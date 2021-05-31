Убогая послевоенная одежда?

Убогая одежда граждан СССР - штамп, кочующий из поста в пост. Причем, даже без указания периода истории Советского Союза. Просто положу тут фотографии моей мамы, начиная с 1945 по 1955. Мама была деревенской девушкой из степного Крыма, позднее закончила техникум пищевой промышленности в Ейске, а затем поступила заочно в Крымский пединститут. Так, что зажиточностью похвалиться не могла.

Не так уж и убого, на мой взгляд. А если б ещё в цвете...

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