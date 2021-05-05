Был пьян и угрожал ножом: лидер The Hatters устроил дебош в клубе

"Может, тебе рыло раскрошить? А может, тебя ещё и ножом ударить?", - так общались музыканты. Вместе с этим они повалили девушку на пол, а после произнесли великое : "Да вы кто такие вообще, ты знаешь, кто я?". При этом сотрудники клуба теперь опасаются, что юристы "шляпников" примутся затирать видео и настаивать на невиновности Музыченко.