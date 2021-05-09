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Кто на самом деле должен каяться

Кто на самом деле должен каяться (3 фото)

Автор:
09 мая 2021 09:36
Метки: день победы   истрия   факты   
297
3

Каждый год в эти самые дни перед 9 мая нас всех призывают каяться. Скорбеть, посыпать головы пеплом, рефлексировать и… фактически отказываться от своей памяти и истории. Это происходит регулярно, начиная с самой перестройки — когда впервые стало «можно».

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TirAn 3 часа назад
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−66
xxlist 3 часа назад
Каяться должны в Израиле, это евреи Гитлеру деньги на раскрутку давали, а не Сталин. Из-за них все беды и войны. Вот и весь ответ требующим покаяний.
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