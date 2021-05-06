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30 ярких примеров правильного косплея

30 ярких примеров правильного косплея (31 фото)

Автор:
06 мая 2021 13:56
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: 80 го уровня   Косплеерши   косплееры   косплей   косплейщики   костюмированное фото   костюмы   образы   
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Косплей за эти годы прошел долгий путь. И сегодня художники по косплею умеют создавать такие костюмы, которые не просто повторяют экипировку их любимых персонажей, но даже в чем-то ее превосходят!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 80 го уровня   Косплеерши   косплееры   косплей   косплейщики   костюмированное фото   костюмы   образы   
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Хью́берт 24 минуты назад
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Sandmann Полчаса назад
Косплей «это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и передаче характера, пластики тела и мимики персонажей», а здесь в основном стандартный сексопильный «выпендрёж».
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