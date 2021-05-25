Тракторист устроил гонки по полю с ДПС

В Челябинской области водитель трактора не пожелал общаться с силовиками и решил уехать от них по полю. Надо отдать трактористу должное, ему удавалось долго избегать встречи с сотрудниками правоохранительных органов лицом к лицу.
Тракторист не пожелал общаться с сотрудниками ДПС и решил от них скрыться. Забегая вперёд, скажу, что автомобиль всё же нагнал резвый трактор. Правоохранители хотели проверить у работяги документы, но тот решил спастись бегством. Позже выяснилось, что водитель просто принял "на грудь", сообщает портал u74.ru.
Источник:
Погоня продолжалась довольно долго, но тракториста всё же задержали. Ролик стал популярен в сети. Комментаторы не осуждают нетрезвого водителя, а от души смеются над сюжетом.
Источник:
- Зато без смартфонов: в Амурской области дети купаются в сточной канаве
- Бабуля заказала стриптиз прямо в дом престарелых, исполнив давнюю мечту
- "Все видят - я мужик": Винокур исполнил песню Моисеева на празднике Следкома в окружении полуголых дам
- Мужики поймут: болельщик стал знаменит после селфи со своей девушкой
- Полицейским пришлось 45 минут гоняться за поросёнком
Понравилось30
Преследование с целью поимки бежавшего или ушедшего"
Автор - дебил. Ставлю "минус".