. И шили, что характерно.
Да, особого большого разнообразия тканей первые послевоенные годы советская промышленность выдать не могла. Не до того было. Но справлялись. Сейчас, кстати, отечественных тканей поменее будет. А качественных - вообще нема. Ну а современные шмотки от китайских кутерье - это пипец глазам.
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81k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Да нормально одевались, жили счастливо

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245
a_komolow Игорь Хомченко 55 минут назад
Раскрасил!
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119
Igory 2 часа назад
Автор ты УБОГИЙ....
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315
Сергей Ковалев 2 часа назад
Видимо у автора весь гардероб от кутюр. В то время люди радовались любой одежде. на фото одеты по тогдашней моде. В чем убогость то?
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39k
Прораб 2 часа назад
Я бы не назвал эту одежду убогой. Скромной и не богатой, наверное так. Но для тяжёлого послевоенного времени, выглядит весьма достойно.
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161
阿鋒 2 часа назад
Норм одежда! Что не так? У меня бабушка - начальник госбанка в Соликамске. Одевалась примерно также. Скромно , но со вкусом !
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14k
Игорь Хомченко 2 часа назад
"Убогая одежда граждан СССР - штамп, кочующий из поста в пост." (с)

Откуда такой постулат? Это для нынешних времен крепдешин, крепжоржет и шевиот - забытые слова. А тогда....
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151
Амиата Автор поста Игорь Хомченко 2 часа назад
Я часто встречаю описания ужасной одежды в СССР, даже про более поздние годы так говорят. Я абсолютно не согласна.
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151
Змій Горинич Игорь Хомченко 2 часа назад
Одежда была шикарной, кто умел шить, но достать материал было ОЧЕНЬ сложно, потому зачастую шили из старой одежды
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252
Елена Букреева 3 часа назад
А кто был муж/жених у этой деревенской девушки? Кто родители? Расскажите. Моя бабушка тоже более-менее одевалась, потому что хорошо умела шить. Другая шить не умела и ходила в чем попало.
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151
Амиата Автор поста Елена Букреева 2 часа назад
Когда снимались данные фото, кроме того, где на руках - ребенок ( который - я), мужа ещё не было. Мой отец в первые годы их брака учился заочно в институте и работал ... не знаю, как правильно назвать - на радиоточке "Артека" . А родители - колхозники. Кем еще можно быть в деревне?
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Амиата

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