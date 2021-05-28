В Тюменской области детей поселили в школе и требовали плату за душ

Старшеклассники из Ачирского и Лайтамакского сельских поселений поехали сдавать ГВЭ и ЕГЭ в село Булашово. Там их разместили на несколько дней в здании школы и один раз пустили в душ. Все следующие разы оказались платными.
Учащиеся были в школе несколько дней, но помыться им разрешили всего один раз. Такие требования объяснили тем, что бойлер потребляет много электроэнергии.
«Ребятам так и сказали в первый день. Мол, воды у нас мало, бойлер потребляет много электричества, поэтому бесплатно можно помыться один раз. За каждый последующий — нужно заплатить 100 рублей. Они, конечно, были в шоке и полном недоумении. Все дети из небогатых семей, поэтому к родителям за деньгами обращаться они не стали. Несколько дней ходили немытыми. А в эти дни как раз стояла страшная жара. В общем, это ужас», — пояснил URA.RU собеседник.
Однако, в пресс-службе Тобольского района эту историю опровергли.
«В туалетных комнатах и душевой булашовской школы есть горячая вода, которая подается из бойлера. Организовано пятиразовое питание и питьевой режим. Все это осуществляется за счет бюджетных средств, с родителей и уж тем более детей никакой платы не взимается. Информация о том, что с ребят собирают 100 рублей за то, чтобы принять душ, не соответствует действительности», — заявили там агентству.
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