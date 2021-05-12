20 невероятно завораживающих гифок, объясняющих, как устроен мир

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Мы, современные люди, привыкли считать, что о своем мире знаем если не все, то почти все. Но на самом деле остается множество вещей, о которых человек даже не задумывается.
Так вот, удивляйтесь и наслаждайтесь. Эти гифки действительно раскроют вам глаза.
Так вот, удивляйтесь и наслаждайтесь. Эти гифки действительно раскроют вам глаза.
Вот так, оказывается, можно имитировать кирпичную стену.
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А так имитируют структуру древесины.
Машина, которая отделяет желтки от белков.
Теннисные мячики собирают так.
Полезный совет: что делать, если пробка провалилась в бутылку.
А так заполняют мешки песком.
Сбор урожая моркови.
Как автоматически сортируют фрукты.
Как работает проигрыватель — игла крупным планом.
Так куклам вставляют глаза.
Как режут лосось.
Доказательство теоремы Пифагора.
Как правильно накладывать пластырь на костяшку.
А так работает черная клавиша на пианино.
Как обрезают деревья.
Гениально — как газонокосилка обходит столбики изгороди.
Как делают вилки
А так делают бретцели
Как делают украшения на кованных решетках
Как делают рожки для мороженного
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Метки: гифки интересное работа
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