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Сотрудница Горгаза сорвала пломбу со счётчика, чтобы выписать штраф

Сотрудница Горгаза сорвала пломбу со счётчика, чтобы выписать штраф (1 фото + 2 видео)

Автор:
25 мая 2021 09:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Минеральные Воды   видео   газовый счетчик   горгаз   мошенничество   преступление   счетчик   
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В сети набирает популярность видео, снятое, предположительно, в Минеральных водах. Согласно опубликованным в социальных сетях данным, контролёры из Горгаза пришли к местному жителю с проверкой. Когда мужчина отвернулся и начал разговаривать с кем-то по телефону, одна из женщин сорвала пломбу с газового счётчика и зафиксировала нарушение.

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Метки: Минеральные Воды   видео   газовый счетчик   горгаз   мошенничество   преступление   счетчик   
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19  комментариев
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7
Ronin Час назад
Далеко не первый и не последний раз они так поступают. Поэтому и крайне рекомендуется за ними кому-нибудь постоянно следить. И так не только с газовыми счетчиками, но и со счетчиками электроэнергии.
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1k
Василий Полминуты назад
Я поступаю так: когда контролер уже около прибора, вежливо прошу разрешения снимать на процесс осмотра на камеру. При этом камера уже в руке и снимает.
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315
Дмитрий Берёзка 42 секунды назад
Через месяц после проверки водяного счётчика обнаружил что пломба перекушена. (г. Тула, Пролетарский р-н.) Счётчик расположен неудобно, не сразу заметил. Теперь стою рядом, не отвожу глаз.
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1k
АлексЮстасу 10 минут назад
Практически такая же история произошла и со мной, годах так в начале двухтысячных. Стоял старенький ЩЁтчик на электроэнергию в подъезде (для Питера - в парадной??) на лестничной клетке. Пришли проверяльщики из электроснабжающей организации и сказали, что ЩЁтчик ЖЕЛАТЕЛЬНО бы сменить. Годы были трудные, денег не на всё хватало, поэтому этот вопрос был отложен подальше. Но, как оказалось, не очень далеко. Дня через два ЩЁтчик был поврежден неизвестными лицами, участковый развел руками. Методы работы у этих организаций одинаковы.
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7k
Алеksей 11 минут назад
А нахрена их вообще пускать? Это чё ещё за очередные проверяющие
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2k
Margo 13 минут назад
Самое мерзкое, что они так и с пенсионерами поступают, срывают пломбу и выписывают штраф!
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4k
Shtoppi 24 минуты назад
Так не только с газовыми счетчиками делают. С водными тоже самое. Так что если приходят, за этими крысами нужно следить неотрывно, а лучше еще и фиксировать на видео причем демонстративно.
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17k
babuby Полчаса назад
А вообще, газовики это отдельная тема! Со всеми этими техобслуживанием, угрозами отключения, и прочими сопутствующими нервотрёпками, они давно уже догнали ДПСников по "горячим отзывам"! Договор на обслуживание у них платный,+ ещё само обслуживание платное! И из всех случаев обслуживания которые я знаю, ни один не прошёл без приключений или повреждения оборудования! То накрутят так что котлы взрываются, то сломают что, то датчик отключат потому как не знают что с ним делать а хозяину не скажут, то смазкой сопла забьют, то краны замажут так что газ не проходит, .... У меня лично сломали рампу на горелке, и корпус котла погнули. Уж не знаю, нечаянно туда идиотов набирают, или это одно из основных требований для работников, но в итоге вреда от их обслуживания гораздо больше чем потенциальной пользы!
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1k
Matrix Полчаса назад
ай маладца, что камеру поставил. Если так делают, значит не первый раз уже.
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999
Алексей 48 минут назад
А теперь деваться некуда ей будет - есть все неоспоримые доказательства. Видео, факт взлома и выписанный штраф. далее в суд и всё, чётко исполнительная власть вынесет решение, причём не административное.
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3k
Том Сойер 52 минуты назад
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15k
Пумба 53 минуты назад
Счетчик он хорошо снял. Только потом. Короче. Как ситуацию вижу я (вариант произошедшего). Мужичок по старой нашей традиции был "самым умным", пломбу "подвинул". Зная, что рано или поздно контроллеры заметят его "химию", повесил камеру. Самую дешманскую. Чтобы никаких деталей видно не было. Ибо камеру с разрешением 360р в 2021 году еще поискать нужно, сейчас все идут не менее FullHD, а то и 4К. Итак, пришли контроллеры, которые таки заметили, что пломба нарушена. Сообщили, что будут составлять протокол. И вот тут хозяин играет театр одного актера, специально отворачиваясь типа ничего не видел. Да, тетенька тупенькая, нужно было снимать со всех ракурсов не притрагиваясь руками к пломбе. Это ее главнейший косяк. Чем теперь закончится разбирательство - неизвестно. Но если судья не будет куплен, то видео не пройдет в качестве доказательства, т. к. там вообще не видно что делает контроллер - снимает паутину или срывает пломбу.
Да, на Фишках любят выкладывать всякие "произволы властей". Бывают действительно вопиющие случаи. Но я привык любую ситуацию рассматривать с обоих сторон.
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1k
Влад Чернов 55 минут назад
заявление в прокуратуру продублировать и отобрать лицензию о деятельности у сторонней организации которая проверяла прибор учета
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323
робт 59 минут назад
"из Горгаза"
а это точно из "Горгаза", и собственно что есть "Горгаз"?
у нас в Самаре лохотронщиков прикидывающихся "Горгазом" с десяток фирм
и счетчики проверяют, и тягу, и плиты, и колонки... а по факту х*уи с горы
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