100-килограммовая сибирячка убила сожителя, сев ему на лицо

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Экспертиза установила, что мужчина умер от асфиксии. Женщина свою вину признала лишь частично, заявив, что не желала своему сожителю смерти, а просто хотела успокоить.
Ссора с пышной сожительницей для сибиряка закончилась фатально. Тучная дама употребляла вместе со своим возлюбленным спиртное. Слово за слово - началась ссора. Слегка повздорив, мужчина решил отдохнуть и прилег на кровать, а оскорбленная женщина подумала, что последнее слово должно остаться за ней и присела на голову мужчине, буквально вдавив его лицо в подушку. Она ногами удерживала его голову, чтобы тот не смог ее поднять.
Ни повернуться, ни вздохнуть под изрядной массой тела сожитель сибирячки не мог. Через время мужчина потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Врачи с приехавшей по вызову неотложки констатировали его смерть от асфиксии.
Ни повернуться, ни вздохнуть под изрядной массой тела сожитель сибирячки не мог. Через время мужчина потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Врачи с приехавшей по вызову неотложки констатировали его смерть от асфиксии.
"Следует отметить, что при росте ниже среднего обвиняемая имеет вес более 100 килограммов. Женщина вину признала частично, заявив, что просто хотела успокоить сожителя", - сообщается в СК РФ по Кемеровской области. Теперь 45-летняя жительница Новокузнецка предстанет перед судом по статье "Убийство". Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы.
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Эта история произошла еще в октябре 2020 года, но известно о ней стало лишь сейчас. Интернет-пользователи на комментарии не поскупились.
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А еще будьте настороже, если ваша дама имеет лишний вес. Оказывается, это обстоятельство плохо может повлиять не только на ее здоровье, но и лишить жизни другого человека.
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