100-килограммовая сибирячка убила сожителя, сев ему на лицо

Ссора с пышной сожительницей для сибиряка закончилась фатально. Тучная дама употребляла вместе со своим возлюбленным спиртное. Слово за слово - началась ссора. Слегка повздорив, мужчина решил отдохнуть и прилег на кровать, а оскорбленная женщина подумала, что последнее слово должно остаться за ней и присела на голову мужчине, буквально вдавив его лицо в подушку. Она ногами удерживала его голову, чтобы тот не смог ее поднять.



Ни повернуться, ни вздохнуть под изрядной массой тела сожитель сибирячки не мог. Через время мужчина потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Врачи с приехавшей по вызову неотложки констатировали его смерть от асфиксии.