За это его прозвали "хирургом тротуаров" - он ведь и правда будто лечит их, проделывая кропотливую работу, требующую профессиональных навыков, точности и наметанного глаза художника.



Своим необычным арт-проектом Emimem занимается в течение последних десяти лет. Он считает, что ремонт тротуаров с помощью мозаики - это "стихотворение, которое может прочитать каждый".



Жителям Лиона нравятся его работы - они делают улицы уникальными и неповторимыми. А заодно служат ярким напоминанием коммунальным службам о том, что неплохо бы привести город в порядок.