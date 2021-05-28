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В Тюменской области детей поселили в школе и требовали плату за душ

В Тюменской области детей поселили в школе и требовали плату за душ (1 фото)

Автор:
28 мая 2021 11:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   деньги   интересное   тюменская область   фото   школа   
615
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Старшеклассники из Ачирского и Лайтамакского сельских поселений поехали сдавать ГВЭ и ЕГЭ в село Булашово. Там их разместили на несколько дней в здании школы и один раз пустили в душ. Все следующие разы оказались платными.

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Метки: Россия   деньги   интересное   тюменская область   фото   школа   
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3  комментария
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Alex 42 минуты назад
Вряд ли в школе был ЭСП - там все денежные поборы с родителей учеников ведутся налом. Ну а то, что руководители отказались от того, что требовали оплату за душ - это нормально, накажут уборщицу душа за преступную инициативу обогащения. Кстати, сдававшие ЕГЭ записали требование денег? Если нет, то нечего и на экзамен ходить было!
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горби 52 минуты назад
Пргавославненько, скрепненько
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411
Glassy горби 48 минут назад
Поверил что ли?
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