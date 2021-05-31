Трейлер фильма "Туве"

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История жизни и творчества создательницы муми-троллей Туве Янссон. После войны молодая художница окунулась в атмосферу творческой и социальной свободы. Она шокировала общество свободными отношениями с женатым политиком, но куда больший ажиотаж вызвала любовная связь с театральным режиссером Вивикой Бэндлер, которая дала Туве настоящий толчок в творчестве.
Страна: Финляндия, Швеция
Жанр: Биография,Драма
Дата выхода: 27 мая 2021 (Россия)
В ролях: Альма Пёвсти, Криста Косонен, Джоэнна Хаартти, Шанти Рони, Кайса Эрнст, Роберт Энкель, Якоб Ёрман
Режиссер: Зайда Бергрот
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 7.1
Жанр: Биография,Драма
Дата выхода: 27 мая 2021 (Россия)
В ролях: Альма Пёвсти, Криста Косонен, Джоэнна Хаартти, Шанти Рони, Кайса Эрнст, Роберт Энкель, Якоб Ёрман
Режиссер: Зайда Бергрот
Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 7.1
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Метки: Туве Янссон биография драма кино муми-тролль трейлер фильм
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