Табачный кризис 1990 года

История табака знает много запретов. Еще в XV веке английский король Джеймс обложил продажу табака большими пошлинами. То же самое сделал кардинал Ришелье. В Турции под страхом смертной казни запретили употребление адского зелья. В допетровской России курение считалось дыханьем сатаны и тоже строго наказывалось: порками и пытками. Но люди продолжали курить и трубка, а позже сигарета постепенно захватывала мир.
В ХХ веке в Советском Союзе и в Америке делалось несколько попыток запретить курение в тюрьмах, особенно в этом усердствовали некурящие начальники. Такие запрещения неизменно заканчивались жуткими тюремными бунтами, иногда с большим количеством жертв. Оказывается человек, может многое вытерпеть: голод, холод, запрет на алкоголь, наркотики, запрет на переписку и встречу с родными. Но только не запрет на курение.
В 70-80 года прошлого века в Союзе было множество табачных фабрик и дефицита в табачных изделиях не было. Ассортимент был довольно большой, не сравнить, конечно, с сегодняшним, но вполне приличный. В большинстве случаев «советские» сорта сигарет сильно отличались от того, что под теми же названиями выпускается сейчас.
Как правило, они были крепче и грубее на вкус (сейчас почти всюду подмешивают табак «вирджиния», а тогда использовали почти исключительно отечественные сорта табака), и у них была одна очень важная особенность — они не прогорали. То есть почти вне зависимости от сорта, если сигаретой не затягиваться во время разговора, то она просто тухла. Кроме того, качество сигарет сильно зависело не только от марки, но и от завода. А часто и от партии. Многие партии были просто «мокрыми» и их приходилось не только разминать, но и подсушивать (на батарее, например).
Самыми дорогими из отечественных сигарет был «Космос» за 70 копеек. У «Космоса» были и «элитные» родственники. Легендарные сигареты «Союз-Аполлон», созданные в 1975 году вместе с «Филипп Моррис», к середине 80−х уже исчезли, зато можно было купить подарочные сигареты «Зодиак», продававшиеся в специальной упаковке по 12 пачек (соответственно 12 знакам Зодиака). Стоили они по 90 копеек за пачку.
Самыми дешевыми были горлодеры, сигареты без фильтра «Прима» и «Астра» за 14 коп, а также «Памир», его еще называли «Нищий в горах», за 12 коп. Между сигаретами высшего и 2-го сорта находились укороченные сигареты за 20-30коп, такие как «Новость», «Лайка» или «Полет». Про «Новость», впрочем, ходили легенды, что это были любимые сигареты Брежнева и что выпускались «спецпартии» этих сигарет с роскошным табаком.
Сигареты без фильтра считались «непрестижными». Их курили деклассированные личности, солдаты, совсем бедные студенты, отдельные эстетствующие элементы со склонностью к эпатажу и заядлые курильщики с колоссальным стажем. О последних надо сказать особо. Это ушедшая натура — люди, выросшие на военной и послевоенной махорке, курившие по нескольку пачек в день, для которых даже крепкие сигареты с фильтром были не более чем дамским развлечением.
Люди старшего поколения курили также папиросы. Самыми популярными были «Беламорканал» за 25коп, но в пачке было не 20 штук, а 25. Еще были папиросы «Казбек», ну и самые крутые «Герцоговина Флор», декандентстки-длинные «Спутник» и «Три богатыря» в роскошных старомодных коробках. Такие папиросы выпускались лишь в Москве и Ленинграде и раскупались приезжими в качестве сувениров и подарков. Вообще тогда считалось хорошим тоном привозить из столицы знакомым в презент сигареты. Лучшими считались московская «Ява».
Впрочем, тут надо сразу оговориться: «Ява» выпускалась в Москве, на фабриках «Ява» и «Дукат», обе стоили 40 копеек и выглядели почти одинаково, но для советского человека между «Явой явской» и «Явой дукатовской» была весомая разница. Первая считалась хорошей и «приличной к употреблению», вторая — сильно хуже. Была еще и «дубовая» «Ява» в твердой пачке, которая, несмотря на более высокую цену (60 копеек), почему-то котировалась весьма средне. Еще существовала длинная «дамская» «Ява-100» (80 копеек), но особого успеха, в том числе у дам, не имела.
