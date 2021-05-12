20 невероятно завораживающих гифок, объясняющих, как устроен мир

Мы, современные люди, привыкли считать, что о своем мире знаем если не все, то почти все. Но на самом деле остается множество вещей, о которых человек даже не задумывается.

Так вот, удивляйтесь и наслаждайтесь. Эти гифки действительно раскроют вам глаза.

0 Источник:

Вот так, оказывается, можно имитировать кирпичную стену. Посмотреть Источник:

×

А так имитируют структуру древесины. Посмотреть Источник:

Машина, которая отделяет желтки от белков. Посмотреть Источник:

Теннисные мячики собирают так. Посмотреть Источник:

Полезный совет: что делать, если пробка провалилась в бутылку. Посмотреть Источник:

А так заполняют мешки песком. Посмотреть Источник:

Сбор урожая моркови. Посмотреть Источник:

Как автоматически сортируют фрукты. Посмотреть Источник:

Как работает проигрыватель — игла крупным планом. Посмотреть Источник:

Так куклам вставляют глаза. Посмотреть Источник:

Как режут лосось. Посмотреть Источник:

Доказательство теоремы Пифагора. Посмотреть Источник:

Как правильно накладывать пластырь на костяшку. Посмотреть Источник:

А так работает черная клавиша на пианино. Посмотреть Источник:

Как обрезают деревья. Посмотреть Источник:

Гениально — как газонокосилка обходит столбики изгороди. Посмотреть Источник:

Как делают вилки Посмотреть Источник:

А так делают бретцели Посмотреть Источник:

Как делают украшения на кованных решетках Посмотреть Источник: