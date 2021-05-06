30 ярких примеров правильного косплея

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Косплей за эти годы прошел долгий путь. И сегодня художники по косплею умеют создавать такие костюмы, которые не просто повторяют экипировку их любимых персонажей, но даже в чем-то ее превосходят!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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