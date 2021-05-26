Табачный кризис 1990 года

В ХХ веке в Советском Союзе и в Америке делалось несколько попыток запретить курение в тюрьмах, особенно в этом усердствовали некурящие начальники. Такие запрещения неизменно заканчивались жуткими тюремными бунтами, иногда с большим количеством жертв. Оказывается человек, может многое вытерпеть: голод, холод, запрет на алкоголь, наркотики, запрет на переписку и встречу с родными. Но только не запрет на курение.

В 70-80 года прошлого века в Союзе было множество табачных фабрик и дефицита в табачных изделиях не было. Ассортимент был довольно большой, не сравнить, конечно, с сегодняшним, но вполне приличный. В большинстве случаев «советские» сорта сигарет сильно отличались от того, что под теми же названиями выпускается сейчас.

Как правило, они были крепче и грубее на вкус (сейчас почти всюду подмешивают табак «вирджиния», а тогда использовали почти исключительно отечественные сорта табака), и у них была одна очень важная особенность — они не прогорали. То есть почти вне зависимости от сорта, если сигаретой не затягиваться во время разговора, то она просто тухла. Кроме того, качество сигарет сильно зависело не только от марки, но и от завода. А часто и от партии. Многие партии были просто «мокрыми» и их приходилось не только разминать, но и подсушивать (на батарее, например).