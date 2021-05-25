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Тракторист устроил гонки по полю с ДПС

Тракторист устроил гонки по полю с ДПС  (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 мая 2021 14:00
Сообщество : Юмор
Метки: Погоня   Юмор   видео   интересное   трактор   фото   челябинск   
958
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В Челябинской области водитель трактора не пожелал общаться с силовиками и решил уехать от них по полю. Надо отдать трактористу должное, ему удавалось долго избегать встречи с сотрудниками правоохранительных органов лицом к лицу.

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Метки: Погоня   Юмор   видео   интересное   трактор   фото   челябинск   
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7  комментариев
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17k
Vital Idol Полчаса назад
а, ху*ли, они за ним гоняются?! там нет дороги, в понятии ПДД!!! гаишники в поле никто!!!
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19k
Matrosskin 49 минут назад
"Комментаторы не осуждают нетрезвого водителя" - угу. А когда он трактором по пьяни переедет машину с этими веселыми комментаторами, то сразу вдруг веселье резко закончится и откуда не возьмись осуждение появится, причём не только в отношении водятла, но и в отношении гайцов - куда , мол, смотрят. Появится у тех, конечно, кто в живых останется. Бухой водятел на дороге - ну вот вообще ни разу не смешная ситуация.
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1k
Andrey Час назад
Тракторист хреновый, на 300, а вот гайцы молодцы.
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11k
Антон Семёныч Час назад
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Лёха Час назад
"ПОГОНЯ
Преследование с целью поимки бежавшего или ушедшего"
Автор - дебил. Ставлю "минус".
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9
va5iatka 2 часа назад
По дороге зачем???
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