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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4855 постов • 663 подписчика подписаться
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Был пьян и угрожал ножом: лидер The Hatters устроил дебош в клубе

Был пьян и угрожал ножом: лидер The Hatters устроил дебош в клубе (1 фото + 2 видео)

Автор:
05 мая 2021 12:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: #The hatters   young stars   Юрий Музыченко   видео   дебош   интересное   фото   шоу бизнес   
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Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко с друзьями напился в нижегородском клубе Tago Mago, поругался с персоналом, угрожал ножом, а его друг схватил одну из сотрудниц за грудь. Работники клуба сняли на видео его действия и теперь боятся, что юристы The Hatters подотрут видео и обвинят во всём Tago Mago

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Метки: #The hatters   young stars   Юрий Музыченко   видео   дебош   интересное   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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657
Алксандр Шевченко 2 часа назад
Я хз что это за музыканты, но и там не заведение высокой культуры. В общем ничего не понятно, но очень интересно.
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662
metrolog 19 минут назад
Звезда накрыла
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506
Леший 45 минут назад
Дерзкая мочалка под носом! А почему шляпник? От слэнгового слова "шляпа"?
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1k
Эдуардо 49 минут назад
Что это за чмо волосатое? В этом гадюшнике что не нашлось ни одного нормального мужика втащить этому дол...бу? Стояли смотрели, как девку на пол валят и за грудь хватают и как обычно "снимали на камеру".
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20k
Mike Miller Час назад
Оооо...как немного медных труб ему оказалось слишком.
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7k
Андрей А Час назад
Очередные звезды, про которые после постов о них, надо узнавать, кто они такие
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5k
ЦЫПЛЯ Час назад
Хорошая реклама для группы.
Вот интересно, а хто ж это такие, а? Пойдука заглянука в гугел.
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928
докладчик в угол 2 часа назад
Задрали интернет взрывать!
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2k
Дмитрий 2 часа назад
Это как раз та тема, которая подходит под: "Всё понятно! Пойду посру!"
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10k
Михалыч 2 часа назад
Дадим слово этому господину.

Ссылка www.youtube.com
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34k
AGM 2 часа назад
Это чорный пеар. Меня уже честно говоря утомили с этим коллективом. Не скажу что он плох, но ничего уникального и супервыдающегося с моей точки зрения в нем нет. Эту цыганско-балканскую тематику запустили в массы Кустурица и Брегович ещё в 90х. Потом её несколько лет успешно эксплуатировали Gogol Bordello. И то что делают Hatters это мягко говоря вторично. А большинство посетителей Фишек я вообще уверен и не подозревают о существовании этой группы.
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