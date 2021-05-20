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Французский уличный художник Emimem придумал очень красивый способ отремонтировать свой родной город Лион. Не надеясь на власти, он просто берет и ставит заплатки из яркой мозаики везде, где это необходимо, - в выбоинах дорог, трещинах на асфальте, на облупившихся стенах зданий.
За это его прозвали "хирургом тротуаров" - он ведь и правда будто лечит их, проделывая кропотливую работу, требующую профессиональных навыков, точности и наметанного глаза художника.
Своим необычным арт-проектом Emimem занимается в течение последних десяти лет. Он считает, что ремонт тротуаров с помощью мозаики - это "стихотворение, которое может прочитать каждый".
Жителям Лиона нравятся его работы - они делают улицы уникальными и неповторимыми. А заодно служат ярким напоминанием коммунальным службам о том, что неплохо бы привести город в порядок.
Своим необычным арт-проектом Emimem занимается в течение последних десяти лет. Он считает, что ремонт тротуаров с помощью мозаики - это "стихотворение, которое может прочитать каждый".
Жителям Лиона нравятся его работы - они делают улицы уникальными и неповторимыми. А заодно служат ярким напоминанием коммунальным службам о том, что неплохо бы привести город в порядок.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: арт-проект городское пространство мозаика мозаики необычно стрит-арт уличный декор уличный художник
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И ещё вопрос: на такие вещи разрешение не требуется?
А! Нет! Это же Франция да? Лион!
А по сути дела - красиво, конечно.
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Чет я не понял - у них же там идеальные, зеркальной ровности дороги! Ну, во всяком случае так нас убеждают рукожопатные...
"У них там" подразумевает и "у вас здесь".
И больше ничего. Никакого "Б".
А комментарий при том, что я удивлен (не без сарказма, конечно) тамошним качеством дорог, хотя 0,2% с пеной у рта постоянно убеждают, что оно на высоте.
Доступно объяснил?