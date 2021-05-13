FISHKINET
Сообщество Юмор 12256 постов • 2643 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей (30 фото)

Автор:
13 мая 2021 12:06
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
3415
30
Свернуть все комментарии под фото
Абсурдные, маразматичные объявления, комментарии, стихи

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Разное   Юмор   абсурд   маразм   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
59
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
59  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
LekS 3 часа назад
Комментарий к фото
С патологоанатомом было б интереснее
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
633
LisA 47 секунд назад
Комментарий к фото
вегетарианец - староиндейское слово обозначающее "плохой охотник"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий Данилов 3 минуты назад
Комментарий к фото
Жена моего друга моет овощи с мылом.
Я даже не знаю, что страшнее. Грязные овощи или мыльные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Lilian 6 минут назад
Комментарий к фото
Мустафа его звали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SerGProS 13 минут назад
Комментарий к фото
Что-то ни одного одноглазого не видно..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
jonnyD 14 минут назад
Комментарий к фото
Хитрый дагестанский ветеринар ...Меня вот другой вопрос интересует .. Кто же его заложил ? Та самая овца ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SerGProS 14 минут назад
Комментарий к фото
Запевай!
"Стоооша говнозад.."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SerGProS 18 минут назад
Комментарий к фото
Как же не любить этого провального чувака с "золотой малиной"?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SerGProS 21 минуту назад
Комментарий к фото
Иногда жесткая и колючая на ощупь лица
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
jonnyD 22 минуты назад
Комментарий к фото
Однозначно лягушатники ..с левой стороны наверняка наклейка эйфелевой башни .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
dima423 23 минуты назад
Комментарий к фото
какой нехер еще блогер? они разве не все епнутые сумасшедшие ублюдки?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
dima423 24 минуты назад
Комментарий к фото
)) вот это жиза... а не про знакомую которая потолки моет хлоркой (у меня таких нет)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
себе можно на пьянки одевать))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SerGProS Полчаса назад
Комментарий к фото
Встань рядом с веселыми и находчивыми
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
Чиновник - * да легко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SerGProS Полчаса назад
Комментарий к фото
Очередь..Надо занять позиции во чтобы то ни стало!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 40 минут назад
Комментарий к фото
Была знакомая, так она, когда дети были малые, хлоркой всё мыла и заставляла в тазик с раствором хлорки становится перед входом в дом. А у её родной сестры дети ели всё подряд. Могли и упавшие с дерева фрукты есть и ягоды зелёные не мытые. Так у первой дети всегда мучались животом и дрыстали, а у второй росли здоровые и на живот не жаловались.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SerGProS 42 минуты назад
Комментарий к фото
Еще и с пациентОМ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SerGProS 43 минуты назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SerGProS 47 минут назад
Комментарий к фото
Что-то подобное говаривал А П Чехов про ружья..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
SerGProS 50 минут назад
Комментарий к фото
А еще шили кожаную и меховую одежду , дурни. По снежку, да под дождем в "эколаптях" да в плаще из папоротника - милое дело!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 26 комментариев (из 34)
Показать ещё
Красивая сказка для школьников, которая круче всех событий в мире Красивая сказка для школьников, которая круче всех событий в мире Пост, который поможет лучше понять женщин Пост, который поможет лучше понять женщин Как будет выглядеть старая реклама, если поменять женщину и мужчину местами Как будет выглядеть старая реклама, если поменять женщину и мужчину местами Человек-кактус, попугай на скейте, гуси в машине: Самый абсурдный инстаграм из всех инстаграмов Человек-кактус, попугай на скейте, гуси в машине: Самый абсурдный инстаграм из всех инстаграмов Жизненный пост, который не поймут женщины Жизненный пост, который не поймут женщины