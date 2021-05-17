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Храбрость персидских женщин

Храбрость персидских женщин (2 фото)

Автор:
17 мая 2021 15:52
Метки: женщин   персидских   храбрость   
1082
2
Почему все эти женщины задрали юбки перед солдатами, и показывают им отсутствие у себя белья?

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Метки: женщин   персидских   храбрость   
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2k
ддт 2 часа назад
Да ладно! Всё было прозаичнее. Бабы, обрадовавшись, что мужики возвращаются, с криками: "А вот посмотри у меня то кака!"- повыскакивали из города. Мужики, в немалой степени ах....в от такого обилия предстоящей работы, во время сообразили, что ну его на.....! И со словами: "Да тут за....ся можно! А у нас там ещё супостата поганая недобита!"- развернулись и ломанулись в обратную сторону. Супостат, которые уже расслабились и мысленно делил тех самых персидских баб, о которых был наслышан, не ожидал, что персы ломанутся прямиком через его позиции, в связи с чем был изрядно потоптан. Итог! Супостат был разбит! Персам хочешь не хочешь пришлось вернуться. Бабы были злы, но(!) не долго и не все!
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88k
сапер Водичка Минуту назад
Что вы, девочки, стоите,
Губками алеете?
Люди головы кладут,
А [мат]ы жалеете
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5k
Олег Час назад
Сдается, что Плутарх неверно трактовал подобный, простигосподи, "флешмоб". А суть его заключалась очевидно в том, что женщины таким образом показали бегущим от врага воинам, мол - "Если вы, трусы, не способны разбить врага, тогда нам женщинам ничего не остается, как победить его тем, чем наделила нас природа!"
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234
Sandmann 2 часа назад
Даёшь ремейк!
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12k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
"Храбрость персидских женщин"
============
Так храбрость-то в чем?
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2k
Vitamin 2 часа назад
Что то мне подсказывает, что лозунг был "Идите сюда, идите...., мы вас затра#аем всех!", враги испугались и убежали...))
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20k
Ратибор 2 часа назад
Бежавшую армию остановил рыбный запах
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77k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
И в Средних веках знали толк в эпиляции.....
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