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100-килограммовая сибирячка убила сожителя, сев ему на лицо

100-килограммовая сибирячка убила сожителя, сев ему на лицо (6 фото)

Автор:
18 мая 2021 09:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: женщины   лишний вес   новокузнецк   пышка   ссора   убийство по неосторожности   
3917
6
Экспертиза установила, что мужчина умер от асфиксии. Женщина свою вину признала лишь частично, заявив, что не желала своему сожителю смерти, а просто хотела успокоить.
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Метки: женщины   лишний вес   новокузнецк   пышка   ссора   убийство по неосторожности   
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19  комментариев
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14k
ЦСКА Час назад
Мужик реально пиз...ой накрылся!!!
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21k
Inter 4 минуты назад
кароч,встречайтесь с худышками-целее будете!!
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8k
Вася 8 минут назад
послала в жопу
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12k
Агент Безопасной Национальности 24 минуты назад
"при росте ниже среднего обвиняемая имеет вес более 100 килограммов"
===============
Проще перепрыгнуть, чем обойти
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5k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Меня недавно соседка сиськами придавила,еле вырваться успел
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7k
Sapsan 38 минут назад
Мне кажется она весит больше 100 кило
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6k
corell 48 минут назад
Узбагаивала, узбагаивала и узбагоила!
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24k
Григорий 50 минут назад
Когда я говорил людям, что-б они пошли в жопу и там задохнулись, то не имел в виду, что они должны умереть.
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8k
Евгений Час назад
Мужики, выбирайте стройных)))
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Акакий Час назад
не зря меня всегда тянуло на мелких и худых))
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3k
Том Сойер Час назад
Лютая смерть, лютая.....
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Мистер Фикс Час назад
Кого только не ипут...
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
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2k
Ivan 2 часа назад
Суровая смерть...
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2k
RRK 2 часа назад
Не заводите толстых жен, иначе закончите так же
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5k
кот базилий 2 часа назад
Газами заморила
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