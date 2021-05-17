Франц Франкен Мл. "Храбрость персидских женщин". Между 1580-1610. Кристис



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Подобные картины иллюстрируют эпизод из древней истории. Это сюжет, который Плутарх в труде "О доблести женской" описывает так:



"Кир, побудив персов отпасть от мидийского царя Астиага, потерпел поражение в битве. Когда бегущим персам оставалось только скрыться в город от преследования врагов, навстречу им вышли женщины и, подняв одежду выше пояса, воскликнули: «Куда вы бежите, негоднейшие трусы? Ведь не вернуться же вам туда, откуда вы родились». Пристыженные этим зрелищем и словами, персы повернулись к неприятелям и в возобновившейся битве разбили их".



Комментарий Я. Боровского к этому эпизоду гласит: "Победа царя Кира над мидянами (ок. 550 г. до н.э.) описывается у Геродота (I 122—130), но изложенный здесь эпизод появляется в традиции лишь позднее (может быть, в IV в. в «Персидской истории» Ктесия, слывшего большим фантазером). В действительности обнажение такого рода имело магический (отвращающий) смысл."



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Картин на этот сюжет немного (слава богу), они из одного региона и временного периода, фламандские, поколением раньше Рубенса.



Заранее напишу для тех, кого в картинах старых мастеров интересует исключительно наличие эпиляции зоны бикини. - То, как выглядят здесь волосы, совершенно не доказывает, что в ту эпоху женщины в реальной жизни носили их в таком виде, верней не носили. Это лишь значит, что, скорей всего просто: а) художник видел много статуй, где по понятным причинам лобковых волос нет; б) в ту эпоху в его регионе мастерам искусств по этикету было принято писать женщин именно так).



Голландским художникам 17 века было глубоко по барабану на историческую и этнографическую достоверность. Понятия такой достоверности стали ценны лишь к концу 19 века примерно, если говорить об исторических костюмах и прическах.