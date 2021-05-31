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Трейлер фильма "Туве"

Трейлер фильма "Туве" (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 мая 2021 12:40
Сообщество : Кино
Метки: Туве Янссон   биография   драма   кино   муми-тролль   трейлер   фильм   
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История жизни и творчества создательницы муми-троллей Туве Янссон. После войны молодая художница окунулась в атмосферу творческой и социальной свободы. Она шокировала общество свободными отношениями с женатым политиком, но куда больший ажиотаж вызвала любовная связь с театральным режиссером Вивикой Бэндлер, которая дала Туве настоящий толчок в творчестве.

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Метки: Туве Янссон   биография   драма   кино   муми-тролль   трейлер   фильм   
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Киноман

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