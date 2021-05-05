Был пьян и угрожал ножом: лидер The Hatters устроил дебош в клубе

Лидер группы The Hatters Юрий Музыченко с друзьями напился в нижегородском клубе Tago Mago, поругался с персоналом, угрожал ножом, а его друг схватил одну из сотрудниц за грудь. Работники клуба сняли на видео его действия и теперь боятся, что юристы The Hatters подотрут видео и обвинят во всём Tago Mago
Лидер питерских "шляпников" устроил пьяный дебош в Нижнем Новгороде, в клубе Tago Mago. Музыченко приехал в город с гастролями и решил вместе с друзьями расслабиться. В какой-то момент артиста что-то не устроило и он начал ругаться с персоналом. В ходе конфликта Юрий принялся угрожать ножом работникам клуба, а его друг схватил сотрудницу за грудь, передаёт Ni Mash.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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К счастью, работникам клуба удалось выпроводить гостей, однако концерт Антона Рипатти, который должен был проходить в заведении, пришлось отменить. Когда работники клуба связались с менеджерами артиста, те послали их.
Сотрудники клуба рассказали, как всё было
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"Может, тебе рыло раскрошить? А может, тебя ещё и ножом ударить?", - так общались музыканты. Вместе с этим они повалили девушку на пол, а после произнесли великое : "Да вы кто такие вообще, ты знаешь, кто я?". При этом сотрудники клуба теперь опасаются, что юристы "шляпников" примутся затирать видео и настаивать на невиновности Музыченко.
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Вот интересно, а хто ж это такие, а? Пойдука заглянука в гугел.
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Ты прав. Удивлен, когда они успели тебя утомить.
Впервые о них слышу.