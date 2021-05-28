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Умные и саркастичные иллюстрации Бена Чена

Умные и саркастичные иллюстрации Бена Чена (41 фото)

Автор:
28 мая 2021 16:45
Сообщество : Искусство
Метки: вот это поворот   иллюстрации   карикатура   карикатуры   персонажи   поп-культура   приколы   черный юмор   
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Стиль тайваньского художника Бена Чена - не яркие и веселые картинки, а мрачноватые, забавные и запутанные истории, всегда с какой-то "изюминкой" и своеобразным юмором. А героями своих работ он делает всем известных персонажей поп-культуры, и поэтому их очень интересно рассматривать!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вот это поворот   иллюстрации   карикатура   карикатуры   персонажи   поп-культура   приколы   черный юмор   
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