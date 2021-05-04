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Немного альтернативной истории

Немного альтернативной истории (1 фото)

Автор:
04 мая 2021 01:35
Сообщество : Истории
Метки: альтернативная история   небылыицы   пили бы баварское   
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— Да, победили, и что толку? — вздыхал Саня. — Столько крови пролили, в половине Европы социализм установили. Теперь нам никогда не войти в европейскую семью народов, мы не уважали их ценности. А знаешь, сколько немок изнасиловали наши солдаты, когда заняли Берлин? Миллион! Это же ужасно!

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Метки: альтернативная история   небылыицы   пили бы баварское   
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13k
Алексей 4 часа назад
Я в детстве, вместе с родителями, ходил на парады и прекрасно помню, как моя рука держала маленький красный флажок с желтыми надписями "9 мая" и рисунками салюта.
И такие флажки были везде, большие и маленькие.
Мне не нужны высосанные из пальца истории, чтобы помнить о празднике Победы.
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66k
Холодненький 3 часа назад
На картинке все танки Это ИС 2 почему то под немецкими крестами?..Автор ты вообще нормальный?..
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30k
Дмитрий 3 часа назад
Скрепно,скрепно.
И вот эту сокровище нации я должен воспринимать?
P.s Как там дела у Лехи

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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
добавлю по теме видео
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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66k
Холодненький 4 часа назад
Вот почему все надо так гадко перекручивaть.?.
У меня остались воспоминания от бесед с моим дедом
ему в бою руку оторвало.. Oн очень редко говорил о войне . Он убивал немцев нo ругал только двоих.. Эти были фашисты..Говорил eле довел их до своих..

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