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Табачный кризис 1990 года

Табачный кризис 1990 года (5 фото)

Автор:
26 мая 2021 21:51
Метки: 90-е годы   история   факты   
367
5

История табака знает много запретов. Еще в XV веке английский король Джеймс обложил продажу табака большими пошлинами. То же самое сделал кардинал Ришелье. В Турции под страхом смертной казни запретили употребление адского зелья. В допетровской России курение считалось дыханьем сатаны и тоже строго наказывалось: порками и пытками. Но люди продолжали курить и трубка, а позже сигарета постепенно захватывала мир.

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Метки: 90-е годы   история   факты   
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9  комментариев
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42
Ford Henry 5 часов назад
В 90-е годы я выращивал махорку в огороде для деда, заядлого курильщика. Классно растёт махорка, ростом с человека, с листьями как лопухи. Термоядерный табак получается. Пару затяжек и в аут
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10k
uutb 3 часа назад
Помню это "золотое" время. На районе магазин(типо гастроном) был и там прямо на ступеньках "бычки" в банках продавали. Сосед табак декоративный возле подъезд растил, все под корень вырезали...Курили не только чай, забивали цикорий. У каждого был мундштук, чтоб выкуривать все.... Помню, как мужики эссенцию пили, потому что, денег на шахтах не платили и даже самогона купить не за что было... Помню, когда в городе все котельные вырезали на металл и люди прямо в квартирах буржуйки ставили... Помню, спирт Роял с Инвайтом от которого дядька сгорел... Помню "веерное" отключение, когда мамочки детишкам молоко на керосинках грели... Помню, когда на рыбалку ходили не потому, что нравилось, а потому, что реально жрать нечего было! Помню всех пацанов, которые от наркоты сгорели,в разборках погибли или поехали на заработки и пропали...Как, многие одноклассники на выпускной не пришли, потому что тупо одеть нечего было- стыдно...И Мишку меченного помню, как он (м)удак Страну продал, чтоб жить красиво и как он пиццу рекламировал, и как потом в Швейцарию свалил, и как до сих пор живет красиво... Вообщем спасибо тебе Миша М...удак за счастливую юность, надеюсь в аду для тебя специальный котел заготовлен!!!
Пы.Сы Вспоминаю и мурашки по коже и слеза на глазу! Не дай Бог, такое еще раз пережить... Простите нахлынуло... Извините!!!
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14k
Corvus Corax 3 часа назад
Аффтар толком СССР не застал? Судя по ценам... и брехни полно...
"(сейчас почти всюду подмешивают табак «вирджиния», а тогда использовали почти исключительно отечественные сорта табака), и у них была одна очень важная особенность они не прогорали. То есть почти вне зависимости от сорта, если сигаретой не затягиваться во время разговора, то она просто тухла."
И тогда была вирджиния, только не американская, а болгарские были из ориенталов, кои и наши добавляли... и не тухнут нынешние оттого, что пропитано все окислителями, спецом... но и сейчас легко купить и сигареты, и папиросы нормального качества...
И про непрестижность - только у сопливых если, никто курящего беломор, приму и т.д. не считал ниже сортом, как пример - все фронтовики так курили... и даже махорку... и для интереса моя эволюция - болгарские-ява-кэмел-прима-кубинские-сигары/трубка...
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7k
Прохожий3 3 часа назад
Помню был немного пораньше период (начало 80-х) когда были перебои с табаком. С тех пор долго у нас в заначке лежали пачки махорки)).
В 90-х была довольно популярна марка Магна (почему-то в тексте обошли).
И еще - почти во всех табачных отделах до начала 80-х продавались кубинские сигары (от 40 коп до 1 рубля за штуку). Помню лично Корону по 60 копеек покупал. Правда были проблемы с хранением (хьюмидоров в магазинах не было)). Но была вероятность, что в алюминиевых тубах они сохранялись прилично.
Кстати, в начале 90-х (когда еще курил) проводили сравнение с друзьями - Мальборо купленное у нас, купленное в дьюти фри в Корее на пересадке и купленное с магазине в штатах. У всех был сильно разный вкус. Это уже позднее я узнал, что производители очень сильно адаптируют товар под местный рынок. И даже стиральный порошок или зубная паста в одинаковой упаковке будет сильно отличаться по характеристикам в зависимости от страны выпуска.
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3k
Allmaster 4 часа назад
Как раз в 1989 году ездил к родственникам на украину. У нас уже с сигаретами была жопа. Мне было 18 лет, я давно уж курил, но мама не знала.
Приезжаю туда, а таааамм...
Киоск "табак" там сигарет, полные витрины!!! Я такие только слышал, Лайка, Друг, Зефир, Амра и.т.п. Не считая местных, золотой пант, пляж и т.д.
Даже Бонд был и Мальборо... по 1,5 руб.
Их никто по дороговизне не брал, я вскрыл пачку а там залежалый табак, в рыжинках, мы про такой говорили - тараканы обосрали...
Домой в общем я чемодан сигарет вез, со словами, у меня друзья, им курить нечего )))
Впрочем, как ни хают Украину, в прошлом году приезжал с Горловки дальний родственник и с собой привез блок сигарет, ибо у нас тут втридорога говорит стоят.
Они там на наши деньги 55 руб... и качество лучше, как ни странно.
Загнивающая украйна?
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−19
Владимир 4 часа назад
>>Классно растёт махорка, ростом с человека, с листьями как лопухи.
>>Термоядерный табак получается. Пару затяжек и в аут

Пару затяжек? мне хватило 20 минут, чтобы поймать аут
ну мой дед без задней мысли попросил меня (мне 12 лет было) табаку поцинковать (оборвать цветочки, чтобы листья были посочнее)
через 20 минут не куря я поплыл
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−19
Владимир 5 часов назад
>>В Москве разъяренные от никотинового голодания мужики перекрывали
>>дороги, пропуская только машины скорой помощи и хлебные фургоны.
>>Сигареты начали выдавать по талонам как колбасу и мясо

Если одномоментно закрыть 7 из 10 тобачных фабрик ну какой итог будет?
И скажите что это не специально было сделано.
В прочем и с другими "дефицитами" то же такая же история, они искусственного происхождения, чтобы проще было людям объяснить почему капитализм вернуть нужно

ну и заодно с этим табачным кризисом всякие филип морисы пынок табака у нас захватили
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