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Милонов о трансгендерах на Олимпиаде: «МОК превращается в порно-гей-баню»

Милонов о трансгендерах на Олимпиаде: «МОК превращается в порно-гей-баню» (4 фото)

Автор:
06 мая 2021 18:12
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: маразм   олимпиада   спорт   
1112
4
Околоспортивный мир взбудоражила новость из Новой Зеландии. На Олимпийские игры в Токио отобралась сорокатрехлетняя тяжелоатлетка Лорел Хаббард, которая еще восемь лет назад была мужчиной по имени Гэвин.

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Метки: маразм   олимпиада   спорт   
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15  комментариев
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1k
Ясный Пень 5 часов назад
Впервые полностью согласен с Милоновым. Вон 3,14дарасов из женской бани !
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746
Сергей 48 минут назад
не согласны с этим цирком, покинули МОК, сделали свой МОК и установили свои правила. В чем проблема. Но, мы, как в том анекдоте: мыши плакали, страдали, но продолжали жрать кактус.
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2k
LekS 3 часа назад
Странное решение. У него физиологиски и сердце, и легкие больше, скелет прочнее, мышцы крепче.
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482
Ольга Став. 4 часа назад
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54k
Андрей 4 часа назад
Этот третий пол будет иметь хоть какое-то право (прости, Господи!) на участие в соревнованиях только тогда, когда переделки из баб в мужиков будут участвовать в мужских видах спорта на равных с мужчинами. А до того - всех на отдельную Трансолимпиаду (по аналогии с Параолимпиадой).
Да, и сделать отдельную Олимпиаду для "спортсменов" с терапевтическими исключениями - Допинголимпиаду.
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10k
кира 5 часов назад
Как его допустить к Олимпиаде? Мало того, что генетика мужская, так еще и половина аптеки в организме. Да и раздевалок для третьего пола не предусмотрено.
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4k
Fishki_surfer 5 часов назад
Феминистки этого тяжелоатлета все равно загрызут.
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10k
Bill 5 часов назад
В первый раз на 100% согласен с Милоновым.
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