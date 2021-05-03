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Ржевская битва. По местам боев

Ржевская битва. По местам боев (36 фото + 1 видео)

Автор:
03 мая 2021 01:02
Сообщество : Путешествия
Метки: travel   Великая отечественая война   путешествия   туризм   фоторепортажи   
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Поездка на место одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны.
Ржевская битва проходила с января 1942 по март 1943, потери Красной Армии — более 1,3 миллиона человек. Советское правительство старалось не афишировать эту битву.

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Метки: travel   Великая отечественая война   путешествия   туризм   фоторепортажи   
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5  комментариев
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61k
Viktor 4 часа назад
А их сюда никто не звал - пил бы себе баварское, а не гнил подо Ржевом!

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2k
Raf 2 часа назад
Как то текст малопонятный. За что казахстанцы благодарны?
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47
Михайло Потапыч 2 часа назад
Великие полководцы учились бить летнего немца.
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66k
Холодненький 2 часа назад
1 200 000?
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