В нише иностранных сигарет у нас безраздельно царствовала продукция, произведенная в неофициальной 16-й республике СССР — Болгарии. Причем болгары производили как люмпен-сигареты "Шипка" без фильтра, имеющие отвратительный вкус, так и престижное "БТ" ("Болгартабак") в твердой пачке по 80 копеек. Где-то посередине располагались "Ту-134", "Стюардесса" «Интер» и "Опал" в мягких пачках по 50 копеек. Были они полегче советских, со слегка кисловатым привкусом, их любили начинающие курильщики и дамы.
Но даже крепкие папиросы – это детские шалости по сравнению с «подарками товарища Фиделя» – крепчайшими (в народе «термоядерными») кубинскими сигаретами «Partagas» , «Monte-Cristo» и «Ligeros». Последние из-за кораблика на пачке и крепости табака перекрестили в «Смерть под парусом». Какое-то время гостили на наших прилавках и другие «чудо-сигареты» из «братских социалистических стран». Жуткие вьетнамские и северокорейские «горлодеры» стоили гривенник и употреблялись в самом крайнем случае. Это «ядерное курево» в народе остроумно прозывали «Портянки Хо Ши Мина». Досталось от остряков и индийским сигаретам «Madras» – они были мгновенно переименованы в «Матрас», поскольку запах был такой, точно вместо табака в бумагу завертывали старый матрас.
В середине 80-х в продаже появились «Marlboro», «Kent», «Bond», «Camel»… Ныне вполне распространенные сигаретные марки тогда считались самым что ни на есть символом роскошной жизни. «Мальборо» считались пиком крутости. Их дарили блоками, будто бы из другой жизни, давали взятки и рассчитывались за услуги. Если «Мальборо», произведенные по лицензии в Кишиневе, стоили 1,5 рубля, то за настоящие, привезенные из-за «бугра» моряками, давали от 3 до 5 рублей за пачку.
Яркие пачки из-под импортных сигарет на закате советской эпохи стали даже предметом массового коллекционирования. Самодельные выставки занимали десятки квадратных метров жилплощади. Пачки расклеивали, где ни попадя: на стенах, шкафах, умащивали на полках, но самым популярным местом коллекции почему-то считался туалет.
Некоторые даже коллекционировали пачки заморских сигарет непочатыми, целыми. Но все они были безжалостно выкурены во время табачного кризиса 1990 года. Чем был он вызван до сих пор нет внятного ответа. То ли это была как всегда необдуманная и безответственная попытка Мишки «Горби» привести народ к здоровому образу жизни (вырубались табачные плантации, закрывались фабрики). То ли наоборот хитрая акция с целью на пике дефицита и табачного голода отдать всю советскую табачную промышленность в руки иностранных компаний.
Табачный кризис наступил внезапно. С прилавков исчезли сигареты, а вскоре сметнули и корейских «Птичек» и кубинский горлодер. Если в магазине выкидывали в продажу сигареты – огромная очередь. Торговля вытащила на продажу вековые запасы со складов, которые годами никто не брал. Какие-то сигареты «охотничьи» за 7 коп, сигареты «Рейс» Ашхабадской табачной фабрики.
Исключительная гадость. В Москве разъяренные от никотинового голодания мужики перекрывали дороги, пропуская только машины скорой помощи и хлебные фургоны. Сигареты начали выдавать по талонам как колбасу и мясо. Но что для взрослого мужика 7-10 пачек в месяц. Выручало лишь то, что талоны на сигареты выдавались на всех членов семьи: и на некурящих бабушек и маленьких детишек. Махорка годами лежала на прилавках, ее использовали лишь для изготовления раствора при опрыскивании деревьев. Разобрали и махорку. Стильные девчонки раньше ничего ни курившие кроме «Мальборо» неумело склеивали из газет самокрутки. Предприимчивые бабульки собирали окурки и продавали их банками за 3 рубля. В магазинах несколько лет без движения лежал турецкий чай в больших пачках. Дерьмо редкое, никто его не брал. Кто-то обнаружил, что этот чай можно курить вместо табака. Скурили. Многие и я в том числе начали курить трубку. Тоже не самое лучшее занятие. Трубку периодически надо было чистить, никотин лошадиными каплями капал на руки, все пальцы были желтыми и вонючими.
Естественно появились и спекулянты. В основном цыганки забросившие торговлю косметикой и с успехом освоившие новый бизнес. Пачка «Полета» или «Примы» у них стоила три рубля, «Лайка» - 4 руб, «Космос» - 5-6 руб.
