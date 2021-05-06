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Околоспортивный мир взбудоражила новость из Новой Зеландии. На Олимпийские игры в Токио отобралась сорокатрехлетняя тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая еще восемь лет назад была мужчиной по имени Гэвин.
Разумеется, депутат Госдумы Виталий Милонов не мог остаться в стороне и прокомментировал порталу Sport24.ru сообщение о первом трансгендере в истории Олимпиад:
«Я даже не могу назвать это несправедливостью. Несправедливость — брать по несколько допинг-проб в день у наших спортсменок, а допускать трансгендера к Олимпийским играм — просто сумасшествие и безумие. В женскую раздевалку пустят переодетого мужчину, бред же. Это еще раз показывает, что все олимпийское движение скоро сдохнет. В него попал вирус гомосятины. Нам там скоро будет нечего делать, потому что это напоминает парад уродов. МОК превращается в порно-гей-баню. С такими тенденциями России просто надо выходить из состава МОК, пошли они к чертям собачьим. Мы организуем собственные соревнования для нормальных спортсменов».
«Я даже не могу назвать это несправедливостью. Несправедливость — брать по несколько допинг-проб в день у наших спортсменок, а допускать трансгендера к Олимпийским играм — просто сумасшествие и безумие. В женскую раздевалку пустят переодетого мужчину, бред же. Это еще раз показывает, что все олимпийское движение скоро сдохнет. В него попал вирус гомосятины. Нам там скоро будет нечего делать, потому что это напоминает парад уродов. МОК превращается в порно-гей-баню. С такими тенденциями России просто надо выходить из состава МОК, пошли они к чертям собачьим. Мы организуем собственные соревнования для нормальных спортсменов».
Коллега Милонова по ГД, олимпийская чемпионка Светлана Журова высказалась гораздо сдержанней:
«Начало конца олимпийскому движению. Теперь у нас везде мужчины будут соревноваться? Сделайте отдельную категорию, в которой будут состязаться такие люди. Я, кстати, поддерживаю право трансгендеров на желание участвовать в Олимпиаде, это их нормальное человеческое право. Но надо думать, как это реализовать. Мне кажется, стоит выделить отдельную категорию для таких спортсменов. Сейчас произошло некое разделение на женщин, мужчин и еще вот третья категория. Структура мышц у человека все равно остается мужской, даже несмотря на сниженный уровень тестостерона. В силовых видах это особенно важно. Конечно, трансгендер не станет участвовать в художественной гимнастике, например. Но штанга — силовой вид спорта, мужчины априори физически сильнее женщин, тут генетику сложно изменить».
«Начало конца олимпийскому движению. Теперь у нас везде мужчины будут соревноваться? Сделайте отдельную категорию, в которой будут состязаться такие люди. Я, кстати, поддерживаю право трансгендеров на желание участвовать в Олимпиаде, это их нормальное человеческое право. Но надо думать, как это реализовать. Мне кажется, стоит выделить отдельную категорию для таких спортсменов. Сейчас произошло некое разделение на женщин, мужчин и еще вот третья категория. Структура мышц у человека все равно остается мужской, даже несмотря на сниженный уровень тестостерона. В силовых видах это особенно важно. Конечно, трансгендер не станет участвовать в художественной гимнастике, например. Но штанга — силовой вид спорта, мужчины априори физически сильнее женщин, тут генетику сложно изменить».
И в завершение, мнение члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева:
«Я с этим не согласен. Такие вещи недопустимы. Для трансгендеров нужно делать отдельные соревнования, виды спорта и дисциплины. Почему нет, пусть каждый развлекается, как хочет. А вот ребятам или девушкам, которые не меняли пол или свои пристрастия, будет не понятно и не очень некомфортно соревноваться с такими атлетами. Он же родился мужчиной, его переделали в женщину и мне не ясно, как это будет выглядеть. Конечно, удивительно, как бывшего мужчину допустили в женские соревнования, он же физически сильнее. Сейчас я навлеку море негодований со стороны европейских читателей, но одновременно с этим я не могу понять, почему мы должны наших участников и спортсменов ставить в неравные условия, а они будут такими».
«Я с этим не согласен. Такие вещи недопустимы. Для трансгендеров нужно делать отдельные соревнования, виды спорта и дисциплины. Почему нет, пусть каждый развлекается, как хочет. А вот ребятам или девушкам, которые не меняли пол или свои пристрастия, будет не понятно и не очень некомфортно соревноваться с такими атлетами. Он же родился мужчиной, его переделали в женщину и мне не ясно, как это будет выглядеть. Конечно, удивительно, как бывшего мужчину допустили в женские соревнования, он же физически сильнее. Сейчас я навлеку море негодований со стороны европейских читателей, но одновременно с этим я не могу понять, почему мы должны наших участников и спортсменов ставить в неравные условия, а они будут такими».
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Да, и сделать отдельную Олимпиаду для "спортсменов" с терапевтическими исключениями - Допинголимпиаду.
Добрый день! Мы ведем репортаж с нашей специальной олимпиады. На нашей олимпиаде отсутствует любой допинг-контроль. Да, да, спортсменoв НЕ проверяют на допинг. Совсем. Итак...
- На 27 метров прыгнул финский спортсмен. Очень, очень неплохой результат для шахматиста.
- Тринадцать убитых и шестьдесят раненых. Таков результат неудачного броска в кёрлинге.
- Только что совершил прыжок с шестом Сергей Бубка. Зрители с нетерпением ждут когда же он, наконец, приземлится.
- Метатели копья сегодня особенно порадовали. Результат - два сбитых Боинга... и один Сергей Бубка.
- Вот уже третий час китайский гимнаст крутится на перекладине...
- Оргкомитет принял решение не выпускать сегодня метателей молота, в целях безопасности.
- А в марафоне традиционно побеждает бегун из Кении. Он единственный, кто добежал до Кении.
- Только что стало известно, что куда-то пропал весь оргкомитет. И на площадку выходят метатели молота.
- Канадский велосипедист впопыхах забывает велосипед... но это не мешает ему прийти к финишу первым!
- Тем временем китайский гимнаст продолжает крутиться на перекладине...
- Метатель молота совершает бросок... и китайский гимнаст, похоже, докрутился.
- И в заключении наше традиционное сорокоборье. Давайте посмотрим выступление российского спортсмена. Вот он пробегает тысячу метров. Прыгает с шестом. Взял штангу. Пробежал стометровку. Положил штангу. Шайбу, шайбу! Шах, мат! Гоооол! Отличный результат! И спортсмен заходит на второй круг.
Но он идиот. И им останется навсегда.
Ну а мужики с отрезанным хером, а так же бабы с пришитым меня не волнуют вообще никак.
Я соглашусь с этим независимо от того кто это сказал - Милонов, Навальный, Байден или волк из "Ну погоди".