И в завершение, мнение члена комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева:



«Я с этим не согласен. Такие вещи недопустимы. Для трансгендеров нужно делать отдельные соревнования, виды спорта и дисциплины. Почему нет, пусть каждый развлекается, как хочет. А вот ребятам или девушкам, которые не меняли пол или свои пристрастия, будет не понятно и не очень некомфортно соревноваться с такими атлетами. Он же родился мужчиной, его переделали в женщину и мне не ясно, как это будет выглядеть. Конечно, удивительно, как бывшего мужчину допустили в женские соревнования, он же физически сильнее. Сейчас я навлеку море негодований со стороны европейских читателей, но одновременно с этим я не могу понять, почему мы должны наших участников и спортсменов ставить в неравные условия, а они будут такими».