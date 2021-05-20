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Художник ремонтирует родной город, заделывая выбоины на дорогах мозаикой

Художник ремонтирует родной город, заделывая выбоины на дорогах мозаикой (31 фото)

Автор:
20 мая 2021 14:29
Сообщество : Искусство
Метки: арт-проект   городское пространство   мозаика   мозаики   необычно   стрит-арт   уличный декор   уличный художник   
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Французский уличный художник Emimem придумал очень красивый способ отремонтировать свой родной город Лион. Не надеясь на власти, он просто берет и ставит заплатки из яркой мозаики везде, где это необходимо, - в выбоинах дорог, трещинах на асфальте, на облупившихся стенах зданий.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арт-проект   городское пространство   мозаика   мозаики   необычно   стрит-арт   уличный декор   уличный художник   
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27k
Fat Lynx 3 часа назад
Красиво...
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4k
Александр Зотов Час назад
коварный план городской службы - не ремонтируют, чтоб чувак всё мозаикой залепил)
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10k
Bill 2 часа назад
Лишь бы теперь жители Лиона не стали специально крошить асфальты и штукатурки ради такой мозаики. Красиво ведь...
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24k
Е-Лена 3 часа назад
А не многовато ли напоминаний?
И ещё вопрос: на такие вещи разрешение не требуется?
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132
Елена Букреева 3 часа назад
В Европе к этим заплаткам уже ехали бы туристы и паломники.
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132
Елена Букреева Е-Лена Час назад
А, точно )) Вот же ж блин. Увидела ямы на дорогах и автоматически подумала о родине.
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170
Glassy 3 часа назад
Опять в России украли весь асфальт и штукатурку!
А! Нет! Это же Франция да? Лион!

А по сути дела - красиво, конечно.
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12k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
"Художник ремонтирует родной город, заделывая выбоины на дорогах мозаикой"
=================
Чет я не понял - у них же там идеальные, зеркальной ровности дороги! Ну, во всяком случае так нас убеждают рукожопатные...
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