Хуже всего приходилось тем, кто ездил в командировки. Талоны в чужом городе не отоваришь, мест сборища спекулянтов не знаешь. Приходилось мучатся, и идти на всякие ухищрения. Один известный советский писатель рассказывал, как очутился без сигарет в гостинице Таллина. Помучавшись до глубокой ночи, он вышел на улицу и начал копаться в мусорной урне, выискивая окурки. Писатель, лауреат многих премий, интеллигентный человек. Как он вспоминает, роясь в урне, он просто возненавидел коммунистов и Горбачева которые довели его до такого скотского состояния.
Как и следовало ожидать все те деятели которые кричали о здоровье народа и требовали повышения цен на табачные изделия боясь линчевания и оскорблений сразу свалили в сторону. Горбачев тоже сделал вид, что он не причем, что виноваты объективные обстоятельства и враги перестройки. Боясь всенародного возмущения быстро договорились с западом, набрали кредиты и начали закупать сигареты за рубежом. Отечественные табачные фабрики отдали на откуп американским и английским компаниям. Так закончилась громкая эпопея табачного кризиса 1990 года.
Тем деятелям, которым неймется что-то запрещать, иногда полезно обернутся назад и посмотреть на историю. Никогда из категорических запретов ничего хорошего не получалось.
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Пы.Сы Вспоминаю и мурашки по коже и слеза на глазу! Не дай Бог, такое еще раз пережить... Простите нахлынуло... Извините!!!
"(сейчас почти всюду подмешивают табак «вирджиния», а тогда использовали почти исключительно отечественные сорта табака), и у них была одна очень важная особенность они не прогорали. То есть почти вне зависимости от сорта, если сигаретой не затягиваться во время разговора, то она просто тухла."
И тогда была вирджиния, только не американская, а болгарские были из ориенталов, кои и наши добавляли... и не тухнут нынешние оттого, что пропитано все окислителями, спецом... но и сейчас легко купить и сигареты, и папиросы нормального качества...
И про непрестижность - только у сопливых если, никто курящего беломор, приму и т.д. не считал ниже сортом, как пример - все фронтовики так курили... и даже махорку... и для интереса моя эволюция - болгарские-ява-кэмел-прима-кубинские-сигары/трубка...
В 90-х была довольно популярна марка Магна (почему-то в тексте обошли).
И еще - почти во всех табачных отделах до начала 80-х продавались кубинские сигары (от 40 коп до 1 рубля за штуку). Помню лично Корону по 60 копеек покупал. Правда были проблемы с хранением (хьюмидоров в магазинах не было)). Но была вероятность, что в алюминиевых тубах они сохранялись прилично.
Кстати, в начале 90-х (когда еще курил) проводили сравнение с друзьями - Мальборо купленное у нас, купленное в дьюти фри в Корее на пересадке и купленное с магазине в штатах. У всех был сильно разный вкус. Это уже позднее я узнал, что производители очень сильно адаптируют товар под местный рынок. И даже стиральный порошок или зубная паста в одинаковой упаковке будет сильно отличаться по характеристикам в зависимости от страны выпуска.
Приезжаю туда, а таааамм...
Киоск "табак" там сигарет, полные витрины!!! Я такие только слышал, Лайка, Друг, Зефир, Амра и.т.п. Не считая местных, золотой пант, пляж и т.д.
Даже Бонд был и Мальборо... по 1,5 руб.
Их никто по дороговизне не брал, я вскрыл пачку а там залежалый табак, в рыжинках, мы про такой говорили - тараканы обосрали...
Домой в общем я чемодан сигарет вез, со словами, у меня друзья, им курить нечего )))
Впрочем, как ни хают Украину, в прошлом году приезжал с Горловки дальний родственник и с собой привез блок сигарет, ибо у нас тут втридорога говорит стоят.
Они там на наши деньги 55 руб... и качество лучше, как ни странно.
Загнивающая украйна?
Да и водка(точнее водочный суррогат) стоит 90-110р, но вкуснее от этого она не становится)
>>Термоядерный табак получается. Пару затяжек и в аут
Пару затяжек? мне хватило 20 минут, чтобы поймать аут
ну мой дед без задней мысли попросил меня (мне 12 лет было) табаку поцинковать (оборвать цветочки, чтобы листья были посочнее)
через 20 минут не куря я поплыл
>>дороги, пропуская только машины скорой помощи и хлебные фургоны.
>>Сигареты начали выдавать по талонам как колбасу и мясо
Если одномоментно закрыть 7 из 10 тобачных фабрик ну какой итог будет?
И скажите что это не специально было сделано.
В прочем и с другими "дефицитами" то же такая же история, они искусственного происхождения, чтобы проще было людям объяснить почему капитализм вернуть нужно
ну и заодно с этим табачным кризисом всякие филип морисы пынок табака у нас захватили