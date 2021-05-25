Сотрудница Горгаза сорвала пломбу со счётчика, чтобы выписать штраф

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В сети набирает популярность видео, снятое, предположительно, в Минеральных водах. Согласно опубликованным в социальных сетях данным, контролёры из Горгаза пришли к местному жителю с проверкой. Когда мужчина отвернулся и начал разговаривать с кем-то по телефону, одна из женщин сорвала пломбу с газового счётчика и зафиксировала нарушение.
Однако сотрудница не знала, что все её действия снимает камера наблюдения. По некоторым данным , владелец дома обратился в полицию и сейчас проводится проверка.
Видео со счетчиком с пояснением владельца
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Да, на Фишках любят выкладывать всякие "произволы властей". Бывают действительно вопиющие случаи. Но я привык любую ситуацию рассматривать с обоих сторон.
В одном ты прав, мадамы должны были все это сфоткать, если там были нарушения и отправить в комиссию, или кто там с нарушениями разбирается.
а это точно из "Горгаза", и собственно что есть "Горгаз"?
у нас в Самаре лохотронщиков прикидывающихся "Горгазом" с десяток фирм и счетчики проверяют, и тягу, и плиты, и колонки... а по факту х*уи с горы