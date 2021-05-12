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20 невероятно завораживающих гифок, объясняющих, как устроен мир

20 невероятно завораживающих гифок, объясняющих, как устроен мир (1 фото + 20 гиф)

Автор:
12 мая 2021 06:12
Метки: гифки   интересное   работа   
839
21
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Мы, современные люди, привыкли считать, что о своем мире знаем если не все, то почти все. Но на самом деле остается множество вещей, о которых человек даже не задумывается.
Так вот, удивляйтесь и наслаждайтесь. Эти гифки действительно раскроют вам глаза.
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Метки: гифки   интересное   работа   
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Сгусток позитива 39 секунд назад
"А так работает черная клавиша на пианино."
Не знаком с пианино вообще, а белая клавиша по другому работает?
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