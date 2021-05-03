Ржевская битва. По местам боев

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Поездка на место одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны.
Ржевская битва проходила с января 1942 по март 1943, потери Красной Армии — более 1,3 миллиона человек. Советское правительство старалось не афишировать эту битву.
Ржевская битва проходила с января 1942 по март 1943, потери Красной Армии — более 1,3 миллиона человек. Советское правительство старалось не афишировать эту битву.
В советское время битва рассматривалась не как одно сражение, а как несколько различных операций местного значения
В августе 1942 за деревню шли ожесточенные бои, советские войска 20 дней штурмовали здесь оборону немцев
Жители во время немецкой оккупации 1942-43 должны были носить на шее деревянные бирки с названием деревни
Авторский пост
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У Жукова был Ржев. Так и учились воевать. Сотни тысяч солдат-красноармейцев, которые пали, пока советские генералы не научились воевать, где то к Курской дуге.